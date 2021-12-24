Звезды предновогодних корпоративов 2022 года, на которых стоит посмотреть

Да, это опять случилось - предновогодние корпоративы гремят по всей стране. Что самое удивительное, даже ковидные ограничения не смогли им помещать. Веселые конкурсы, пьяные бухгалтерши и полный треш - все по-классике. Но спасают всю ситуацию, традиционно, прекрасные девушки, которые затмевают своей красотой все вышеперечисленные неприятные моменты.

0

1. Красивые и спортивные 0 Источник:

×

×

2. Красивые девушки - украшение любого праздника 0 Источник:

3. Чтобы сиять на корпоративах, они предварительно целый день проводят в салонах красоты 0 Источник:

4. Без веселых конкурсов не обходится 0 Источник:

5. Красивые же! 0 Источник:

6. 0 Источник:

7. 0 Источник:

8. Классические фотосесии на корпоративах выглядт примерно так 0 Источник:

9. 0 Источник:

10. 0 Источник:

11. Вам уже захотелось сходить на корпоратив? 0 Источник:

12. 0 Источник:

13. 0 Источник:

14. 0 Источник:

15. Когда ты в малине 0 Источник:

16. Красивые, яркие, праздничные! 0 Источник:

17. 0 Источник:

18. 0 Источник:

19. 0 Источник: