Главные фильмы 2019 года

2019-й войдёт в историю возвращением к истокам крупнейших голливудских режиссёров, триумфом корейского кино и многочисленными мемами, созданными по мотивам фильмов.
Некоторые из фильмов в подборке вышли в прокат в России с запозданием в 2020 году, но в мировой прокат все они вышли в 2019-м.
Военная драма Сэма Мендеса ("Красота по-американски", "Координаты "Скайфолл") об опасном путешествии двух солдат на передовую получила целый букет самых престижных наград и признание критиков и зрителей. Однако специалисты по Первой мировой, да и просто увлекающиеся историей люди, нашли за что фильм можно поругать: якобы невозможно было найти в 1917 году такого большого участка фронта, не изрытого окопами, по которым герои и прошли бы до места назначения, а у главных героев лица слишком белые для военных условий быта. Тем не менее декорации, операторская работа, актёрская игра и постановка производят сильнейшее впечатление. Оператору удалось добиться эффекта съёмки одним непрерывным планом, и зритель постоянно следует за главным героем, а единственный заметный монтажный переход случается, когда герой теряет сознание.
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Критики назвали фильм "гимном мужеству английского солдата", но любопытно, что в "1917" и командиры не представлены как самодуры, как это часто бывает в военных фильмах (например, в "Тропах славы"). В "1917" и генерал, и солдат, и полковник, и капрал - все они люди в самом высоком смысле этого слова, и от этого сильнее проступает идиотичность войны.
Идея фильма проста и гениальна: пленники тюрьмы-башни живут на платформах, каждый день платформа с самой разнообразной едой проходит всю башню сверху вниз, еды хватит на всех, если только все будут брать поровну. Легко догадаться, что при такой системе распределения благ, обитателям нижних платформ достаются лишь крохи с барского стола.
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Руководство компании Ford нанимает успешного проектировщика, бывшего гонщика Кэролла Шелби (Мэтт Деймон), и ставит перед ним амбициозную цель – разработать проект американского гоночного автомобиля, способного превзойти Ferrari. Гениальный инженер с энтузиазмом принимается за дело, но требует, чтобы экспериментальную модель нового поколения испытывал пилот-механик Кен Майлз (Кристиан Бейл в кои-то веки не изнурял себя диетами ради этой роли). У гонщика – репутация жёсткого и несговорчивого человека, но директорам приходится уступить. Шелби и Деймон вместе отправятся в Ле-Ман, чтобы сбросить с гоночного трона итальянцев.
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В ряде стран спортивная драма Джеймса Мэнголда ("Росомаха") шла в кино под названием Le Mans '66.
Детектив "Достать ножи" с целой россыпью звёзд, включая Дэниэла Крэйга, Джейми Ли Кёртис, Кристофера Пламмера (этот фильм стал последним в карьере ветерана Голливуда, скончавшегося в 2021 году на 92-м году жизни) и Криса Эванса, заставляет зрителя изрядно поломать голову над вопросом, кто же из многочисленного семейства Тромби отправил на тот свет его 85-летнего представителя, известного романиста Харлана. Снял картину Райан Джонсон, прославившийся как постановщик "Последних джедаев", одного из самых неудачных эпизодов "Звёздных войн". Но вообще-то, начинал он как раз с детективов и криминала ("Кирпич", "Братья Блум"). Возвращение к истокам удалось на славу, комедийный детектив при бюджете в $40 млн собрал в прокате больше $300 млн.
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Уже ведётся работа над двумя продолжениями.
Поработав над приключениями Холмса и Ватсона, сняв фильм про шпионов и перенеся на экран диснеевского "Аладдина", Гай Ричи вернулся к криминальным английским комедиям. По сюжету американец Микки Пирсон (МакКонахи) придумал план, как заработать миллионы при помощи громадных поместий бедных английских лордов и травки. План этот, конечно же, нелегальный. Историю Микки зрителю рассказывает журналист (Хью Грант), собравший на наркоторговца компромат по заказу босса.
В фильме также играют Чарли Хэннем, исполнивший главную роль в фильме Ричи "Меч короля Артура", и Колин Фаррелл.
