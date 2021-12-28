Статуя-оборотень из цельного куска древнего дерева Сикомор

Юная простушка Маргарита и образованный мудрец Фауст не в силах противостоять возникшей между ними страсти. Жертвой которой становятся мать девушки, ее брат, а затем и появившийся на свет младенец... И любимый стремительно исчезает из жизни Маргариты, спасаясь от наказания за преступления. Надежды девушки разбиты вдребезги, она опозорена и совершенно несчастна.

Потерявшую веру в жизнь и людей Гретхен бросают в тюрьму. Её ожидает смертная казнь.

И, истерзанная чувством вины, Маргарита отказывается от помощи Сатаны. Ей не нужна больше жизнь во грехе. Чистота души Маргариты, её раскаяние и твёрдое решение нести свой крест до конца обеспечили ей спасение: Господь её пожалел - и душа Маргариты отправится на небеса.