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15 фото настоящей пустыни в Польше: откуда она там взялась?

15 фото настоящей пустыни в Польше: откуда она там взялась? (16 фото)

Автор:
28 декабря 2021 09:22
Сообщество : Путешествия
Метки: Блендовская пустыня   Польша   в мире   пустыня   пустыня в Польше   фото   
583
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В Польше есть города со старинными зданиями, горы, озера и даже настоящая пустыня! Откуда она там взялась?

Те, кто бывал в Польше, не понаслышке знают, какая это удивительная страна. В ней каждый может найти для себя отдых по душе.


Блендовская пустыня — самая большая в Европе

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Находится она в Польше, поэтому ее неофициально прозвали «Польской Сахарой»

Летучие пески занимают территорию площадью около 33 кв. км

Это уникальный природный объект, который появился несколько веков назад в результате действий человека

Ведение сельскохозяйственной деятельности тогда привело к тому, что уровень грунтовых вод значительно уменьшился

Кроме того, активно вырубались деревья для того, чтобы освободить земли под нужды горнодобывающей промышленности

Всё это привело к образованию пустыни, которая в то время занимала площадь около 150 кв. км

«Гигантская песочница»

Толщина песков в «Польской Сахаре» в среднем около 40 м, хотя местами достигает и 70 м

В XX столетии пустыню стали использовать в качестве учебного полигона

Сегодня только северный участок песчаной территории используется военными

В настоящее время пустыня является природным памятником и находится под охраной

Этот снимок сделал фотограф Мацей Маргас, летая на вертолете над Польшей. Глядя на его работы, невозможно не влюбиться в эту страну.

Кроме того, сегодня Блендовская пустыня очень популярна среди туристов

Необычное место для пеших и конных прогулок как летом, так и зимой

Пустыня стала популярным местом для проведения фотосессий, в том числе свадебных

Источник:

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Метки: Блендовская пустыня   Польша   в мире   пустыня   пустыня в Польше   фото   
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3k
ых 2 часа назад
Не памятник природы, а памятник человеческой тупости.
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котегRUS 2 часа назад
если этот "памятник" дело рук человеческих, то это не достопримечательность.. это Горе..
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