Крокодилы для кино: самый необычный бизнес в Голливуде

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В 1907 году Джозеф «Аллигатор Джо» Кэмпбелл и Фрэнсис Виктор Эрнест-старший перевезли свою ферму аллигаторов из Хот-Спрингс, штат Арканзас, в Лос-Анджелес, в район, прилегающий к зоопарку Зелига и киностудиям. Здесь владельцы фермы нашли новый способ заработка: они начали сдавать рептилий в аренду киноиндустрии.
Ферма переехала в Буэна-Парк в округе Оранж в мае 1953 года и продолжала работать как Калифорнийская ферма аллигаторов до 1984 года, когда ей отказали в продлении лицензии.
В четырех зданиях на ферме содержались более 100 живых экспонатов - змей и ящериц со всего мира. На ферме обитали каймановые черепахи, гигантские черепахи еще более 1000 экземпляров - здешняя коллекция признавалась крупнейшей коллекцией рептилий в мире.
Первоначально плата за вход составляла всего 25 центов. Посетители могли купить сумочки из аллигатора в сувенирном магазине, посмотреть, как обученный аллигатор спускается по 10-метровому желобу, или сфотографировать своих детей, катающихся на животных. Долгое время местный парк аллигаторов был одной из самых популярных туристических достопримечательностей Лос-Анджелеса. В рекламной брошюре фермы говорилось: «Здесь можно увидеть сотни аллигаторов всех размеров, от малышей размером с ящерицу, до огромных монстров возрастом 500 лет и старше». Это, конечно, было преувеличением: ведь американский аллигатор живет около 50 лет.
Аллигаторы были разделены по размеру в серии из двадцати прудов. Их размер варьировался от пары десятков сантиметров до 6 метров.
В четырех зданиях на ферме содержались более 100 живых экспонатов - змей и ящериц со всего мира. На ферме обитали каймановые черепахи, гигантские черепахи еще более 1000 экземпляров - здешняя коллекция признавалась крупнейшей коллекцией рептилий в мире.
Первоначально плата за вход составляла всего 25 центов. Посетители могли купить сумочки из аллигатора в сувенирном магазине, посмотреть, как обученный аллигатор спускается по 10-метровому желобу, или сфотографировать своих детей, катающихся на животных. Долгое время местный парк аллигаторов был одной из самых популярных туристических достопримечательностей Лос-Анджелеса. В рекламной брошюре фермы говорилось: «Здесь можно увидеть сотни аллигаторов всех размеров, от малышей размером с ящерицу, до огромных монстров возрастом 500 лет и старше». Это, конечно, было преувеличением: ведь американский аллигатор живет около 50 лет.
Аллигаторы были разделены по размеру в серии из двадцати прудов. Их размер варьировался от пары десятков сантиметров до 6 метров.
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В статье Артура Инкерсли в журнале Overland Monthly за 2010 год описывается, как были пойманы здешние аллигаторы, как инкубировались яйца и даже как животные тренировались. «С прочной леской и большим стальным уголком с наживкой из свинины поймать аллигатора так же легко, как поймать форель на гольяна, - писал Инкерсли, - но вы должны знать, что делать с аллигатором, когда вы поймали его."
Несмотря на знаки, запрещающие посетителям «бросать камни в аллигаторов, плевать, бить и приставать к ним каким-либо образом», взрослые и дети регулярно приставали к аллигаторам на ферме. Несколько животных даже были украдены шутниками из колледжа.
На фотографиях, сделанных на аллигаторовой ферме в Лос-Анджелесе, видно, как люди общаются с аллигаторами. Даже маленькие дети играют с аллигаторами или наблюдают за ними с очень близкого расстояния.
На фотографиях, сделанных на аллигаторовой ферме в Лос-Анджелесе, видно, как люди общаются с аллигаторами. Даже маленькие дети играют с аллигаторами или наблюдают за ними с очень близкого расстояния.
Посетители могли даже покататься на аллигаторах. При этом для детей предлагались специальные седла, сидя в которых, они могли кататься на аллигаторах по прудам. Одним из любимейших публикой развлечений было наблюдать, как смотрители заманивают аллигаторов вверх по лестнице, прежде чем они спустятся по 10-метровой горке в бассейн с водой.
Вскоре, однако, аллигаторы стали мешать жителям соседних улиц своими громкими ночными криками. А когда однажды дождь залил близлежащий водоем, вода хлынула на ферму, давая аллигаторам возможность совершать постоянные набеги на соседние каналы, задние дворы и иногда в бассейны.
К 1950-м годам зоопарк переехал в парк Буэна, но его популярность все равно постоянно падала. Парк аллигаторов был закрыт в 1984 году после того, как посещаемость упала ниже 50 000 человек в год. Аллигаторы были проданы в частное поместье во Флориде.
Вскоре, однако, аллигаторы стали мешать жителям соседних улиц своими громкими ночными криками. А когда однажды дождь залил близлежащий водоем, вода хлынула на ферму, давая аллигаторам возможность совершать постоянные набеги на соседние каналы, задние дворы и иногда в бассейны.
К 1950-м годам зоопарк переехал в парк Буэна, но его популярность все равно постоянно падала. Парк аллигаторов был закрыт в 1984 году после того, как посещаемость упала ниже 50 000 человек в год. Аллигаторы были проданы в частное поместье во Флориде.
Источник: — переведено специально для fishki.net
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Метки: Лос-Анджелес аллигаторовая ферма аллигаторы для кино истории необычный бизнес удивительное рядом факты фотоархив
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