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"Для меня "Джентльмены" — это возвращение к корням спустя 20 лет. Мы собрали хороший актёрский состав. Мы просто спросили людей, и они согласились. Все хотели сделать это. Мне не пришлось ничего им объяснять, они сразу уловили суть", — говорил в интервью Гай Ричи о съёмках "Джентльменов".
Комедийная драма про социальное неравенство получила золотую статуэтку в четырёх основных номинациях, причём сразу как "лучший иностранный" и просто "лучший фильм". Этот факт очень раздосадовал президента Трампа, и он твитнул (тогда ещё мог себе позволить): "У нас достаточно проблем с торговлей в Южной Корее. Вдобавок ко всему, они дают им премию за лучший фильм года. Он был хорош? Не знаю".
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На волне популярности "Паразитов" в повторный прокат выпустили другой замечательный фильм Пон Джун-хо "Воспоминания об убийстве", а потом "Паразитов" тоже выпустили в повторный прокат в чёрно-белом варианте.
Независимый ретро-фильм ужасов про двух смотрителей маяка (Уильям Дефо и Роберт Паттинсон), которые потихоньку сходят с ума, может, и не похвастается большими сборами или высокой оценкой на агрегаторах, но статус культового приобрёл. "Джентльмены" не разошлись на цитаты, как другие криминальные комедии Ричи, а вот "Маяк" по количеству мемов (во всяком случае, в среде кинолюбителей) может сравниться с "Однажды... в Голливуде" и "Джокером".
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Фильм снят на плёнку 35-мм, а картинка похожа на фотографии XIX века.
Клинту Иствуду уже за 90, но он с завидной стабильностью продолжает снимать по фильму раз в 1-2 года. Героями его поздних картин становятся простые люди, которые стали героями, просто выполняя свою работу. Об этом "Чудо на Гудзоне", "Поезд на Париж" и "Ричард Джуэлл". Фильм основан на реальном случае, когда охранник спас сотни жизней, вовремя заметив подозрительный рюкзак в парке во время рок-концерта. В рюкзаке оказалась бомба, а Джуэлл по прихоти СМИ стал организатором этого теракта.
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Действие фильма происходит во время Олимпиады 1996 года, но в кадре нет олимпийских колец. МОК запретил использовать кольца в целях "защиты использования знаменитой эмблемы".
Тодд Филлипс, режиссёр самой кассовой комедии "Мальчишник в Вегасе", завязал с комедиями и снял самый кассовый фильм категории "18+". Артур Флек, он же Джокер, в исполнении сильно исхудавшего Хоакина Феникса смеётся невпопад, пытается шутить, самозабвенно танцует и прячется в холодильнике. Шутки заканчивается, когда Флек понимает, что вся его жизнь была шуткой, и что его кумир телеведущий смеётся не вместе с ним, а над ним. И всё это в стиле "Таксиста" и "Короля комедии" Мартина Скорсезе.
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В конце 2020 года стало известно, что Филлипс готовит сиквел "Джокера", где главную роль снова сыграет Хоакин Феникс, получивший за роль принца преступного мира "Оскар".
Квентин Тарантино любуется ступнями, признаётся в любви низкосортным фильмам и меняет историю. Всё, как мы любим. Фильм не самый интересный в сюжетном плане, но зато атмосферный и местами очень смешной. Сцены с Риком, мать его, Далтоном в исполнении Дикаприо моментально разошлись на мемы.
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Квентин Тарантино выпустил новеллизацию сценария в стиле бульварного чтива 1960-х и планирует снять вестерн-сериал в духе сериалов, в которых снимался Рик Далтон.
После многолетнего перерыва Марти тоже вернулся к корням. Гангстеры едят, пьют, курят, разговаривают ни о чём, иногда стреляют, иногда предают друг друга, но в основном едят, пьют и курят. И всё это 3,5 часа. Для поклонника гангстерских саг Скорсезе "Ирландец" - чистое наслаждение.
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Ради "Ирландца" давным-давно ушедший на покой Джо Пеши снова взялся за старое.
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- Актёры знаменитых фильмов и сериалов, которые так и не поняли, в чём снялись
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- Редкие фото со съёмок любимых голливудских фильмов
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любых других вышедших в том году. Надо посмотреть. Автору спасибо.