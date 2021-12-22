В Хабаровске учитель физики ударил школьника об стену и вышвырнул из кабинета

Преподавателем заинтересовался Следственный комитет, а "невинный" ученик, видимо, отделается беседой с психологом.
Очередной конфликт между доведённым до белого каления преподавателем и наглым учеником попал в Сеть и вызвал общественный резонанс. В хабаровской школе №68 на уроке физики старшеклассник то ли специально, то ли случайно уронил ручку, за которой наперегонки устремились сразу несколько учеников. Преподаватель (бывший военный Сергей Роща) взбесился от увиденного, решив, что над ним откровенно издеваются и срывают урок. Он схватил одного из недорослей, двинул его об стену, а затем с матом вышвырнул из класса.
"Пошёл, тварь, на ***, чтобы я тебя тут, тупой козёл, твою мать, не видел!", - срывается на крик преподаватель
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Опубликованным роликом и действиями преподавателя уже заинтересовались в Следственном комитете. Сейчас следователи выясняют все обстоятельства происшествия и устанавливают вину участников конфликта. Но заранее понятно, что "онижедетям" пропишут психолога, а не ремня, а преподавателя, скорее всего, уволят, поскольку родители "пострадавших" уже вспомнили недавний инцидент, когда учитель физики ударил очередного недоросля головой об парту, когда тот нагрубил преподавательнице.
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Но и предыстория не ясна на все 100. Может они такое часто устраивают, чтобы позлить и спровоцировать учителя.
Уверовавшие в свою безнаказанность.
Школота, на стройку!
Только учащийся против учащегося...
Десятиклассник (нормальный) VS Десятиклассник (ох.уе.в.ший)...
Да просто позвал его в школьный туалет (место разборок и "поговорить") и спросил, закурив сигарету Кэмэл (я помню) "Чё надо, петушня лживая?"
Эта гнида начала материться и матушку мою вспоминать и питомца-собачку...
После того, как я у него спросил "Чё надо, сволочь?" он сказал "А ты отсосал у своего питомца"....................
После этого я просто затянулся кэмэлом покрепче и сигарету (смотря на его е.б.ало прямо) потушил об его лживый и сраный нос....
Я помню шипение и его крики "Ай, бля, ай".... В милицию эта гнида и не посмела заявлять... Знает, падла, почему...
После этого меня ещё больше друзья зауважали.... И девочки-одноклассницы...
Тогда!...
Это было тогда.
В 1997 году. Весной...
А ты как сука повёл себя...