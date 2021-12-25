Наклейки с немецкими девушками в 70-х и 80-х. Привет из ГДР передавали и наши красавицы

Стало интересно - откуда ноги растут у этого явления? Картинки были популярны не один десяток лет. По крайней мере на оборотной стороне есть дата выпуска, а это и 70-е, и 80-е, и даже 90-е. Мне кажется, что бум пришёлся на вторую половину 70-х, наверняка от дефицита "красоты". Говорят, что эти наклейки привозили дипломаты и служившие в ГДР военные, но я думаю, что они у нас продавались вполне официально, иначе зачем там инструкция на русском языке.

Мне в детстве эти девушки казались очень красивыми, сегодня моё мнение поменялось очень сильно. Увековечивались на картинках девушки с обложки, то есть засветившиеся в каком-либо издании, в основном это были актрисы из ГДР и стран социалистического лагеря. Даже Эва Шикульска была удостоена чести стать наклейкой