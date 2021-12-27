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«Зона смерти» в Йеллоустонском парке – место, где преступление может остаться безнаказанным

«Зона смерти» в Йеллоустонском парке – место, где преступление может остаться безнаказанным (11 фото)

Автор:
27 декабря 2021 23:47
Сообщество : Жизнь в США
Метки: Йеллоустонский национальный парк   Йелоустоун   зона смерти   место преступления   сша   штаты   
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Смотрели ли вы фильм «Судная ночь», где по сюжету раз в год на территории США любое насилие становится легальным? Несмотря на то, что фильм просто вымысел, реальная «Зона смерти» всё-таки существует.

И находится она в знаменитом Йеллоустонском национальном парке. Именно там находится зона площадью в 130 квадратных километров, где можно остаться безнаказанным за любое совершенное преступление, грамотно используя лазейку в законе.

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Об этом стало известно ещё после того, как об этом сначала написали СМИ, а позже профессор права Брайан Калт, работающий в Мичиганском университете.


В чём же подвох? Ученый обнаружил лазейку в федеральном законе ещё в 2005 году. Согласно шестой поправке к Конституции США, подсудимый может попросить собрать суд присяжных из жителей штата и федерального округа, в котором было совершено преступление.

Йеллоустонский парк находится в компетенции округа Вайоминг и штата Айдахо. Вот только в конкретной части парка, именуемой «Зоной смерти» не живет никто. А значит, осудить его невозможно.

В 2007 году вышел роман Чарльза Джеймса Бокса «Свободный огонь», затрагивающий всё туже острую тему. Но и здесь Конгресс США остановился на обсуждении проблемы.


В итоге официально был известен только случай убийства лося неким Майклом Белдеррейном в «Зоне смерти». Правда, ему воспользоваться законодательной лазейкой не удалось. Но ограничилось ли всё дело лишь одним животным?

Вопрос, по большому счету, открыт. Понятно, что много людей в Йеллоустонском национальном парке погибает по воле природы, однако немало и тех, кто пропадает там без вести. Ежегодно там исчезает по 40 человек.

К слову, киноделы быстро эксплуатировали эту тему и решили перенести на экран.


Так, в 2016 году вышел фильм «Население 0», посвященный убийству трех человек в «Зоне смерти». Конечно, это художественное кино, но выглядит оно весьма убедительно, поскольку упирается в работу Брайана Калта.

Тем не менее законодательная лазейка существует до сих пор. Поэтому неизвестно, бывала ли там локальная «Судная ночь», учитывая стабильное число пропадающих людей без вести.

Но в теории убийства в «Зоне смерти» вполне могут быть.

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Метки: Йеллоустонский национальный парк   Йелоустоун   зона смерти   место преступления   сша   штаты   
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