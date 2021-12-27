«Зона смерти» в Йеллоустонском парке – место, где преступление может остаться безнаказанным

Об этом стало известно ещё после того, как об этом сначала написали СМИ, а позже профессор права Брайан Калт, работающий в Мичиганском университете.

В чём же подвох? Ученый обнаружил лазейку в федеральном законе ещё в 2005 году. Согласно шестой поправке к Конституции США, подсудимый может попросить собрать суд присяжных из жителей штата и федерального округа, в котором было совершено преступление.