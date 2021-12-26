Небо. Самолет. Девушки

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Подборка фотографий для тех, кто любит летать.
1.
Архив Валентина Хухлаева
Аэропорт Домодедово. 9 июля 1967. Автор: Валентин Хухлаев. Московская область.
Аэропорт Домодедово. 9 июля 1967. Автор: Валентин Хухлаев. Московская область.
2.
Архив Нинель Александровны Устиновой
Илья Мазурук с женой Викторией. 1938 год. Автор: Александр Устинов.
Илья Мазурук с женой Викторией. 1938 год. Автор: Александр Устинов.
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3.
Архив Нинель Александровны Устиновой
Экипаж самолета «Родина»: Полина Осипенко (второй пилот), Валентина Гризодубова (командир) и Марина Раскова (штурман). 24 сентября 1938 года. Автор: Александр Устинов. Щелково.
Экипаж самолета «Родина»: Полина Осипенко (второй пилот), Валентина Гризодубова (командир) и Марина Раскова (штурман). 24 сентября 1938 года. Автор: Александр Устинов. Щелково.
4.
Командир полка Евдокия Бершанская в боевой машине. Сентябрь 1944 года. Автор: Аркадий Шайхет.
46-й гвардейский ночной бомбардировочный авиационный полк — «Ночные ведьмы».
46-й гвардейский ночной бомбардировочный авиационный полк — «Ночные ведьмы».
8.
Архив Валентина Хухлаева
Всесоюзные соревнования летчиков-женщин по высшему пилотажу на спортивном самолете ЯК-18. 6–7 октября 1963 года. Автор: Валентин Хухлаев. Москва.
Всесоюзные соревнования летчиков-женщин по высшему пилотажу на спортивном самолете ЯК-18. 6–7 октября 1963 года. Автор: Валентин Хухлаев. Москва.
9.
Архив Валентина Хухлаева
Всесоюзные соревнования летчиков-женщин по высшему пилотажу на спортивном самолете ЯК-18. 6–7 октября 1963 года. Автор: Валентин Хухлаев. Москва.
Всесоюзные соревнования летчиков-женщин по высшему пилотажу на спортивном самолете ЯК-18. 6–7 октября 1963 года. Автор: Валентин Хухлаев. Москва.
10.
Архив Валентина Хухлаева
Всесоюзные соревнования летчиков-женщин по высшему пилотажу на спортивном самолете ЯК-18. 6–7 октября 1963 года. Автор: Валентин Хухлаев. Москва.
Всесоюзные соревнования летчиков-женщин по высшему пилотажу на спортивном самолете ЯК-18. 6–7 октября 1963 года. Автор: Валентин Хухлаев. Москва.
23.
«Работница машиностроительного завода города Кирова Мария Кузнецова в ожидании самолета задремала во Внуковском аэропорту». 1956–1965 годы. Автор: Всеволод Тарасевич.
24.
Архив Валентина Хухлаева
Аэропорт Домодедово. 9 июля 1967 года. Автор: Валентин Хухлаев. Московская область.
Аэропорт Домодедово. 9 июля 1967 года. Автор: Валентин Хухлаев. Московская область.
25.
Архив Валентина Хухлаева
Женская сборная команда СССР по высшему пилотажу. 1972 год. Автор: Валентин Хухлаев. Москва.
Тушинский аэродром. Светлана Савицкая, Валентина Яикова, Зинаида Лизунова, Людмила Мочалина, Любовь Немкова, Лидия Леонова.
Женская сборная команда СССР по высшему пилотажу. 1972 год. Автор: Валентин Хухлаев. Москва.
Тушинский аэродром. Светлана Савицкая, Валентина Яикова, Зинаида Лизунова, Людмила Мочалина, Любовь Немкова, Лидия Леонова.
26.
Архив Максима Кострова
Аэропорт Рязанской области. 1960–1970 годы. Неизвестный автор. Рязанская область, Сапожковский район.
Аэропорт Рязанской области. 1960–1970 годы. Неизвестный автор. Рязанская область, Сапожковский район.
27.
Встреча в аэропорту итальянской актрисы Джины Лоллобриджиды. 1973 год. Автор: Евгений Халдей. Москва.
28.
Архив Александра Евгеньевича Архипова
Запорожский аэроклуб. 1977–1987 годы. Автор: П. Приходько. Запорожская область, Запорожский район, село Широкое.
Мастер спорта тренер-инструктор Вера Павловна Захарова (слева) и Нина Аркадьевна Веселова .
Запорожский аэроклуб. 1977–1987 годы. Автор: П. Приходько. Запорожская область, Запорожский район, село Широкое.
Мастер спорта тренер-инструктор Вера Павловна Захарова (слева) и Нина Аркадьевна Веселова .
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Метки: СССР история люди страна фотографии
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