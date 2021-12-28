FISHKINET
добавить
пост
Сообщество Искусство 2405 постов • 438 подписчиков подписаться
Главная > Сообщество Искусство 
Статуя-оборотень из цельного куска древнего дерева Сикомор

Статуя-оборотень из цельного куска древнего дерева Сикомор (9 фото)

Автор:
28 декабря 2021 16:37
Сообщество : Искусство
Метки: #мефистофель   Гете   Индия   Фауст   дерево   иллюзия   искусство   скульптура   
1569
9
Скульптура высотой 177,2 см, высеченная безымянным мастером-французом, хранится сегодня в Музее изобразительных искусств Салар Джунг - это в индийском городе Хайдарабад. И она неизменно привлекает посетителей своей загадкой...
×
×

Источник:

Ссылки по теме:
подписаться на сообщество "Искусство"
Метки: #мефистофель   Гете   Индия   Фауст   дерево   иллюзия   искусство   скульптура   
Понравился пост? Поддержи Фишки, нажми:
1
3
Новости партнёров
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
3  комментария
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
59k
Александр Ломовицкий 4 часа назад
Куда там Мефистофелю до Аленушки

Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
402
zenon 2 часа назад
А если его дёрнуть за колокольчик, то из него выливается ровно 150 грамм любого задуманного напитка.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
14k
Hairy. 3 часа назад
Ну охренеть теперь, шок, сенсация...
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать ещё
Что стало с бывшей женой Пескова, которую он променял на Навку (9 фото) Что стало с бывшей женой Пескова, которую он променял на Навку (9 фото) Скульптор создал сказочный подводный лес у побережья Айя-Напы Скульптор создал сказочный подводный лес у побережья Айя-Напы VR-шлем из 60-х: футуристические концепты Вальтера Пихлера VR-шлем из 60-х: футуристические концепты Вальтера Пихлера Художник насыпал мусор в головы лидеров "Большой семерки" Художник насыпал мусор в головы лидеров "Большой семерки" Шедевры на кончике карандаша: боснийский скульптор Ясенко Дордевич Шедевры на кончике карандаша: боснийский скульптор Ясенко Дордевич Индиец придумал необычный способ изолироваться, чтобы не заразить родных COVID-19 Индиец придумал необычный способ изолироваться, чтобы не заразить родных COVID-19
MausA

Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

13236



Другие посты автора
Прямые трансляции 24 часа в сутки из воронежского заповедника
Популярное в сообществах
История Героя СССР Николая Кузнецова: как легендарный разведчик убирал высшие чины фашистов
5
41
История Героя СССР Николая Кузнецова: как легендарный разведчик убирал высшие чины...
Фигуранты дела об убийстве спецназовца ГРУ получили от 5 до 20 лет колонии
2
225
Фигуранты дела об убийстве спецназовца ГРУ получили от 5 до 20 лет колонии
Набирающие популярность в сообществах
5 самых идиотских смертей в трэш хоррорах&nbsp;
2
9
5 самых идиотских смертей в трэш хоррорах 
«Не допускать скрытие аварий»: власти Кузбасса ввели клятву для шахтеров
0
12
«Не допускать скрытие аварий»: власти Кузбасса ввели клятву для шахтеров
Что стало с бывшей женой Пескова, которую он променял на Навку (9 фото)
Что стало с бывшей женой Пескова, которую он променял на Навку (9 фото)
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Мемолента
Это пугает!
0
0

Лучшие демотиваторы
Слесарь Борщёв
2
10

Перейти в раздел
Популярные теги
#фото#люди#ватермарк#интересное#Ynews#подборка#картинки#аварии#СССР#собака
#интересно#история#факты#кино#в мире#автомобили#смешные#позитив#авто аварии#Россия
#Юмор#животные#новый год#прикол#сша#дтп#автомир#приколы#суд#актеры

На что жалуетесь?

Вернуться