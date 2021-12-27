Вопросы, которые не надо задавать бортпроводникам

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Дэн Эйр, британский бортпроводник, поделился самыми раздражающими вопросами, которые задают пассажиры экипажу самолета.
Итак. Один из самый выбешивающих вопросов: "А где мы сейчас летим?" За ними следуют вопросы про возможность пересесть в бизнес-класс, о дополнительной порции еды или же постоять в проходе.
@tommycimato
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Как отметил Дэн, шутки и вопросы про взрывные устройства на борту являются табу. "Вам кажется, кто же настолько глуп, чтобы говорить о бомбе в самолете? На самом деле, это происходит намного чаще, чем вы думаете. Это не только вызовет проблемы с попутчиками и членами экипажа - за такое можно сесть в тюрьму".
Также Эйр уточнил, что не стоит просить членов экипажа поднять чемодан на багажную полку. Это не является их обязанностью.
"Если бы мы поднимали каждую сумку, о которой нас просят, то превратились бы в Горбуна из Нот-Дама. Вы оплатите наши счета, если мы нанесем себе вред? Не уверен".
"Если бы мы поднимали каждую сумку, о которой нас просят, то превратились бы в Горбуна из Нот-Дама. Вы оплатите наши счета, если мы нанесем себе вред? Не уверен".
"Больше всего я ненавижу слова "ты просто официант в самолете". К счастью, сегодня полеты проходят намного безопаснее, чем раньше, поэтому наши навыки первой неотложной помощи требуются меньше, но это не значит, что они не используются". Дэн также уточнил, что в кармане сидения есть не только брошюры и журналы, но и подробное описание меню и не стоит вызывать бортпроводника, чтобы он вам его зачитал.
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есть такой типаж- качки прав. склизкий чувачок. лишний раз жопу не оторвет. зато жизни поучить горазд.
Я обычно после всех дел в туалете мою руки и вытираю салфеткой.
Видео прикреплено с точностью до наоборот о том, что не стоит стесняться просить...