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«Я вас, с…, расстреляю как в МФЦ!» Москвич взбесился от звонков коллекторов и пошел в атаку

«Я вас, с…, расстреляю как в МФЦ!» Москвич взбесился от звонков коллекторов и пошел в атаку (1 фото + 2 видео)

Автор:
23 декабря 2021 14:36
Сообщество : Жить в России
Метки: банк   должник   звонки   коллекторы   кредит   полиция   русский стандарт   
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Его достали постоянные угрозы и требования. Поэтому он решил бороться с банками их же методами.

Сейчас всем приходится непросто: ковид, ограничения, безработица. А если еще и угораздило взять кредит, тогда тяжело вдвойне. Банку плевать на ваши дела, ему нужно получить свои деньги с максимальными процентами. А что будет дальше с вами и вашими близкими, ему до лампочки.

Если попробуете просрочить пару месяцев, то получите еще и звонки от коллекторов. Да, по кредиту можно взять отсрочку (и то - не во всех случаях), но все равно эти деньги придется отдать в полном объеме.

Вот пример: у мужика был кредит в банке «Русский стандарт». Кроме целого букета болячек, он еще и подхватил ковид, и денег на выплату процентов просто не осталось. И получил по полной: на работу прислали извещение о том, что он злостный должник, счета заблокировали, подключили судебных приставов. Ну и коллекторы подтянулись - звонили до тех пор, пока не довели его до нервного срыва.

Запись разговора передали в полицию. Через час силовики уже были в квартире «должника». Но все-таки они не коллекторы: сначала выслушали, поняли, что никакой он не террорист, а просто несчастный человек. Никаких гранат у него не было, взрывать, расстреливать и обливать кислотой никого не собирался. В отделение, правда, отвезли, но потом отпустили.

Надеюсь, что из этой ямы он выберется.

Ну и напоследок - пример того, как можно разговаривать с коллекторами.

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Метки: банк   должник   звонки   коллекторы   кредит   полиция   русский стандарт   
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5k
Максим Час назад
Все привыкли видеть в банке врага. Дескать, требуют деньги... возвращать. Тогда вопрос, а если не брать?
Я привык, что за свои действия надо отвечать. Взял деньги? Верни.
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255
Аккаунт удален 12 минут назад
Работа полиции - нагибают коллекторов
Работа мусоров - нагибают тех, кого достали коллекторы
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3k
Нескучный сад 15 минут назад
Нужно радоваться, если звонят коллекторы! Это означает, что банк ещё не обратился в суд. Суд - вот беда, а не писдаболы-коллекторы. Там в суде столько всего насчитают, что у любого должника глаза на лоб полезут от такого нежданчика. Знаю о чём говорю.
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3k
Дарвин и аморальная премия 24 минуты назад
Коллекторами работают неполноценные люди с садистскими наклонностями,потенциальные маньяки и общаться с ними не нужно ,а сразу посылать на х@й и менять симку
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21k
Ватаку Накомоде 44 минуты назад
Я давно говорю что коллекторы должны быть запрещены полностью. А способы возврата долга через суд должны быть строго регламентированы законом. Любое отклонение от них, а тем более любая попытка привлечь любых третьих лиц к выбиванию долга - штраф для банка в размере долга х10, а для самих коллекторов уголовка.
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126
eutace 44 минуты назад
а почему никто не возмущается как себя ведут сами коллекторы - по-хамски, с угрозами и т.п.
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126
eutace 44 минуты назад
банки сами дают в долг - поэтому невозврат это их проблемы, это риск их частного бизнеса
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126
eutace 48 минут назад
когда вы богатые осуждаете бедных за кредиты - хотя бы посмотрите на что их берут. Это не водка и не айфоны в 99%
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3k
Едондер пуп 59 минут назад
"Пример" начал слушать - как будто в говно наступил. Вы реально считаете, что должник (если он действительно занимал) должен и может морально вот так разговаривать с человеком, выполняющим свою работу? А коллектору не следовало вестись и переходить на язык этого быдла. Этому должны обучать вообще-то.
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1k
Довер Иванович Час назад
Сириус обосранцы.
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378
Карл Такойто Час назад
Все эти коллекторы это не более чем психологическое давление. В цивилизованных странах вообще такого явления как коллекторы нет- потому что запугивать и угрожать это незаконно,это само по себе статья. Сразу передают приставам,а те уже разбираются и взыскивают по суду и по закону.
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378
Карл Такойто Максим Час назад
В Германии нет,в Прибалтике нет,в Скандинавских странах нет,в Дании нет,да много где нет. Мне если честно насрать веришь ты или нет,можешь считать что везде есть коллекторы если тебе так легче,вот оно мне надо тебе ещё что то доказывать
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378
Карл Такойто Максим 54 минуты назад
Вот ты му..день конечно. Ты одно с другим не путай,компании которые скупают долги есть в любой стране. Но это цивилизованный процесс,они не звонят тебе и не угрожают
они не занимаются долгами физлиц где сумма долга 1млн руб или меньше и т.д. Я говорю что нет такого как в России,что какой нибудь десятку рублей взял в долг,ему начинают в подъезде ссать, писать что должник краской,и звонить с угрозами как отпи..злят его и его семью
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3k
Федя Хитрый Час назад
Не умеешь тролить калов - не бери трубку, поставь черный список или сделай переадресацию на номер тех этих придурков тролит. Сам с ними общается и жалуется) Ненормальный какой то.
Калы - они такие забавные и беспомощные.
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1k
rudenkov Час назад
Кредит интересно на что он брал. На смартфон наверное.
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3k
Ivan Час назад
А о чем с ними говорить? Мне как-то скайлинк насчитал долг 2000 за выброшенную симку и продал его. Что я только коллекторам не предлагал. И девочкам приехать, отработать ртом, и мальчикам тоже, а если не гомосек, может мать привести, у козлов же так принято...Месяца 3 2 раза в день я им предлагал варианты, в итоге простили мне должище.
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