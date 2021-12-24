Двух демократок в США, выступавших за ограничение прав полиции, ограбили с разницей в несколько часов

Две представительницы демократический партии США подверглись ограблению - инциденты произошли в один и тот же день в разных штатах Америки. Одну из потерпевших, конгрессвумен Кимберли Лайтфорд, обчистили в Чикаго, другую - Мэри Гей Скэнлон - в Филадельфии.

Последняя проводила встречу в квартале Филадельфии. Тематика переговоров касалась будущего парка Рузвельта. После того, как встреча закончилась и Скэнлон направилась к своему авто, к ней подошли два вооруженных мужчины, которые потребовали от политика ключи и личные вещи.