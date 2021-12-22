Обычные люди и их тайные комнаты

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Тайные комнаты существуют не только в Хогвартсе! Люди находят и обустраивают их в самых неожиданных и укромных местах. В том, насколько волшебно они устроены, вы можете убедиться!
"Моя дочка открывает для себя Косой переулок - тайную улицу, которую я построил ей за гардеробом во время локдауна"
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"Я сделал для невесты модель нашего будущего дома, который мы мечтаем купить. В ней есть один большой секрет"
"Жена все время ругалась на то, что бутылки с виски стоят по всей кухне. Так что, когда я перестраивал подвал, я решил сделать секретное место, где мой алкоголь никого не будет раздражать"
Источник: — переведено специально для fishki.net
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