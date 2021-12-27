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Крокодилы для кино: самый необычный бизнес в Голливуде

Крокодилы для кино: самый необычный бизнес в Голливуде (30 фото)

Автор:
27 декабря 2021 08:30
Сообщество : Факты
Метки: Лос-Анджелес   аллигаторовая ферма   аллигаторы для кино   истории   необычный бизнес   удивительное рядом   факты   фотоархив   
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В 1907 году Джозеф «Аллигатор Джо» Кэмпбелл и Фрэнсис Виктор Эрнест-старший перевезли свою ферму аллигаторов из Хот-Спрингс, штат Арканзас, в Лос-Анджелес, в район, прилегающий к зоопарку Зелига и киностудиям. Здесь владельцы фермы нашли новый способ заработка: они начали сдавать рептилий в аренду киноиндустрии.
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Источник:  — переведено специально для fishki.net

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Метки: Лос-Анджелес   аллигаторовая ферма   аллигаторы для кино   истории   необычный бизнес   удивительное рядом   факты   фотоархив   
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