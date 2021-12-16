25 рождественских и новогодних фактов, которые помогут окунуться в атмосферу праздника

Приближаются праздники, а это значит, что самое время определяться с подарками, ставить елку и развешивать гирлянды. Год был сложный, и всем нам не повредит дополнительная доза праздничного настроения. Так что держите подборку интересных фактов о зимних праздниках, которыми можно поделиться с родными в новогоднюю ночь!
В скандинавских странах Евльский козел — часть рождественского декора в большинстве домов. В скандинавской мифологии летающая колесница Тора была запряжена двумя козлами, так же как сани Деда Мороза — оленями. Также существует предание о невидимом Святочном козле, который следит за подготовкой к празднику. Вот почему в 1966 году в шведском городе Евле установили фигуру козла, чтобы привлечь туристов город. Первый Евльский козел был 13 метров в высоту, 7 метров в длину и весил 3,6 тонны.
Если вы заглянете за покупками на рождественскую ярмарку в Нюрнберге, вы примете участие в традиции, которой уже много сотен лет. Доказательство этого можно найти в небольшой шкатулке, которая хранится в Германском национальном музее. На скромном сокровище есть надпись: «Отправлено Регине Сусанне Харсдёрфферин мисс Сюзанной Элеонорой Эрбсин (или Эльбсин) по случаю Рождественской ярмарки 1628 года».
"Rockin 'Around the Christmas Tree" — классическая праздничная песня, выпущенная еще в 1958 году. Песню исполнила Бренда Ли, которой на тот момент было всего 13 лет. С тех пор песню неоднократно перезаписывали такие знаменитости, как Кейси Масгрейвс, Джастин Бибер и Майли Сайрус.
В наши дни искусственные елки изготавливаются из материалов, которые делают их похожими на настоящие вечнозеленые деревья и позволяют им служить как можно дольше. Но когда первые искусственные елки впервые выставили в Германии примерно в 1865 году, они были сделаны из гусиных перьев, окрашенных в зеленый цвет.
В Декабре 2007 года Бразилия установила мировой рекорд, построив огромную плавучую елку ростом 85 метров и украшенную 3 миллионами огней. Елку устанавливают каждый год в лагуне Родригу-ди-Фрейтас в Рио-де-Жанейро.
16 декабря 1965 года экипаж космического корабля NASA Джемини-6A проникся праздничным настроением и сыграл самую популярную рождественскую песню «Jingle Bells» прямо на борту. Так песня вошла в Книгу рекордов Гиннеса как первая песня, сыгранная в космосе.
16 декабря 1965 года экипаж космического корабля NASA Джемини-6A проникся праздничным настроением и сыграл самую популярную рождественскую песню «Jingle Bells» прямо на борту. Так песня вошла в Книгу рекордов Гиннеса как первая песня, сыгранная в космосе.
Одна из самых популярных версий о происхождении этой традиции — это легенда о бедном вдовце, который волновался, что не сможет выдать своих трех дочерей замуж, поскольку у него не было денег. На его удачу, в это время по городу бродил Святой Николай, который услышал, как местные жители обсуждают тяжелое положение семьи. Он хотел помочь, но знал, что человек откажется от помощи. Поэтому однажды ночью он спустился в дом по дымоходу и положил в сушившиеся на камине носки девочек золотые монеты, после чего исчез. Утром семья нашла подарки, и дочери теперь могли выйти замуж. Такое вот рождественское чудо.
У большинства из нас есть елочные украшения, которые нам дороги по личным причинам, а вот украшения на рождественской елке в отеле Kempinski Hotel Bahia недалеко от Марбельи, Испания, представляют иную ценность. Как сообщает CNN, дерево украшено красными, белыми, розовыми и черными бриллиантами, а также украшениями от Bulgari, Cartier, Van Cleef & Arpels и Chanel. Также на дереве можно найти напечатанных на 3D-принтере шоколадных павлинов, перья, страусовые яйца и флаконы духов. Общая стоимость дерева: 15 миллионов долларов!
Красноносый олень Рудольф уже давно является популярным символом зимних праздников. Однако, согласно Smithsonian Insider, Рудольф родился в 1939 году, когда универмаг Montgomery Ward попросил одного из своих копирайтеров, 34-летнего Роберта Л. Мэя, создать рождественскую историю, которую магазин мог бы продать покупателям в качестве рекламного хода. Так появился Рудольф, а Montgomery Ward распространил 2,4 миллиона экземпляров рассказа в первый год после его публикации.
Гоголь-моголь — фирменный праздничный напиток, история которого восходит к средневековью и напитку под названием «поссет». Подслащенное и приправленное молоко смешивалось с элем или вином, от чего оно сворачивалось. Согласно Healthline, монахи 13 века «наслаждались этой смесью с добавлением яиц и инжира».
