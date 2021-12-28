Толпа украинцев в Ровно чуть не снесла секонд-хенд в день открытия

Мужчины и женщины хватали одежду и аксессуары, пытаясь уместить в тележки как можно больше товаров.

"Это конец эпохи бедности или просто модники?" - задается вопросом авто видео. Знающие люди отвечают, что все эти покупатели - обыкновенные перекупщики, которые неплохо зарабатывают на перепродаже брендов. А может, в день открытия цены на вещи были крайне низкими, и именно этим обстоятельством объяснялся такой ажиотаж, но это не точно.