Что сразу же изменилось с распадом СССР?

В 1992 году наступило время полной свободы торговли алкоголем. Госмонополию на производство отменили, а импорту дали зеленый свет. Самым ярким брендом того времени стал немецкий спирт с аристократичным названием Royal. Литр спирта стоил на 25% дороже, чем литр водки, но пили его в разбавленном виде, поэтому самодельной водки из него получалось куда больше.

Royal сразу приобрел массовую популярность из-за броской рекламы, дешевизны и доступности. Он продавался в каждом ларьке и в итоге стал одним из символов 1990-х. «Бесконечную рекламу Royal, которой было невероятное количество, я продолжаю помнить до сих пор. Как и подозрительную реакцию гаишников зимой на чудовищный запах от машины, поскольку этот спирт в разбавленном состоянии мы заливали в бачок стеклоомывателя», — вспоминает актер Юрий Стоянов.

Правда, вместе с популярностью импортного алкоголя выросла и смертность от алкогольных отравлений — к 1994 году в 4 раза. На тот момент доля подделок среди иностранного алкоголя составляла аж 67%!

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