Повесить на елку мишуру или дождик — быстрый и недорогой способ освежить праздничный декор. Однако раньше это было гораздо более дорогое украшение. Согласно BBC, мишура появилась в начале 1600-х годов в Нюрнберге, Германия, где люди «вешали тонкие нити настоящего серебра на свои деревья, чтобы они отражали свет свечей, поскольку раньше на деревья ставили настоящие свечи». А поскольку серебро было дорогим, возможность использовать мишуру на дереве была чем-то вроде символа высокого положения в обществе.
Согласно Библиотеке Конгресса, Эдисон создал первую гирлянду из электрических огней в 1880 году и повесил ее возле своей лаборатории в Менло-Парке, штат Нью-Джерси, на Рождество того же года. Однако именно Джонсон, его деловой партнер в Edison Illumination Company, в 1882 году первым обмотал гирлянды из красных, белых и синих лампочек вокруг рождественской елки.
24 ноября 2001 на аукционе в Великобритании рождественскую открытку продали за 20 000 фунтов стерлингов или 28 158 долларов, что сделало ее самой ценной рождественской открыткой в мире. Все потому, что Книга рекордов Гиннеса назвала ее «первой в мире рождественской открыткой», отметив, что ее «отправил сэр Генри Коул, бизнесмен из Бата, своей бабушке в 1843 году, и она была нарисована вручную иллюстратором из Лондона Джоном Калкоттом Хорсли». На литографированной иллюстрации изображена семья из нескольких поколений, которая наслаждается праздником, и в настоящее время сохранилось всего лишь 12 из 1000 таких открыток.
В 2010 году нанотехнологи из Университета Глазго создали крошечную рождественскую открытку, которая может поместиться на почтовой марке 8 276 раз, а на обычной открытке —примерно полмиллиона раз.
Исследования показали, что сентябрь — самое популярное время для рождения детей. А это значит, что все эти малыши были зачаты в зимние праздники!
В ноябре 2013 года в Техасе построили пряничный домик длиной 49 метров, шириной 13 метров и высотой три метрам. Чтобы покрыть деревянный каркас, потребовалось примерно 815 килограммов масла, 7200 яиц, 1360 килограммов сахара, 3265 килограммов муки и более 22000 конфет.
Согласно Книге рекордов Гиннеса, крупнейшее рождественское украшение в виде снежинки создали в Universal Studios Japan в октябре 2019 года. Снежинка достигала трех метров в высоту, а елка, на которую ее установили, также получила титул Гиннеса за наибольшее количество огоньков на искусственной елке: целых 591 840 штук.
«Тихая ночь» — самая популярная и наиболее часто записываемая рождественская песня в истории. По данным Time, по состоянию на 2014 год с 1978 года было выпущено более 733 различных версий этой песни, защищенных авторским правом, и каждый год появляется все больше!
По данным Forbes, «Один дома» остается самым кассовым рождественским фильмом за всю историю США, собрав в прокате 285,76 миллиона долларов. За ним следуют «Гринч — похититель Рождества» 2000 года (260,04 миллиона долларов), «Гринч» 2018 года (189,67 миллиона долларов) и «Полярный экспресс» 2004 года (183,37 миллиона долларов).
Согласно History, начало этой традиции в 16 веке положила Германия, когда набожные христиане принесли украшенные деревья в свои дома. В Россию традицию принес Петр I в канун 1700 года.
Если вы предпочитаете живую елку искусственной, вам есть из чего выбрать. Существует более 630 видов хвойных деревьев, в том числе популярные варианты — Русская ель, Норвежская, Сибирская пихта и так далее.
Казалось бы, помощники Деда Морозы должны делать игрушки для детей круглый год. Но 25 ноября 2014 года 1762 эльфа собрались в Бангкоке, Таиланд, чтобы установить рекорд самого большого собрания эльфов за всю историю.
Когда праздники подходят к концу и пора избавляться от елки, ее, конечно, можно просто вынести на помойку — но лучше пожертвовать ее зоопарку, чтобы накормить голодного слона. Зоопарки по всему миру принимают в подарок вечнозеленые деревья, которыми любят полакомиться слоны.
В 2018 году только в США 17 500 человек обратились в больницу с травмами, которые они получили, украшая дом к новогодним праздникам. Так что обязательно просите кого-нибудь вас подстраховать, когда будете вешать гирлянду!
Например, в Венгрии его зовут Микулаш, а в Бразилии — Папай Ноэль. Он также отзывается на имя Хотейошо в Японии и Пер-Ноэль — во Франции. И это лишь несколько примеров!
Источник:
- Каверзных вопросов пост
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