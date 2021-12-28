15 фото настоящей пустыни в Польше: откуда она там взялась?

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В Польше есть города со старинными зданиями, горы, озера и даже настоящая пустыня! Откуда она там взялась?
Те, кто бывал в Польше, не понаслышке знают, какая это удивительная страна. В ней каждый может найти для себя отдых по душе.
Блендовская пустыня — самая большая в Европе
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Находится она в Польше, поэтому ее неофициально прозвали «Польской Сахарой»
Летучие пески занимают территорию площадью около 33 кв. км
Это уникальный природный объект, который появился несколько веков назад в результате действий человека
Ведение сельскохозяйственной деятельности тогда привело к тому, что уровень грунтовых вод значительно уменьшился
Кроме того, активно вырубались деревья для того, чтобы освободить земли под нужды горнодобывающей промышленности
Всё это привело к образованию пустыни, которая в то время занимала площадь около 150 кв. км
«Гигантская песочница»
Толщина песков в «Польской Сахаре» в среднем около 40 м, хотя местами достигает и 70 м
В XX столетии пустыню стали использовать в качестве учебного полигона
Сегодня только северный участок песчаной территории используется военными
В настоящее время пустыня является природным памятником и находится под охраной
Этот снимок сделал фотограф Мацей Маргас, летая на вертолете над Польшей. Глядя на его работы, невозможно не влюбиться в эту страну.
Кроме того, сегодня Блендовская пустыня очень популярна среди туристов
Необычное место для пеших и конных прогулок как летом, так и зимой
Пустыня стала популярным местом для проведения фотосессий, в том числе свадебных
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