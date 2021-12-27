«Зона смерти» в Йеллоустонском парке – место, где преступление может остаться безнаказанным

Смотрели ли вы фильм «Судная ночь», где по сюжету раз в год на территории США любое насилие становится легальным? Несмотря на то, что фильм просто вымысел, реальная «Зона смерти» всё-таки существует.
И находится она в знаменитом Йеллоустонском национальном парке. Именно там находится зона площадью в 130 квадратных километров, где можно остаться безнаказанным за любое совершенное преступление, грамотно используя лазейку в законе.
Об этом стало известно ещё после того, как об этом сначала написали СМИ, а позже профессор права Брайан Калт, работающий в Мичиганском университете.
В чём же подвох? Ученый обнаружил лазейку в федеральном законе ещё в 2005 году. Согласно шестой поправке к Конституции США, подсудимый может попросить собрать суд присяжных из жителей штата и федерального округа, в котором было совершено преступление.
Йеллоустонский парк находится в компетенции округа Вайоминг и штата Айдахо. Вот только в конкретной части парка, именуемой «Зоной смерти» не живет никто. А значит, осудить его невозможно.
В 2007 году вышел роман Чарльза Джеймса Бокса «Свободный огонь», затрагивающий всё туже острую тему. Но и здесь Конгресс США остановился на обсуждении проблемы.
В итоге официально был известен только случай убийства лося неким Майклом Белдеррейном в «Зоне смерти». Правда, ему воспользоваться законодательной лазейкой не удалось. Но ограничилось ли всё дело лишь одним животным?
Вопрос, по большому счету, открыт. Понятно, что много людей в Йеллоустонском национальном парке погибает по воле природы, однако немало и тех, кто пропадает там без вести. Ежегодно там исчезает по 40 человек.
К слову, киноделы быстро эксплуатировали эту тему и решили перенести на экран.
Так, в 2016 году вышел фильм «Население 0», посвященный убийству трех человек в «Зоне смерти». Конечно, это художественное кино, но выглядит оно весьма убедительно, поскольку упирается в работу Брайана Калта.
Тем не менее законодательная лазейка существует до сих пор. Поэтому неизвестно, бывала ли там локальная «Судная ночь», учитывая стабильное число пропадающих людей без вести.
Но в теории убийства в «Зоне смерти» вполне могут быть.
Источник:
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