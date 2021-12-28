Толпа украинцев в Ровно чуть не снесла секонд-хенд в день открытия

Стосковались люди по одежке с характерным запахом.
В украинском Ровно открылся новый магазин подержанной одежды. Для многих жителей города это событие, судя по видео, стало долгожданным. Толпа людей караулила начало работы магазина, и едва не снесла продавцов и охранника, когда, наконец, сотрудники впустили первых покупателей.
Мужчины и женщины хватали одежду и аксессуары, пытаясь уместить в тележки как можно больше товаров.
"Это конец эпохи бедности или просто модники?" - задается вопросом авто видео. Знающие люди отвечают, что все эти покупатели - обыкновенные перекупщики, которые неплохо зарабатывают на перепродаже брендов. А может, в день открытия цены на вещи были крайне низкими, и именно этим обстоятельством объяснялся такой ажиотаж, но это не точно.
Источник:
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Я бы разделил контингент на три категории:
1. Жлобы и халявщики - люди просто хотят по дешевле и по больше.
2. Перекупы - сейчас их развелось немерянно. Есть даже те, которые продают Б/У вещи и продают например у себя на точке на рынке как новые
3. Клептоманы (мы их так между собой называем) - людям реально вещи не нужны но тянут все подряд
Но в мое время вот такого ажиотажа не было. Секонд хенды были небольшими магазинчиками для любителей из вышеперечисленных категорий. Сейчас все изменилось с приездом в Украину мигрантов из Сирии - они заполонили весь бизнес выжав таких как я.
В итоге они максимально снизили цены и соотвественно качество товара отыгравшись на первой категории посетителей (Которых раньше было не так много). И вот имеем такое.
Давка за ёршики.
https://youtu.be/cbBJGazx1
Россия
Давка за ёршики.
Россия
Давка за курицу
Россия
Давка за дешманскими сковородками
Россия
Давка за курицу
Чай не 90-е.
А тут самая нищая страна Европы да еще историческая жадность характера.
Или это другое?
Речь о секонд-хэндах!
В России их количество сильно выросло.
Это значит, россияне стали беднее!
Екатеринбург
Новосибирск
Воронеж
Санкт-Петербург
Таких роликов из России, в ютубе тысячи!
"Встаним братья в бой кровавый
За поддержанную моду.
И покажем что мы братья
Козацкого роду"