Фотографии 20-х годов, объясняющие, почему это была самая безумная и свободная эпоха СССР

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20-е — время великого перелома в стране и, как следствие, — эпоха невиданной свободы, невероятных экспериментов и самовыражения.
Авангардная архитектура, поэзия и театр, беспризорники и традиция загорать на пляжах без одежды, невероятные перформансы на политические и социальные темы, свободные отношения и жилищные кооперативы с названиями, например, «Жиркость» и «Красная крутильщица». Это была эпоха раскрепощения, новых устоев и взглядов на мир.
Авангардная архитектура, поэзия и театр, беспризорники и традиция загорать на пляжах без одежды, невероятные перформансы на политические и социальные темы, свободные отношения и жилищные кооперативы с названиями, например, «Жиркость» и «Красная крутильщица». Это была эпоха раскрепощения, новых устоев и взглядов на мир.
1.
Агитбригада «Синей блузы». Интермедия «Метрополитен» Неизвестный автор, 1920-е, г. Москва, Государственный центральный театральный музей им. А. А. Бахрушина.
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5.
Демонстрация Неизвестный автор, 1927 - 1929 год, г. Москва, Государственный центральный театральный музей им. А. А. Бахрушина.
6.
Строящиеся корпуса текстильной фабрики Иван Панов, 1927 год, Туркменская ССР, г. Ашхабад, МАММ/МДФ.
9.
Постановка пьесы Владимира Маяковского «Клоп» в ГосТиМе Алексей Темерин, 1929 год, г. Москва, ул. Большая Садовая, д. 20, ГБУК г. Москвы «Государственный музей В. В. Маяковского».
10.
Постановка пьесы Владимира Маяковского «Клоп» в ГосТиМе Алексей Темерин, 1929 год, г. Москва, ул. Большая Садовая, д. 20, ГБУК г. Москвы «Государственный музей В. В. Маяковского».
12.
Беспризорники Неизвестный автор, 1920-е, Владимирская губ., г. Муром, Муромский историко-художественный музей.
13.
Постановка пьесы Владимира Маяковского «Клоп» в ГосТиМе. Тексты из IX картины для проецирования на сцену Алексей Темерин, 1929 год, г. Москва ул. Большая Садовая, д. 20, ГБУК г. Москвы «Государственный музей В. В. Маяковского».
15.
Костюмированные участники демонстрации на Дворцовой площади Неизвестный автор, 1 мая 1920 года, г. Петроград, Дворцовая пл., МАММ/МДФ.
16.
Владимир Татлин, Иосиф Меерзон, Тевель Шапиро у макета «Башни III Интернационала» Неизвестный автор, январь 1920 года, г. Москва, ГБУК г. Москвы «Государственный музей В. В. Маяковского».
17.
Александр Родченко танцует. Варвара Степанова, 1924 год, г. Москва, Первомайская ул., д. 21, стр. 5, МАММ/МДФ.
18.
Памятник Владимиру Ленину на Алом поле Неизвестный автор, 1925 - 1929 год, Уральская обл., г. Челябинск, Алое поле, Государственный исторический музей Южного Урала.
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Метки: СССР история люди страна фотографии
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