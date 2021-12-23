«Я вас, с…, расстреляю как в МФЦ!» Москвич взбесился от звонков коллекторов и пошел в атаку

Его достали постоянные угрозы и требования. Поэтому он решил бороться с банками их же методами.
Сейчас всем приходится непросто: ковид, ограничения, безработица. А если еще и угораздило взять кредит, тогда тяжело вдвойне. Банку плевать на ваши дела, ему нужно получить свои деньги с максимальными процентами. А что будет дальше с вами и вашими близкими, ему до лампочки.
Если попробуете просрочить пару месяцев, то получите еще и звонки от коллекторов. Да, по кредиту можно взять отсрочку (и то - не во всех случаях), но все равно эти деньги придется отдать в полном объеме.
Вот пример: у мужика был кредит в банке «Русский стандарт». Кроме целого букета болячек, он еще и подхватил ковид, и денег на выплату процентов просто не осталось. И получил по полной: на работу прислали извещение о том, что он злостный должник, счета заблокировали, подключили судебных приставов. Ну и коллекторы подтянулись - звонили до тех пор, пока не довели его до нервного срыва.
Запись разговора передали в полицию. Через час силовики уже были в квартире «должника». Но все-таки они не коллекторы: сначала выслушали, поняли, что никакой он не террорист, а просто несчастный человек. Никаких гранат у него не было, взрывать, расстреливать и обливать кислотой никого не собирался. В отделение, правда, отвезли, но потом отпустили.
Надеюсь, что из этой ямы он выберется.
Ну и напоследок - пример того, как можно разговаривать с коллекторами.
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Я привык, что за свои действия надо отвечать. Взял деньги? Верни.
Или что, надо прощать? Может ещё денег подкинуть?
Федя, а Вы лично готовы были бы простить должника?
Работа мусоров - нагибают тех, кого достали коллекторы
Скажите, а Вы всегда, когда Вам показывают, что Вы пиз... тьфу, пустобрех, начинаете ныть, что собеседник не стоит Вашего внимания и ничего доказывать не будете?)))
Эх, жертвы ЕГЭ, забыли, что информация в наше время доступна любому.
Калы - они такие забавные и беспомощные.