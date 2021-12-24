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Звезды предновогодних корпоративов 2022 года, на которых стоит посмотреть

Звезды предновогодних корпоративов 2022 года, на которых стоит посмотреть (21 фото)

Автор:
24 декабря 2021 23:13
Метки: девушки   корпорат   корпоратив   красота   новый год   праздник   ресторан   
2425
21
Да, это опять случилось - предновогодние корпоративы гремят по всей стране. Что самое удивительное, даже ковидные ограничения не смогли им помещать. Веселые конкурсы, пьяные бухгалтерши и полный треш - все по-классике. Но спасают всю ситуацию, традиционно, прекрасные девушки, которые затмевают своей красотой все вышеперечисленные неприятные моменты.
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Метки: девушки   корпорат   корпоратив   красота   новый год   праздник   ресторан   
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38  комментариев
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20k
Мерзавец... 2 часа назад
Называть весь этот ботексный биомусор звёздами??? Весь этот бомонд только портит новогоднее настроение.
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4
Марина Васильева 12 минут назад
Нет такой профессии " бухгалтерша". Есть бухгалтер- профессия, требующая много знаний, терпения, крепких нервов. И, возможно,что среди этих с утиными губами, есть и эти, презираемые вами бухгалтера
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72
CALYPSO 15 минут назад
Чёта х@ня какая-то
. . .
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10k
Свои Пять Копеек 17 минут назад
ОНИ ЖЕ ПОСЛЕ КОРПОРАТИВА...
ОНИ ЖЕ ПОСЛЕ КОРПОРАТИВА...
ОНИ ЖЕ ПОСЛЕ КОРПОРАТИВА...
ОНИ ЖЕ ПОСЛЕ КОРПОРАТИВА...
ОНИ ЖЕ ПОСЛЕ КОРПОРАТИВА...
ОНИ ЖЕ ПОСЛЕ КОРПОРАТИВА...
ОНИ ЖЕ ПОСЛЕ КОРПОРАТИВА...
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493
Андрей Александрович 21 минуту назад
Патаскухи и [мат] офисные!
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216
Трям 23 минуты назад
Ты наркоман что ль? Где тут хоть одна красивая? Шалавы в подворотнях и то лучше выглядели.
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−14
Александра Час назад
Какие все..однотипные.. Как у Носова в Незнайке – по шаблону )))
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3k
RomaXz Час назад
А я в этом году продолжил свою традицию не ходить на корпоративы
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3k
Дмитрий ! 2 часа назад
11
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304
Bobik Хмели Сунели 51 минуту назад
Это ему лет столько.
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216
Трям Bobik 22 минуты назад
это размер пиписьки
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304
Bobik Трям 14 минут назад
Вы с ним знакомы?
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216
Трям Bobik 13 минут назад
А вы его жена, которую он позвал на защиту?
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8k
Garpia121 2 часа назад
Какие они все одинаковые.
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17
Хмели Сунели Garpia121 2 часа назад
Стандарт "красоты" нынче таков.
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10k
Джон Уик 2 часа назад
Что это за дом престарелых. Не конечно есть парочка молоденьких. Но остальные старухи.
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65k
Варакин Алексей 2 часа назад
Ну выпил литр, ну два, ну нажираться то зачем?
Ну трахнул секретаршу, ну кадровичку, но зачем с кладовщицами оргию устраивать ?:)
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35k
Антон 2 часа назад
Что не накрашенные страшные, что накрашенные!
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24k
Владимир 2 часа назад
Симпатичные девчёнки.
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4k
Fishki_surfer 2 часа назад
Приглашенная звезда на все корппоративы декабря 2021:

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1k
GoInDown 2 часа назад
На 1ой транс?
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216
Трям GoInDown 20 минут назад
На первой полный песдос!!! Даже для транса стремное чудовище!
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5k
ZmeyUA 2 часа назад
Это и есть уборщицы из Газпрома?
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Richard

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