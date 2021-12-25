Наклейки с немецкими девушками в 70-х и 80-х. Привет из ГДР передавали и наши красавицы

Наверняка многие помнят милых девушек в овальных рамочках, которые были очень распространены в 70-80-х годах прошлого столетия. Их наклеивали на мотоциклы, на гитары, все кабины большегрузных автомобилей были подобны иконостасам со светлыми ликами блондинок. А ещё различными переводилками украшали кафельную плитку в ванной и на кухне, потому что плитка была однотонной белой, а если очень повезёт, то голубой. Девушек лепили на шкафы и на зеркала.
Да что я вам рассказываю, все жившие в те годы прекрасно помнят этих красоток
Стало интересно - откуда ноги растут у этого явления? Картинки были популярны не один десяток лет. По крайней мере на оборотной стороне есть дата выпуска, а это и 70-е, и 80-е, и даже 90-е. Мне кажется, что бум пришёлся на вторую половину 70-х, наверняка от дефицита "красоты". Говорят, что эти наклейки привозили дипломаты и служившие в ГДР военные, но я думаю, что они у нас продавались вполне официально, иначе зачем там инструкция на русском языке.
Мне в детстве эти девушки казались очень красивыми, сегодня моё мнение поменялось очень сильно. Увековечивались на картинках девушки с обложки, то есть засветившиеся в каком-либо издании, в основном это были актрисы из ГДР и стран социалистического лагеря. Даже Эва Шикульска была удостоена чести стать наклейкой
Но ведь мы тоже были дружественной для ГДР страной, поэтому есть несколько наклеек и с нашими любимицами.
Лариса Лужина снималась в советско-немецком фильме "Доктор Шлютер", поэтому была знакома германским товарищам. Актриса говорит, что ей очень приятно было видеть своё лицо на чемоданах, потому что это и есть популярность, ради которой она работает
А другая наша знаменитость отрицательно относится к такому тиражированию своей фотографии. На самом деле, думаю, что не только немцы не узнают её на этой фотографии, но и наши соотечественники. Узнаёте?
А это Роксана Бабаян! На международном фестивале шлягеров «Дрезден-1976» Роксане была присуждена первая премия за песню "Дождь".
Конечно, не могла берлинская фирма (а именно там делали все переводилки) не выпустить наклейку с Аллой Пугачёвой. В 1978 году на фестивале "Сопот-78" Алла Борисовна завоевала гран-при с песней "Всё могут короли"
В 80-х на обложке одного издания появилась Ирина Алфёрова, что не могло остаться незамеченным немецкими товарищами. Наша красавица с грустными глазами имела огромную популярность в виде наклейки у нас в стране. Эта уже 80-е, Ирина снялась в самом популярном фильме того времени "Три мушкетёра".
А именно в 1984-м году вышел фильм "ТАСС уполномочен заявить"
Но есть одна наша соотечественница, которая дважды встречается на этих переводных картинках, но при этом сама картинка не подписана с обратной стороны. Иногда такое почему-то случалось, на некоторых наклейках не было указано имя изображённой девушки. И не удивительно, что немцы выпустили две наклейки с этой девушкой, потому что красавица редкая, причём красота такого хорошего европейского уровня
Если не узнали, то подскажу - это Ирина Понаровская. В 1976 году Ирина Витальевна завоевала гран-при на международном польском фестивале "Сопот-76", но чуть ранее её представляли зрителям, разместив информацию в журнале "Мелодии и ритмы", где она попала на обложку.
Конечно же, моментально появилась переводная картинка с нашей певицей.
Интересно, были ли ещё наши девушки памятными наклейками из ГДР? Я пока знаю только вышеперечисленных мной.
Кстати, и сегодня в память о юности можно купить такую наклейку, стоят они в интернете от 50 рублей за штуку
Интересно было бы услышать тех, у кого эти наклейки использовались по назначению. И что ими украсили?
Источник:
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