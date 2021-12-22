FISHKINET
добавить
пост
Сообщество Жить в России 5375 постов • 819 подписчиков подписаться
Главная > Сообщество Жить в России 
В Хабаровске учитель физики ударил школьника об стену и вышвырнул из кабинета

В Хабаровске учитель физики ударил школьника об стену и вышвырнул из кабинета (1 фото + 1 видео)

Автор:
22 декабря 2021 15:18
Сообщество : Жить в России
Метки: видео   преподаватель   ученик   хабаровск   школа   
1531
1
1

Преподавателем заинтересовался Следственный комитет, а "невинный" ученик, видимо, отделается беседой с психологом.

Очередной конфликт между доведённым до белого каления преподавателем и наглым учеником попал в Сеть и вызвал общественный резонанс. В хабаровской школе №68 на уроке физики старшеклассник то ли специально, то ли случайно уронил ручку, за которой наперегонки устремились сразу несколько учеников. Преподаватель (бывший военный Сергей Роща) взбесился от увиденного, решив, что над ним откровенно издеваются и срывают урок. Он схватил одного из недорослей, двинул его об стену, а затем с матом вышвырнул из класса.

Опубликованным роликом и действиями преподавателя уже заинтересовались в Следственном комитете. Сейчас следователи выясняют все обстоятельства происшествия и устанавливают вину участников конфликта. Но заранее понятно, что "онижедетям" пропишут психолога, а не ремня, а преподавателя, скорее всего, уволят, поскольку родители "пострадавших" уже вспомнили недавний инцидент, когда учитель физики ударил очередного недоросля головой об парту, когда тот нагрубил преподавательнице.

Источник:

