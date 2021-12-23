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Китайские богачи тоже плачут: блогершу оштрафовали на 15,5 млрд рублей

Китайские богачи тоже плачут: блогершу оштрафовали на 15,5 млрд рублей (4 фото)

Автор:
23 декабря 2021 09:17
Сообщество : Треники&Вареники
Метки: Вия   Китай   Стримерша   блогерша   налог   продажи   юани   
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Власти Поднебесной не перестают удивлять. На этот раз за неуплату налогов была оштрафована популярная блогерша. Это не просто штраф, а самый большой штраф, который когда-либо применялся к стримерам.
В стране очень популярна 36-летняя стримерша Хуан Вэй или просто Вия. Она сотрудничает с крупными площадками, продвигая различные товары. Глядя на неё можно подумать, что такая симпатяжка помогает выбирать домохозяйкам косметику и товары для дома. Но нет. Она просто продаёт всё подряд. В 2020 году прославилась тем, что в прямом эфире на Taobao продала ракету за 5,6 млн долларов.
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У блогерши были аккаунты во всех известных соцсетях с миллионами подписчиков. С ней заключили контракты крупные производители и интернет-площадки. В среде стримеров её прозвали "королевой прямых трансляций".
Только вот Вия опростоволосилась, когда решила обмануть налоговую и не показала все свои доходы.
20 декабря Государственная налоговая инспекция сообщила, что с 2019 по 2020 годы женщина скрыла доходы, тем самым недоплатив в казну 640 млн юаней (100 млн долларов или 7,4 млрд рублей). За это её жестоко покарали. Сначала власти заблокировали странички во всех соцсетях. И теперь перед красоткой стоит дилемма – или она платит баснословный штраф 1,34 млрд юаней (210 млн долларов или 15,5 млрд рублей) и продолжает работать, или на неё заведут уголовное дело.

Тут же последовали извинения от Вии и её супруга, который покаялся, что не помогал своей жене хорошо выполнять работу.
Известно, что женщина стала сотрудничать с властями и уже заплатила 500 млн юаней.

Китайские власти в 2021 году активно взялись за регулирование этой отрасли. Например, были прописаны стандарты одежды стримеров и способы подачи информации.

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Метки: Вия   Китай   Стримерша   блогерша   налог   продажи   юани   
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max 44 минуты назад
Закон один для всех... и уж тем более налоговое законодательство! Правильной дорогой идут товарищи!!!
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Александр Задорожный 18 минут назад
Стандарты одежды!? И что, теперь нельзя будет на стриме сидеть в ночнушке и "чисто случайно" сверкнуть голой пятой точкой!? Ну это вообще произвол. А с налогами - это они ну просто перегнули. Вот что значит отсутствие демократии, не то что у нас.(Если что это всё ирония, Ваш кэп).
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сеньор Леонсио Полчаса назад
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