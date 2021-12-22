Обычные люди и их тайные комнаты

Тайные комнаты существуют не только в Хогвартсе! Люди находят и обустраивают их в самых неожиданных и укромных местах. В том, насколько волшебно они устроены, вы можете убедиться!

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"Моя дочка открывает для себя Косой переулок - тайную улицу, которую я построил ей за гардеробом во время локдауна" 0 Источник:

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Библиотека - нужная вещь 0 Источник:

Гардероб - путь в Нарнию 0 Источник:

Малыш устроил себе тайную комнату под раковиной - с айпадом, одеялом и вкусняшками 0 Источник:

"Я сделал для невесты модель нашего будущего дома, который мы мечтаем купить. В ней есть один большой секрет" 0 Источник:

Гардеробная мне, может, и не нужна, а тайная комната пригодится 0 Источник:

Чулан под лестницей: навеяно Гарри Поттером 0 Источник:

Тайная уборная 0 Источник:

Книга - замок, открывающий путь в тайный мир азарта 0 Источник:

Секретный бар 0 Источник:

Розетка-сейф 0 Источник:

Настоящая тайная комната в миниатюре 0 Источник:

В тайной комнате позади спальни можно скрыться ото всех 0 Источник:

В самолете тоже есть тайные комнаты - точнее, спальни 0 Источник:

Проход сквозь стену 0 Источник:

Сказочная тайная комната позади Лего-стенки 0 Источник:

Это, конечно, не совсем тайная комната, но полки с секретом - тоже отличная идея! 0 Источник:

Мой тайный виски-бар готов к приему гостей! 0 Источник:

Каморка Гарри Поттера, вариант 2 0 Источник:

"Жена все время ругалась на то, что бутылки с виски стоят по всей кухне. Так что, когда я перестраивал подвал, я решил сделать секретное место, где мой алкоголь никого не будет раздражать" 0 Источник:

Домашняя библиотека, искусно скрытая за сдвижной картиной 0 Источник:

Кабинет, куда не войдет непрошеный гость 0 Источник:

Наконец-то я сделал подходящую дверь для моей тайной комнаты! 0 Источник:

Главное - не удариться головой о притолоку 0 Источник:

В нашем свежекупленном доме есть тайный шкаф позади шкафа 0 Источник:

Тайная база любителя вина 0 Источник:

Гнездо компьютерного гика 0 Источник:

Секретная дверь в стене 0 Источник:

Эффективное использование места на кухне 0 Источник: