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Двух демократок в США, выступавших за ограничение прав полиции, ограбили с разницей в несколько часов

Двух демократок в США, выступавших за ограничение прав полиции, ограбили с разницей в несколько часов (6 фото + 1 видео)

Автор:
24 декабря 2021 10:45
Сообщество : Жизнь в США
Метки: видео   демократия   конгресс   ограбление   реформы полиции   сша   
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Конгрессвумен, поддержавшие сторонников BLM, очень удивились, когда лишились авто и ценных вещей.

Две представительницы демократический партии США подверглись ограблению - инциденты произошли в один и тот же день в разных штатах Америки. Одну из потерпевших, конгрессвумен Кимберли Лайтфорд, обчистили в Чикаго, другую - Мэри Гей Скэнлон - в Филадельфии.


Последняя проводила встречу в квартале Филадельфии. Тематика переговоров касалась будущего парка Рузвельта. После того, как встреча закончилась и Скэнлон направилась к своему авто, к ней подошли два вооруженных мужчины, которые потребовали от политика ключи и личные вещи.


Изумленная, но испуганная демократка отдала парням и сумочку, и ключи от авто. Таким образом, дама лишилась и своего служебного удостоверения, и личного телефона с кучей контактов, и денег - в общем, всего, что в тот момент у нее было.


Момент ограбления попал на видео


После этого один из грабителей уселся за руль автомобиля Acura MDX, принадлежащего конгрессвумен, а второй поехал за ним на темном внедорожнике. Сама конгрессвумен не пострадала.



Позже объединенные силы ФБР и полиции обнаружили угнанную машину и арестовали несколько человек.


Примерно в то же время Кимберли Лайтфорд, являющаяся лидером демократов в сенате штата Иллиной, вместе со своим мужем Эриком Маккенни ехали на внедорожнике в пригороде Чикаго. Внезапно их машину догнало авто, в котором сидели трое неизвестных в масках.


Мужчины сделали несколько предупредительных выстрелов, заставив политика с супругом остановиться. В итоге даму с благоверным высадили, а их авто украли.


Обе пострадавшие активно поддерживают реформы в полиции, направленные на сокращение штата служащих и ограничение прав стражей порядка. Станет ли случившееся уроком для дам-политиков, не известно.

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Метки: видео   демократия   конгресс   ограбление   реформы полиции   сша   
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24  комментария
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6k
Bartello 54 минуты назад
Ну что ж они страшные то такие?
Грабителям не было причинено душевных страданий при ограблении крокодилов?
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38k
Лесли 🥰 3 минуты назад
Ну шо за люди)) ага сокращайте. А еще лучше оставьте одного блин шерифа себе и все. Но чуть что куда бегут-то за помощью?))
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781
yura stenokardin 13 минут назад
Случайности не случайны...
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63k
parallax 15 минут назад
"Четверо молодых черных парней..."

No Comment.
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29k
АнтонПолднев 17 минут назад
Вот уж правда шах и мат
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1k
Руслан Новак 18 минут назад
Вброс защитан. В России нужно увеличить количество силовиков и ещё больше дать им прав предварительно лишив из граждан. А то будет как у этих американцев.
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5k
Максим 24 минуты назад
Все уже выходит за грани разумного. Не удивлюсь. что и после этого они будут как заведенные говорить об ограничении для полиции и "свободе" гражданам.
Помните как в Германии мигранты насиловали борцунов за их же права, а борцуны ещё и оправдать мигрантов пытались? Это уже болезнь.
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23
Сергей Максим 15 минут назад
Насиловали?)
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8k
Ivan 24 минуты назад
Явно копы нескольким нарикам "простили" дела...
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30k
Azesh Полчаса назад
за что боролись
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1k
K_II_T Полчаса назад
Демократы переобуваются на ходу.
Власть взяли.
Теперь от сторонников избавляются.
Пошли слезливые истории.
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136
Liberman 55 минут назад
это происки Путина. Петров и Боширов в действии!
Теран вмешивается в дела демократической партии! не боимся!отстоим правду! распустим всех полицейских нахрен! а заодно санкции против северного потока!
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1k
paranoik_ 57 минут назад
За что боролись, на то и напоролись
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5k
au3 Час назад
Насколько дикая страна, что в ней грабитель забирает телефон или авто. Я с той стороны, что в нормальной стране их реализация будет очень геморной и обычно берут только деньги и драгоценности (их можно в лом продать) и предпочитают добычу обезличенную (не докажешь, что банкнота именно твоя)
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−62
Нурик Нуриков Час назад
Явно заказное ограбление!
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8k
Мистер Фикс Час назад
Бугага
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10k
Dihydrogen Monoxide Час назад
за что боролись...
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