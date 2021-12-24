Звезды предновогодних корпоративов 2022 года, на которых стоит посмотреть

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Да, это опять случилось - предновогодние корпоративы гремят по всей стране. Что самое удивительное, даже ковидные ограничения не смогли им помещать. Веселые конкурсы, пьяные бухгалтерши и полный треш - все по-классике. Но спасают всю ситуацию, традиционно, прекрасные девушки, которые затмевают своей красотой все вышеперечисленные неприятные моменты.
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Ну трахнул секретаршу, ну кадровичку, но зачем с кладовщицами оргию устраивать ?:)