Поразительные фотографии, показывающих наше место во Вселенной

Задумывались ли вы когда-нибудь, насколько большой является Вселенная? Предположительно возраст Вселенной составляет 13,75 миллиардов лет, а диаметр наблюдаемой Вселенной составляет 28 миллиардов парсек (93 миллиарда световых лет). Стоит напомнить, что световой год - это единица длины, которую свет проходит за один год, равная чуть меньше 10 триллионам километров.

Наша Земля. 0 Источник:

А это наше окружение – Солнечная система. 0 Источник:

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Вот, расстояние между Землей и Луной в масштабе. Кажется, что это не так далеко. 0 Источник:

Однако между Землей и Луной могут поместиться все планеты нашей Солнечной системы. 0 Источник:

Вот, размер Земли по сравнению с Сатурном. 0 Источник:

Вот, как выглядит комета 67P/Чюрюмова-Герасименко, на которую недавно посадили зонд, по сравнению с Лос-Анджелесом. 0 Источник:

Однако это ничто по сравнению с Солнцем. 0 Источник:

А это вид нашей планеты с Луны. 0 Источник:

Это мы с поверхности Марса. 0 Источник:

А это вид Земли за кольцами Сатурна. 0 Источник:

Вот размер Земли в сравнении с Солнцем, которое даже не помещается полностью на фотографии. 0 Источник:

А это Солнце с поверхности Марса. 0 Источник:

Как однажды сказал известный астроном Карл Саган, в космосе больше звезд, чем песчинок на всех пляжах Земли. 0 Источник:

А это знаменитая фотография "Бледно-голубая точка", где Земля сфотографирована с Нептуна, с расстояния почти 6 миллиардов километров. 0 Источник: