FISHKINET
добавить
пост
Сообщество Космос 580 постов • 272 подписчика подписаться
Главная > Сообщество Космос 
Поразительные фотографии, показывающих наше место во Вселенной

Поразительные фотографии, показывающих наше место во Вселенной (15 фото)

Автор:
23 декабря 2021 22:14
Сообщество : Космос
Метки: Вселенная   космос   планеты   
812
15
Задумывались ли вы когда-нибудь, насколько большой является Вселенная? Предположительно возраст Вселенной составляет 13,75 миллиардов лет, а диаметр наблюдаемой Вселенной составляет 28 миллиардов парсек (93 миллиарда световых лет). Стоит напомнить, что световой год - это единица длины, которую свет проходит за один год, равная чуть меньше 10 триллионам километров.
×
×

Источник:

Ссылки по теме:
подписаться на сообщество "Космос"
Метки: Вселенная   космос   планеты   
Понравился пост? Поддержи Фишки, нажми:
2
6
Новости партнёров
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
6  комментариев
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
36
Иван 6 часов назад
Сейчас это Стивенсон , но сути это не меняет ?? интересный пост
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
627
vic333 Час назад
Фотки позитивные, но...
Что-то ржу :)
Афтырь, хоть заголовок то свой прочёл бы перед публикацией :)
"...фотографии, показывающих наше место во Вселенной"...
Где фото хотя бы рептилоидов, показывающих наше место во Вселенной???
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
12k
Bill 4 часа назад
Я извиняюсь, но это точно фотографии? Никакого фотошопа?
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
8k
Мистер Фикс 4 часа назад
Вот еще одно представление вселенной.
Которое просто невозможно представить, сопоставить и осмыслить...
Ссылка youtu.be
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
17k
fanatik115 5 часов назад
Ссылка vk.com
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
16k
Corvus Corax 6 часов назад
Известная вселенная. Музыка Ханса Циммера.

Ссылка youtu.be
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать ещё
Девушка пришла в ужас, увидев татуировку, набитую растяпой-мастером (2 фото) Девушка пришла в ужас, увидев татуировку, набитую растяпой-мастером (2 фото) 10 фактов о Луне, которые интересно узнать каждому 10 фактов о Луне, которые интересно узнать каждому Где во Вселенной может быть жизнь Где во Вселенной может быть жизнь Самые необычные объекты во Вселенной Самые необычные объекты во Вселенной Удивительные факты о Юпитере Удивительные факты о Юпитере НАСА опубликовала фото небесного монстра НАСА опубликовала фото небесного монстра
Лео

Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

1220



Другие посты автора
Прямые трансляции 24 часа в сутки из воронежского заповедника
Популярное в сообществах
Как живут участники шоу "Каламбур" после его закрытия
1
82
Как живут участники шоу "Каламбур" после его закрытия
У животного мира есть своя мощная и пугающая сторона
3
58
У животного мира есть своя мощная и пугающая сторона
Набирающие популярность в сообществах
25 идей для тех, кто хочет оригинально украсить дом на Новый год
0
4
25 идей для тех, кто хочет оригинально украсить дом на Новый год
Без рук! Водителям такси "Ситилинк" запретили делать комплименты пассажирам
0
6
Без рук! Водителям такси "Ситилинк" запретили делать комплименты пассажирам
Спасти Новый год, или Маленький переполох в Великом Устюге
Спасти Новый год, или Маленький переполох в Великом Устюге
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Мемолента
Совпадение? Не думаю!
1
0

Лучшие демотиваторы
Обычно воздушные шары можно надуть гораздо проще и безопаснее!
0
8

Перейти в раздел
Популярные теги
#фото#прикол#факты#картинки#автомобили#кино#приколы#Жизнь#полиция#Разное
#Юмор#история#ватермарк#СССР#дтп#аварии#авто аварии#в мире#истории#подборка
#интересно#животные#интересное#Россия#автомир#позитив#Ynews#дети#люди#Реакция

На что жалуетесь?

Вернуться