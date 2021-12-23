Китайские богачи тоже плачут: блогершу оштрафовали на 15,5 млрд рублей

Только вот Вия опростоволосилась, когда решила обмануть налоговую и не показала все свои доходы.

20 декабря Государственная налоговая инспекция сообщила, что с 2019 по 2020 годы женщина скрыла доходы, тем самым недоплатив в казну 640 млн юаней (100 млн долларов или 7,4 млрд рублей). За это её жестоко покарали. Сначала власти заблокировали странички во всех соцсетях. И теперь перед красоткой стоит дилемма – или она платит баснословный штраф 1,34 млрд юаней (210 млн долларов или 15,5 млрд рублей) и продолжает работать, или на неё заведут уголовное дело.



Тут же последовали извинения от Вии и её супруга, который покаялся, что не помогал своей жене хорошо выполнять работу.