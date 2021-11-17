Главные фильмы 2019 года

Поработав над приключениями Холмса и Ватсона, сняв фильм про шпионов и перенеся на экран диснеевского "Аладдина", Гай Ричи вернулся к криминальным английским комедиям. По сюжету американец Микки Пирсон (МакКонахи) придумал план, как заработать миллионы при помощи громадных поместий бедных английских лордов и травки. План этот, конечно же, нелегальный. Историю Микки зрителю рассказывает журналист (Хью Грант), собравший на наркоторговца компромат по заказу босса.

В фильме также играют Чарли Хэннем, исполнивший главную роль в фильме Ричи "Меч короля Артура", и Колин Фаррелл.



