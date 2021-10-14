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Почему страшные места так привлекают туристов

Почему страшные места так привлекают туристов (9 фото)

Автор:
14 октября 2021 18:23
Сообщество : Путешествия
Метки: travel   Страшное   интересное   путешествия   страх   туризм   фото   
946
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У каждой страны и у каждого города есть обязательный список мест, куда водят экскурсии - музей, Кремли, памятники и прочее. Но есть места, в которые бы лучше не попадать...
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Метки: travel   Страшное   интересное   путешествия   страх   туризм   фото   
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Ego sum qui sum Час назад
местами нагнетание, - "Заболевших с симптомами инфекции просто-напросто оставляли умирать" а что с ними надо было делать? Это бубонная чума! Горчичники и глинтвейн?
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