Предновогоднее чудо: вице-губернатор Пензенской области отказался от взятки

В Пензенской области случилось предновогоднее чудо, ведь там чиновник отказался от получения взятки. Причём не какой-нибудь мелкого пошиба, а целый вице-губернатор.
Ещё 16 декабря сотрудница администрации Каменского района заявилась к Сергею Федотову с крупным «подарком» в размере 3 млн рублей. Взамен она попросила всего-то пропихнуть её на пост главы районной администрации.
Вот только Федотов решил не брать взятку, а сообщил о случившемся губернатору. Как итог, женщину задержали, а добросовестному чиновнику за честность выписали премию в 47 тыс. рублей.
Для многих россиян и это большие деньги (хотя и не 3 млн), но вице-губернатор решил поступить ещё благороднее. Полученную премию он перевел в фонд помощи тяжелобольным детям «Русфонд».
Без сомнения достойнейший поступок! Жаль только, что подобных историй по пальцам пересчитать. Из последних можно вспомнить разве что случай в Перми, произошедший в начале декабря.
Там гендиректор одной компании предложил чиновнику взятку в 1 млн рублей за помощь в продвижении на тендерах. Но тот от денег отказался и передал информацию силовикам.
Как итог, взяточника поймали с поличным, а на директора организации завели уголовку. Кроме того, его фирму оштрафовали на 10 млн рублей по административной статье. На этом хорошее иссякло.
Куда больше за декабрь произошло историй со взятками. Причём берут их не только чиновники. Сначала задержали мэра Краснодара Андрея Алексеенко, взявшего мзду ружьем за 1,6 млн рублей. Правда, его довольно быстро вернули к работе, подчистив все материалы допроса.
А ведь на своем посту он пробыл только месяц. Так и живем!
Хотя чего удивляться, если миллионами воруют даже ректоры вузов. Вспомнить хотя бы ректора смоленского университета, своровавшего 1,5 млн вузовских денег на красивые сортиры, шкуры животных и пафосные картины со своим изображением.
Всё по канону чиновников-взяточников! Хотелось бы, что бы примеров подобных пензенскому было больше, но, увы, сегодняшние реалии далеки от «новогодних чудес».
Источник:
- Два генерала, замминистра и вице-губернатор задержаны сотрудниками ФСБ за взятки
- О взятках, взяточниках и кипящем масле
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