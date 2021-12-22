В Хабаровске учитель физики ударил школьника об стену и вышвырнул из кабинета

Очередной конфликт между доведённым до белого каления преподавателем и наглым учеником попал в Сеть и вызвал общественный резонанс. В хабаровской школе №68 на уроке физики старшеклассник то ли специально, то ли случайно уронил ручку, за которой наперегонки устремились сразу несколько учеников. Преподаватель (бывший военный Сергей Роща) взбесился от увиденного, решив, что над ним откровенно издеваются и срывают урок. Он схватил одного из недорослей, двинул его об стену, а затем с матом вышвырнул из класса.