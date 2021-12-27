В Сыктывкаре мужчина попал в ДТП из-за матраса

Мчась ночью по трассе самое последнее, что ты ожидаешь увидеть - матрас на дороге. В Сыктывкаре водитель попал в ДТП из-за матраса выехал на встречку и чуть не попал под автобус.
Брошенный (или потерянный) матрас на трассе стал причиной ДТП. Водитель Volkswagen Passat внезапно встретил необычное препятствие на дороге. Мужчина пытался объехать матрас, выехал на встречку и чуть не попал под автобус. Авария случилась на Нювчимском шоссе, не доезжая до Максаковки.
Момент ДТП попал на видеорегистратор
К счастью, никто не пострадал. Мужчина рассказал, что повреждения получила лишь машина.
- Спасибо большое добрым и отзывчивым водителям, которые помогли достать мой автомобиль из сугроба! Особое спасибо трактористу, который меня дёрнул, и водителю Газели - за нормальный трос. Ну и отдельное «спасибо» тому, кто оставил этот матрас на дороге, - рассказал водитель.
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"спасибо тому кто матрас потерял" - надо ехать со скоростью, при которой ты видишь дорогу.
банально, но именно так.