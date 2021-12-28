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Толпа украинцев в Ровно чуть не снесла секонд-хенд в день открытия

Толпа украинцев в Ровно чуть не снесла секонд-хенд в день открытия (1 фото + 1 видео)

Автор:
28 декабря 2021 06:42
Сообщество : Треники&Вареники
Метки: ажиотаж   бренды   видео   день открытия   магазин   покупатели   ровно   секонд-хенд   
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Стосковались люди по одежке с характерным запахом.

В украинском Ровно открылся новый магазин подержанной одежды. Для многих жителей города это событие, судя по видео, стало долгожданным. Толпа людей караулила начало работы магазина, и едва не снесла продавцов и охранника, когда, наконец, сотрудники впустили первых покупателей.


Мужчины и женщины хватали одежду и аксессуары, пытаясь уместить в тележки как можно больше товаров.

"Это конец эпохи бедности или просто модники?" - задается вопросом авто видео. Знающие люди отвечают, что все эти покупатели - обыкновенные перекупщики, которые неплохо зарабатывают на перепродаже брендов. А может, в день открытия цены на вещи были крайне низкими, и именно этим обстоятельством объяснялся такой ажиотаж, но это не точно.


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Метки: ажиотаж   бренды   видео   день открытия   магазин   покупатели   ровно   секонд-хенд   
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23  комментария
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1k
Denis Час назад
Я как бывший владелец магазина секонд хенда скажу - народ там крайне специфичный. Изначально когда открывался думал что будет ходить молодежь, которая любит хорошо одеваться за небольшие деньги, даже видел в этом бизнесе некую миссию, но все оказалось прозаичнее.

Я бы разделил контингент на три категории:
1. Жлобы и халявщики - люди просто хотят по дешевле и по больше.
2. Перекупы - сейчас их развелось немерянно. Есть даже те, которые продают Б/У вещи и продают например у себя на точке на рынке как новые
3. Клептоманы (мы их так между собой называем) - людям реально вещи не нужны но тянут все подряд

Но в мое время вот такого ажиотажа не было. Секонд хенды были небольшими магазинчиками для любителей из вышеперечисленных категорий. Сейчас все изменилось с приездом в Украину мигрантов из Сирии - они заполонили весь бизнес выжав таких как я.

В итоге они максимально снизили цены и соотвественно качество товара отыгравшись на первой категории посетителей (Которых раньше было не так много). И вот имеем такое.
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8k
vit 19 минут назад
Интересно, те, кто оскорбляет Украину и украинцев, на День Победы громче всех кричат о том, что они победили нацизм?
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366
Andrey Полчаса назад
а где тележки ? то ли автор писдит,то ли мы уже все слепые ?
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848
WORLD 40 минут назад
Россия
Давка за ёршики.
https://youtu.be/cbBJGazx1

Россия
Давка за ёршики.
Ссылка youtu.be


Россия
Давка за курицу

Ссылка youtu.be


Россия
Давка за дешманскими сковородками

Ссылка youtu.be


Россия
Давка за курицу

Ссылка youtu.be
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5k
ГГалка 57 минут назад
и уж обязательно в заголовке надо упомянуть, что это именно украинцы... да у нас почти тоже самое. в день "новой коллекции" - еду на работу мимо секонда и вижу каждый раз одно и то же: магазин открывается в 9-00, а в 8-00 там уже очередь собирается. очередь, Карл! ну да, бывает повезёт и нароешь новую брендовую вещицу. но стоять из-за неё спозаранку час (!!) в очереди, а ведь ещё не факт, что нароешь.... божечки.. это реально или кукуха улетела в тёплые края или в надежде перепродать выгодно, что тоже так себе бизнес-план.
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1k
Тимур Час назад
Тупая постановка.
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16k
albedo Час назад
Отвыкли мы в России от покупки поношенного из за бугра.
Чай не 90-е.
А тут самая нищая страна Европы да еще историческая жадность характера.
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1k
Mikhail Час назад
на видео - человек 10 ?
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35k
Антон 2 часа назад
Надо успеть пока не выветрился запах свободы и демократии! Кружевные пантолоны надеюсь тоже были.
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145
Сигизмунд Лазаревич 2 часа назад
хохлы... по другому и быть не могло
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366
Andrey Сигизмунд Лазаревич Полчаса назад
ну почему же ? могло быть совсем по другому,как в России например ! зашли б лучше в школу и нескоько детей перестреляли ,но это же хохлы- разве они на такие подвиги способн !?
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27
Мурчелло 2 часа назад
Как избавиться от хохлов.Рецепт.Открыть секонд хенд.А перед ним вырыть глубокую яму.Можно с говном.
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1k
Никита Сергеевич 2 часа назад
У стада нет национальности.
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30k
ACU900 2 часа назад
Как у них там в гимне поется?
"Встаним братья в бой кровавый
За поддержанную моду.
И покажем что мы братья
Козацкого роду"
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