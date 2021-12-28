Статуя-оборотень из цельного куска древнего дерева Сикомор

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Скульптура высотой 177,2 см, высеченная безымянным мастером-французом, хранится сегодня в Музее изобразительных искусств Салар Джунг - это в индийском городе Хайдарабад. И она неизменно привлекает посетителей своей загадкой...
Если стоять прямо напротив статуи, можно детально рассмотреть изваяние надменного и злого Мефистофеля, застывшего с циничной улыбкой на лице.
Казалось бы, чего-чего, а уж статуй в этом художественном музее достаточно...
Казалось бы, чего-чего, а уж статуй в этом художественном музее достаточно...
Салар Джунг - один из трех национальных музеев Индии.
Большая часть коллекции музея была приобретена навабом Миром Юсуфом Али Ханом, который с 1914 года посвятил свою жизнь сбору сокровищ искусства и литературы. После его кончины всемирно известная коллекция из 43 000 предметов искусства и 50 000 книг и рукописей стала основой музея.
Большая часть коллекции музея была приобретена навабом Миром Юсуфом Али Ханом, который с 1914 года посвятил свою жизнь сбору сокровищ искусства и литературы. После его кончины всемирно известная коллекция из 43 000 предметов искусства и 50 000 книг и рукописей стала основой музея.
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А эта деревянная статуя выделяется среди прочих экспонатов своей двуликостью: она изображает не только коварного врага рода человеческого, но и наивную скромницу Маргариту.
Позади двойной статуи специально разместили огромное зеркало: оно помогает увидеть одновременно два изображения!
Если шагнуть в сторону, отражение в зеркале покажет хрупкую, изящную, нежную Маргариту. в В пьесе "Фауст" у Гёте она зовется уменьшительным именем Гретхен.
Ученые считают, что Фауст был реальным немецким алхимиком и колдуном в XVI веке, который приобрел, по мнению своих соплеменников, магические знания с помощью дьявола. А пьеса Гете, исследующая вековой конфликт между добром и злом, стала сенсацией.
Фауст поддается козням коварного Мефистофеля, а с другой стороны - наивная Маргарита, невинная, как ребенок. В итоге она одержала победу над злом и ее душа спасена вопреки всем усилиям нечистого.
Юная простушка Маргарита и образованный мудрец Фауст не в силах противостоять возникшей между ними страсти. Жертвой которой становятся мать девушки, ее брат, а затем и появившийся на свет младенец... И любимый стремительно исчезает из жизни Маргариты, спасаясь от наказания за преступления. Надежды девушки разбиты вдребезги, она опозорена и совершенно несчастна.
Потерявшую веру в жизнь и людей Гретхен бросают в тюрьму. Её ожидает смертная казнь.
И, истерзанная чувством вины, Маргарита отказывается от помощи Сатаны. Ей не нужна больше жизнь во грехе. Чистота души Маргариты, её раскаяние и твёрдое решение нести свой крест до конца обеспечили ей спасение: Господь её пожалел - и душа Маргариты отправится на небеса.
Потерявшую веру в жизнь и людей Гретхен бросают в тюрьму. Её ожидает смертная казнь.
И, истерзанная чувством вины, Маргарита отказывается от помощи Сатаны. Ей не нужна больше жизнь во грехе. Чистота души Маргариты, её раскаяние и твёрдое решение нести свой крест до конца обеспечили ей спасение: Господь её пожалел - и душа Маргариты отправится на небеса.
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