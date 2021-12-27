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Вопросы, которые не надо задавать бортпроводникам

Вопросы, которые не надо задавать бортпроводникам (3 фото)

Автор:
27 декабря 2021 16:04
Сообщество : Путешествия
Метки: видео   интересное   полеты   правила   путешествия   самолеты   туризм   
2288
3
Дэн Эйр, британский бортпроводник, поделился самыми раздражающими вопросами, которые задают пассажиры экипажу самолета.
@tommycimato

##greenscreen ##fyp ##flightattendant ##airline ##aviation ##travel ##flights

♬ Blue Blood - Heinz Kiessling & Various Artists


Как отметил Дэн, шутки и вопросы про взрывные устройства на борту являются табу. "Вам кажется, кто же настолько глуп, чтобы говорить о бомбе в самолете? На самом деле, это происходит намного чаще, чем вы думаете. Это не только вызовет проблемы с попутчиками и членами экипажа - за такое можно сесть в тюрьму".

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Метки: видео   интересное   полеты   правила   путешествия   самолеты   туризм   
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65k
Доктор Джонс 2 часа назад
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Вениамин Минуту назад
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200
Трям 14 минут назад
Какая обидчивая девчонка!
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8k
Barachek_Obachek 57 минут назад
Выбешивает моё незнание английского
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4k
Дмитрий Час назад
Смотри ты какие нежные все стали. А за каким ты там нужен тогда? Делать умное е....о и говорить:"Это не входит в мои обязанности"?
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3k
rabarock Час назад
у него на роже написано что он работать не особо жаждет.
есть такой типаж- качки прав. склизкий чувачок. лишний раз жопу не оторвет. зато жизни поучить горазд.
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128
Nаnе First NameLаst 2 часа назад
Вопросы его выбешивают. Какая ранимая пучеглазая ца-ца. Будь попроще, ты не надзиратель, чтоб такие телеги задвигать.
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12k
Bill 2 часа назад
"Не нажимать голым пальцем кнопку flush в туалете, потому что она очень грязная" - ?
Я обычно после всех дел в туалете мою руки и вытираю салфеткой.
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128
Nаnе First NameLаst Bill 2 часа назад
Тут вопрос, почему она грязная? Кто у них там там должен делать этот...как его... клининг тубзика и отдельно кнопки flush?
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54k
Igor 2 часа назад
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25k
Владимир 3 часа назад
А почему самолёт крыльями не машет?
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200
Трям Владимир 13 минут назад
Ващета машет и еще как! Я не шучу.
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6k
Tim_G 3 часа назад
Ручную кладь, в том числе и бортпроводницы, без проблем закидывают сами...
Видео прикреплено с точностью до наоборот
о том, что не стоит стесняться просить...
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