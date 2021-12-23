Поразительные фотографии, показывающих наше место во Вселенной

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Задумывались ли вы когда-нибудь, насколько большой является Вселенная? Предположительно возраст Вселенной составляет 13,75 миллиардов лет, а диаметр наблюдаемой Вселенной составляет 28 миллиардов парсек (93 миллиарда световых лет). Стоит напомнить, что световой год - это единица длины, которую свет проходит за один год, равная чуть меньше 10 триллионам километров.
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Вот, как выглядит комета 67P/Чюрюмова-Герасименко, на которую недавно посадили зонд, по сравнению с Лос-Анджелесом.
Вот размер Земли в сравнении с Солнцем, которое даже не помещается полностью на фотографии.
Как однажды сказал известный астроном Карл Саган, в космосе больше звезд, чем песчинок на всех пляжах Земли.
А это знаменитая фотография "Бледно-голубая точка", где Земля сфотографирована с Нептуна, с расстояния почти 6 миллиардов километров.
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Что-то ржу :)
Афтырь, хоть заголовок то свой прочёл бы перед публикацией :)
"...фотографии, показывающих наше место во Вселенной"...
Где фото хотя бы рептилоидов, показывающих наше место во Вселенной???
Которое просто невозможно представить, сопоставить и осмыслить...