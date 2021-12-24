Двух демократок в США, выступавших за ограничение прав полиции, ограбили с разницей в несколько часов

Конгрессвумен, поддержавшие сторонников BLM, очень удивились, когда лишились авто и ценных вещей.
Две представительницы демократический партии США подверглись ограблению - инциденты произошли в один и тот же день в разных штатах Америки. Одну из потерпевших, конгрессвумен Кимберли Лайтфорд, обчистили в Чикаго, другую - Мэри Гей Скэнлон - в Филадельфии.
Последняя проводила встречу в квартале Филадельфии. Тематика переговоров касалась будущего парка Рузвельта. После того, как встреча закончилась и Скэнлон направилась к своему авто, к ней подошли два вооруженных мужчины, которые потребовали от политика ключи и личные вещи.
Изумленная, но испуганная демократка отдала парням и сумочку, и ключи от авто. Таким образом, дама лишилась и своего служебного удостоверения, и личного телефона с кучей контактов, и денег - в общем, всего, что в тот момент у нее было.
Момент ограбления попал на видео
После этого один из грабителей уселся за руль автомобиля Acura MDX, принадлежащего конгрессвумен, а второй поехал за ним на темном внедорожнике. Сама конгрессвумен не пострадала.
Statement from the Office of Congresswoman Mary Gay Scanlon on today's incident: pic.twitter.com/fomScnWUXo— Congresswoman Mary Gay Scanlon (@RepMGS) December 22, 2021
Позже объединенные силы ФБР и полиции обнаружили угнанную машину и арестовали несколько человек.
Примерно в то же время Кимберли Лайтфорд, являющаяся лидером демократов в сенате штата Иллиной, вместе со своим мужем Эриком Маккенни ехали на внедорожнике в пригороде Чикаго. Внезапно их машину догнало авто, в котором сидели трое неизвестных в масках.
Мужчины сделали несколько предупредительных выстрелов, заставив политика с супругом остановиться. В итоге даму с благоверным высадили, а их авто украли.
Обе пострадавшие активно поддерживают реформы в полиции, направленные на сокращение штата служащих и ограничение прав стражей порядка. Станет ли случившееся уроком для дам-политиков, не известно.
Источник:
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Грабителям не было причинено душевных страданий при ограблении крокодилов?
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Помните как в Германии мигранты насиловали борцунов за их же права, а борцуны ещё и оправдать мигрантов пытались? Это уже болезнь.
Хотя с другой стороны, в Хорватии было чуть иначе, там полицию обвиняли, что они насиловали мигрантов и били их. Европа, там многое не понятно обычному человеку.
Власть взяли.
Теперь от сторонников избавляются.
Пошли слезливые истории.
Теран вмешивается в дела демократической партии! не боимся!отстоим правду! распустим всех полицейских нахрен! а заодно санкции против северного потока!
Было - стало.
Ваши доказательства?