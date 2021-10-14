Почему страшные места так привлекают туристов

В польском Освенциме мемориальный комплекс Аушвиц-Биркенау стоит на месте бывших фашистских концлагерей. В период с 1940 по 1945 здесь было уничтожено полтора миллиона человек. И примерно столько еже туристов ежегодно приезжают сюда со всего мира.

"В этом месте все пропахло смертью: бараки, крематории, личные вещи узников. Смотреть на это спокойно просто невозможно", - поделился впечатлениями путешественник Патрик Ней. Он родом из Польши и для него это не просто музей, это часть его личной истории: там, за колючей проволокой был убит его дед.