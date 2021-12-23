«Я вас, с…, расстреляю как в МФЦ!» Москвич взбесился от звонков коллекторов и пошел в атаку

Сейчас всем приходится непросто: ковид, ограничения, безработица. А если еще и угораздило взять кредит, тогда тяжело вдвойне. Банку плевать на ваши дела, ему нужно получить свои деньги с максимальными процентами. А что будет дальше с вами и вашими близкими, ему до лампочки.

Если попробуете просрочить пару месяцев, то получите еще и звонки от коллекторов. Да, по кредиту можно взять отсрочку (и то - не во всех случаях), но все равно эти деньги придется отдать в полном объеме.

Вот пример: у мужика был кредит в банке «Русский стандарт». Кроме целого букета болячек, он еще и подхватил ковид, и денег на выплату процентов просто не осталось. И получил по полной: на работу прислали извещение о том, что он злостный должник, счета заблокировали, подключили судебных приставов. Ну и коллекторы подтянулись - звонили до тех пор, пока не довели его до нервного срыва.