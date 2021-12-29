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Предновогоднее чудо: вице-губернатор Пензенской области отказался от взятки

Предновогоднее чудо: вице-губернатор Пензенской области отказался от взятки (13 фото)

Автор:
29 декабря 2021 09:44
Сообщество : Жить в России
Метки: взятки   вице-губернатор   возможно в россии   жадные чиновники   коррупция   пензенская область   
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13

В Пензенской области случилось предновогоднее чудо, ведь там чиновник отказался от получения взятки. Причём не какой-нибудь мелкого пошиба, а целый вице-губернатор.

Ещё 16 декабря сотрудница администрации Каменского района заявилась к Сергею Федотову с крупным «подарком» в размере 3 млн рублей. Взамен она попросила всего-то пропихнуть её на пост главы районной администрации.

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Вот только Федотов решил не брать взятку, а сообщил о случившемся губернатору. Как итог, женщину задержали, а добросовестному чиновнику за честность выписали премию в 47 тыс. рублей.

Для многих россиян и это большие деньги (хотя и не 3 млн), но вице-губернатор решил поступить ещё благороднее. Полученную премию он перевел в фонд помощи тяжелобольным детям «Русфонд».

Без сомнения достойнейший поступок! Жаль только, что подобных историй по пальцам пересчитать. Из последних можно вспомнить разве что случай в Перми, произошедший в начале декабря.


Там гендиректор одной компании предложил чиновнику взятку в 1 млн рублей за помощь в продвижении на тендерах. Но тот от денег отказался и передал информацию силовикам.

Как итог, взяточника поймали с поличным, а на директора организации завели уголовку. Кроме того, его фирму оштрафовали на 10 млн рублей по административной статье. На этом хорошее иссякло.

Куда больше за декабрь произошло историй со взятками. Причём берут их не только чиновники. Сначала задержали мэра Краснодара Андрея Алексеенко, взявшего мзду ружьем за 1,6 млн рублей. Правда, его довольно быстро вернули к работе, подчистив все материалы допроса.

А ведь на своем посту он пробыл только месяц. Так и живем!

Хотя чего удивляться, если миллионами воруют даже ректоры вузов. Вспомнить хотя бы ректора смоленского университета, своровавшего 1,5 млн вузовских денег на красивые сортиры, шкуры животных и пафосные картины со своим изображением.

Всё по канону чиновников-взяточников! Хотелось бы, что бы примеров подобных пензенскому было больше, но, увы, сегодняшние реалии далеки от «новогодних чудес».

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Метки: взятки   вице-губернатор   возможно в россии   жадные чиновники   коррупция   пензенская область   
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7  комментариев
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18k
babuby 49 минут назад
А что удивляться!? Взятка, это ещё не всё! Её не у всех берут. Вариант со взяткой прокатит если человек "свой". Иначе либо просто не возьмут, либо сольют.
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1k
Павел 4 минуты назад
Отказался он от взятки)) взял бы, если бы его не пасли. А так сыграл типа благородного))кредит доверия повысил, со след. года, можно вагонами теперь воровать.
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3k
Слава Андреев 46 минут назад
как то слабо верится. Видимо зашел на пост не честно, теперь боится подстав))))
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5k
Mr.X 51 минуту назад
Ну а чего удивляться то после того как у нас в Пензе весной губернатора за взятки замели. 500млн под кроватью у него нашли, плюс ещё за кордоном недвижимость разная и сынки его беспредельничали в области, бизнес у людей отжимали и монополию на ритуальные услуги устроили. Так что теперь чинуши пока побаиваются, вдруг тоже пасут. Поутихнет малость и начнётся, только неси
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1k
Вася 52 минуты назад
очканул, что подстава.
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1k
сеньор Леонсио 52 минуты назад
Видимо мало дали.
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10k
Мафусаил 57 минут назад
Опа, а чё так? Не влезало?
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