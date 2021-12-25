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Фотографии 20-х годов, объясняющие, почему это была самая безумная и свободная эпоха СССР

Фотографии 20-х годов, объясняющие, почему это была самая безумная и свободная эпоха СССР (20 фото)

Автор:
25 декабря 2021 22:27
Метки: СССР   история   люди   страна   фотографии   
367
20
20-е — время великого перелома в стране и, как следствие, — эпоха невиданной свободы, невероятных экспериментов и самовыражения.
Авангардная архитектура, поэзия и театр, беспризорники и традиция загорать на пляжах без одежды, невероятные перформансы на политические и социальные темы, свободные отношения и жилищные кооперативы с названиями, например, «Жиркость» и «Красная крутильщица». Это была эпоха раскрепощения, новых устоев и взглядов на мир.
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Метки: СССР   история   люди   страна   фотографии   
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Прохожий3 2 часа назад
Время было такое. Не только в России. Вы про школу Баухауз в Германии не слышали? Там таких фоток можно было набрать - только в путь. А потом в тридцатые года везде начали гаечки закручивать - что там , что у нас. Но школы были интересные. А какие Люди - Кандинский, Мохоли-Надь и много кто еще.
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