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В Сыктывкаре мужчина попал в ДТП из-за матраса

В Сыктывкаре мужчина попал в ДТП из-за матраса (1 фото + 1 видео)

Автор:
27 декабря 2021 10:16
Сообщество : Аварии
Метки: Сыктыквар   авария   авто   видео   матрас   трасса   фото   
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Мчась ночью по трассе самое последнее, что ты ожидаешь увидеть - матрас на дороге. В Сыктывкаре водитель попал в ДТП из-за матраса выехал на встречку и чуть не попал под автобус.

Брошенный (или потерянный) матрас на трассе стал причиной ДТП. Водитель Volkswagen Passat внезапно встретил необычное препятствие на дороге. Мужчина пытался объехать матрас, выехал на встречку и чуть не попал под автобус. Авария случилась на Нювчимском шоссе, не доезжая до Максаковки.

К счастью, никто не пострадал. Мужчина рассказал, что повреждения получила лишь машина.

- Спасибо большое добрым и отзывчивым водителям, которые помогли достать мой автомобиль из сугроба! Особое спасибо трактористу, который меня дёрнул, и водителю Газели - за нормальный трос. Ну и отдельное «спасибо» тому, кто оставил этот матрас на дороге, - рассказал водитель.


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Метки: Сыктыквар   авария   авто   видео   матрас   трасса   фото   
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10  комментариев
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933
Алексей 2 часа назад
"спасибо за трос" - надо было купить себе нормальный.
"спасибо тому кто матрас потерял" - надо ехать со скоростью, при которой ты видишь дорогу.
банально, но именно так.
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Сигизмунд Лазаревич 2 часа назад
матрас верни скотина. Не для тебя он там был положен.
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433
Киса Кацман 2 часа назад
какова дальнейшая судьба матраса?
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koleos72 2 часа назад
Еадо было в матрас насрать. Тот кто потерял, обязательно вернётся!
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