Почему страшные места так привлекают туристов

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У каждой страны и у каждого города есть обязательный список мест, куда водят экскурсии - музей, Кремли, памятники и прочее. Но есть места, в которые бы лучше не попадать...
Но именно они часто манят к себе путешественников, невзирая на ужасные воспоминания об этом месте. Заброшенные тюрьмы, больницы, Припять, концентрационные лагеря... Там творились просто ужасные вещи, но люди все равно снова и снова приезжают туда, чтобы проникнуться этой атмосферой скорби и страха. И даже пытаются увезти оттуда странные сувениры.
Освенцим
В польском Освенциме мемориальный комплекс Аушвиц-Биркенау стоит на месте бывших фашистских концлагерей. В период с 1940 по 1945 здесь было уничтожено полтора миллиона человек. И примерно столько еже туристов ежегодно приезжают сюда со всего мира.
"В этом месте все пропахло смертью: бараки, крематории, личные вещи узников. Смотреть на это спокойно просто невозможно", - поделился впечатлениями путешественник Патрик Ней. Он родом из Польши и для него это не просто музей, это часть его личной истории: там, за колючей проволокой был убит его дед.
"В этом месте все пропахло смертью: бараки, крематории, личные вещи узников. Смотреть на это спокойно просто невозможно", - поделился впечатлениями путешественник Патрик Ней. Он родом из Польши и для него это не просто музей, это часть его личной истории: там, за колючей проволокой был убит его дед.
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Каждый год Патрик приезжает в Аушвиц, чтобы почтить память предка. И каждый год его возмущает поведение туристов.
"Экскурсоводы просят посетителей музея не фотографировать остриженные волосы узников и не делать селфи на фоне газовых камер, потому что это - место скорби. Но люди, несмотря на запреты, достают камеры и делают радостные фото на фоне всего этого ужаса".
Некоторые даже пытаются забрать с собой сувениры. На память. Отвратительный уровень цинизма.
"Экскурсоводы просят посетителей музея не фотографировать остриженные волосы узников и не делать селфи на фоне газовых камер, потому что это - место скорби. Но люди, несмотря на запреты, достают камеры и делают радостные фото на фоне всего этого ужаса".
Некоторые даже пытаются забрать с собой сувениры. На память. Отвратительный уровень цинизма.
Больница в Норт-Бразер
Психологи утверждают, что людям просто безумно нравятся места, связанные со страхом. Они готовы платить за то, чтобы испугаться. Поэтому, многие агентства начали предлагать экскурсии в подобные места. Вот в США, к примеру, за 200 долларов любой может посетить заброшенный остров, неподалеку от аэропорта Ла-Гуардия (Нью-Йорк).
Норт-Бразер - это маленький островок суши в проливе Ист-Ривер, где в 1880 году построили больницу для заболевших тифом, проказой и оспой. На острове не было никаких посторонних, их просто туда не пускали. В 1942 году лечебница была закрыта и на Норт-Бразер стали ссылать наркозависимых, устроив там своеобразный рехаб.
Большинство оттуда так и не вернулось.
Большинство оттуда так и не вернулось.
Земля из праха
А вот чтобы посетить остров Повелья в Венецианской лагуне нужно добиться специального разрешения от итальянских местных властей. Количество туристов, невзирая на бюрократические препятствия, не уменьшается. Люди очень хотят увидеть своими глазами места, куда во время эпидемии бубонной чумы свозили зараженных. Есть даже легенда, что организаторы этого средневекового карантина снаряжали целые "чумные корабли". Заболевших с симптомами инфекции просто-напросто оставляли умирать.
Есть данные, что на Повелье умерло 160 тысяч человек.
Местные верят, что на острове до сих пор остались души умерших, а земля состоит из человеческого праха.
Нередко здесь, как говорят, слышат странные звуки, а перепады температуры очень резкие. Поэтому поклонники мест катастроф и трагедий стремятся туда попасть.
Местные верят, что на острове до сих пор остались души умерших, а земля состоит из человеческого праха.
Нередко здесь, как говорят, слышат странные звуки, а перепады температуры очень резкие. Поэтому поклонники мест катастроф и трагедий стремятся туда попасть.
Богницкая больница
Пражская психиатрическая больница - одна из крупнейших таких лечебниц Европы. В начале 20 века здесь находилось примерно две тысячи сотрудников и три тысячи пациентов. Превалирующее большинство - солдаты, которые вернулись с Первой Мировой войны и женщины, которые не смогли пережить гибель своих мужчин на фронте. Очень многие из них жили в больнице до конца своих дней.
Богницкое кладбище - это просто декорации фильма ужасов, в его земле похоронено около 4,5 тысяч самоубийц и душевнобольных.
Говорят, что там происходят необъяснимые и странные вещи. Несмотря на то, что кладбище закрыто, поклонники адреналина пробираются туда. И не только любопытства. Там стремятся проводить свои обряды сатанисты, а мародёры раскапывают могилы в поисках артефактов.
Говорят, что там происходят необъяснимые и странные вещи. Несмотря на то, что кладбище закрыто, поклонники адреналина пробираются туда. И не только любопытства. Там стремятся проводить свои обряды сатанисты, а мародёры раскапывают могилы в поисках артефактов.
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