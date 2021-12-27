Крокодилы для кино: самый необычный бизнес в Голливуде

Ферма переехала в Буэна-Парк в округе Оранж в мае 1953 года и продолжала работать как Калифорнийская ферма аллигаторов до 1984 года, когда ей отказали в продлении лицензии.

В четырех зданиях на ферме содержались более 100 живых экспонатов - змей и ящериц со всего мира. На ферме обитали каймановые черепахи, гигантские черепахи еще более 1000 экземпляров - здешняя коллекция признавалась крупнейшей коллекцией рептилий в мире.

Первоначально плата за вход составляла всего 25 центов. Посетители могли купить сумочки из аллигатора в сувенирном магазине, посмотреть, как обученный аллигатор спускается по 10-метровому желобу, или сфотографировать своих детей, катающихся на животных. Долгое время местный парк аллигаторов был одной из самых популярных туристических достопримечательностей Лос-Анджелеса. В рекламной брошюре фермы говорилось: «Здесь можно увидеть сотни аллигаторов всех размеров, от малышей размером с ящерицу, до огромных монстров возрастом 500 лет и старше». Это, конечно, было преувеличением: ведь американский аллигатор живет около 50 лет.

Аллигаторы были разделены по размеру в серии из двадцати прудов. Их размер варьировался от пары десятков сантиметров до 6 метров.