Вопросы, которые не надо задавать бортпроводникам

"Больше всего я ненавижу слова "ты просто официант в самолете". К счастью, сегодня полеты проходят намного безопаснее, чем раньше, поэтому наши навыки первой неотложной помощи требуются меньше, но это не значит, что они не используются". Дэн также уточнил, что в кармане сидения есть не только брошюры и журналы, но и подробное описание меню и не стоит вызывать бортпроводника, чтобы он вам его зачитал.