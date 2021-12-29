Предновогоднее чудо: вице-губернатор Пензенской области отказался от взятки

Без сомнения достойнейший поступок! Жаль только, что подобных историй по пальцам пересчитать. Из последних можно вспомнить разве что случай в Перми, произошедший в начале декабря.

Там гендиректор одной компании предложил чиновнику взятку в 1 млн рублей за помощь в продвижении на тендерах. Но тот от денег отказался и передал информацию силовикам.