Ссылки по теме:
подписаться на сообщество "Жить в России"
Метки: видео   преподаватель   ученик   хабаровск   школа   
Понравился пост? Поддержи Фишки, нажми:
0
42
Новости партнёров
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
42  комментария
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
2k
Роман Гамзалиев 2 часа назад
Как же это типично - довести взрослого педагога , но показать только финал . А где начало ??
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать все 2 ответа
160
Андрей Иванов 3 минуты назад
Встречать надо таких детей после школы в темном переулке и делать так, чтобы они не могли больше размножаться впоследствии...
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
6k
hairov 19 минут назад
Ролик не о чем. Начало конфликта не видно.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
176
Мурчелло 19 минут назад
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
1k
Дмитрий 21 минуту назад
Ой тоже мне "ударил об стену" и "вышвырнул из класса"... а на самом деле нежно прислонил к стене и деликатно сопроводил на выход... Совсем нежные нынче школьники стали.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
9k
Кенвуд 22 минуты назад
Какого йуха отменили розги п...здюкам?
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
12
Georg Полчаса назад
Я бы своему сыну за такое руки вырвал. И сидеть бы не смог неделю.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
1k
Инквизитор РФ Полчаса назад
И это называется ударил об стену?)) Да не смешите, просто подошел, взял за руку и вывел из класса. Единственный криминал, это ауевший ученик
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
50k
smakido 41 минуту назад
Родителям подобных "деточек" очень скоро "аукнится" такое воспитание, будут плакать они горьким слезами, да будет поздно!
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
2k
александр 43 минуты назад
за ..бали личинки, б..ядь!
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
6k
Игорь Мочалов 49 минут назад
Розги! Больше 20 лет в образовании работаю и, хоть и почти не преподаю, но со всей ответственностью заявляю-нужно вводить в школы розги! И в угол! На горох!
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
832
Григорий Водениктов 54 минуты назад
щегол скорее всего и есть тупой козёл
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
128
Ка-Пэкс 57 минут назад
Да пстить надо таких ученичков, псдить! жестко! "Умные" слишком стали.
Но и предыстория не ясна на все 100. Может они такое часто устраивают, чтобы позлить и спровоцировать учителя.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
41k
dima423 Час назад
Вот и нам прежде чем делать какие то выводы, хорошо бы знать все обстоятельства происшествия)
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
9k
кот базилий Час назад
Учителям надо памятники ставить и молоко "за вредность" - с такими уродами работать.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
1k
Павел Астахов Час назад
Эти малолетние долбоящеры уже задолбали. Пора родителей привлекать к административке за то, что не воспитывают своих отпрысков...
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
2k
cfhfwby Час назад
Страна катится под откос. А всему виной онижематери и отцы-недоноски с чуть завышенным самомнением.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
6
F0rVVartZ Час назад
В стране дефицит рабочих рук.
Школота, на стройку!
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
42k
Крайт Час назад
Хотите знать что я делал с такими в 1997 году в своей школе???
Только учащийся против учащегося...
Десятиклассник (нормальный) VS Десятиклассник (ох.уе.в.ший)...
Да просто позвал его в школьный туалет (место разборок и "поговорить") и спросил, закурив сигарету Кэмэл (я помню) "Чё надо, петушня лживая?"
Эта гнида начала материться и матушку мою вспоминать и питомца-собачку...
После того, как я у него спросил "Чё надо, сволочь?" он сказал "А ты отсосал у своего питомца"....................
После этого я просто затянулся кэмэлом покрепче и сигарету (смотря на его е.б.ало прямо) потушил об его лживый и сраный нос....
Я помню шипение и его крики "Ай, бля, ай".... В милицию эта гнида и не посмела заявлять... Знает, падла, почему...
После этого меня ещё больше друзья зауважали.... И девочки-одноклассницы...
Тогда!...
Это было тогда.
В 1997 году. Весной...
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
152
gloomy old fart Час назад
Надо бы розги в процесс воспитания вернуть...
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
1k
Сережа. Час назад
За размещение видео, надо лепить штраф родакам кто выложил, потом подготавливать доки на отчисление именно издателю или оператору. Может и тогда ученики хайповать перестанут, а учителя сильнее вмазывать таким у.ш.лепкам будут и без проблем выгонять их с урока.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать ещё 13 комментариев
Показать ещё
Теперь испортить паспорт станет не так-то легко Теперь испортить паспорт станет не так-то легко Лось сорвал урок биологии в канадской школе Лось сорвал урок биологии в канадской школе "Это деградация!": учительница русского языка возмутилась сериалом с матерившимся Пушкиным "Это деградация!": учительница русского языка возмутилась сериалом с матерившимся Пушкиным «Педагог от бога»: учительница из Сахалина устроила со школьниками игру на раздевание «Педагог от бога»: учительница из Сахалина устроила со школьниками игру на раздевание На Украине школьница попыталась избить "ботаника", но наткнулась на гендерное равенство На Украине школьница попыталась избить "ботаника", но наткнулась на гендерное равенство В школьную программу включили книгу об Ахмате Кадырове В школьную программу включили книгу об Ахмате Кадырове
Burzum
Лесник
Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

71407



Другие посты автора
Прямые трансляции 24 часа в сутки из воронежского заповедника
Популярное в сообществах
Вечные проблемы из журнала "Крокодил".Актуальны в любое время
5
86
Вечные проблемы из журнала "Крокодил".Актуальны в любое время
Прокуратура запросила 5 лет колонии для блогера, помочившегося на портрет ветерана
1
342
Прокуратура запросила 5 лет колонии для блогера, помочившегося на портрет ветерана
Набирающие популярность в сообществах
13-летний британец сутки провисел на скале, чтобы помочь больным детям
0
11
13-летний британец сутки провисел на скале, чтобы помочь больным детям
Актуальные новости по версии сайта «Бесэдер?»
0
12
Актуальные новости по версии сайта «Бесэдер?»
Теперь испортить паспорт станет не так-то легко
Теперь испортить паспорт станет не так-то легко
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Мемолента
Минус БМВшники
0
0

Лучшие демотиваторы
Обычно воздушные шары можно надуть гораздо проще и безопаснее!
0
8

Перейти в раздел
Популярные теги
#фото#интересно#факты#люди#дтп#Ynews#автомир#приколы#картинки#знаменитости
#прикол#Юмор#животные#в мире#СССР#подборка#аварии#сша#Жизнь#фотографии
#история#ватермарк#интересное#Россия#автомобили#кино#позитив#авто аварии#дети#юмора

На что жалуетесь?

Вернуться