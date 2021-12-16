25 рождественских и новогодних фактов, которые помогут окунуться в атмосферу праздника

В Декабре 2007 года Бразилия установила мировой рекорд, построив огромную плавучую елку ростом 85 метров и украшенную 3 миллионами огней. Елку устанавливают каждый год в лагуне Родригу-ди-Фрейтас в Рио-де-Жанейро.

16 декабря 1965 года экипаж космического корабля NASA Джемини-6A проникся праздничным настроением и сыграл самую популярную рождественскую песню «Jingle Bells» прямо на борту. Так песня вошла в Книгу рекордов Гиннеса как первая песня, сыгранная в космосе.