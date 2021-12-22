Экс-депутат Госдумы Максакова, сбежавшая на Украину, хочет вернуться и просит Путина о гарантиях

Мария Максакова, оперная певица и бывший депутат Госдумы РФ от партии «Единая Россия», проживающая на территории Украины, снова напомнила о себе, написав письмо Владимиру Путину. По ее словам, она готова вернуться в Москву на постоянное место жительства, если получит гарантии жизни и здоровья.
В интервью News.ru, Макакова уточнила, что получает угрозы от бывшего мужа, вора в законе Владимира Тюрина (известного как Тюрик), который сказал, что если она появится в Москве, то здесь же и закончит свою жизнь. Все ресурсы для этого у него имеются, пояснила Максакова, добавив, что она может надеется только на Президента РФ, так как больше ей не у кого просить помощи.
В частности, экс-депутат уверена, что если внести поправки в статью Уголовного кодекса РФ "Занятие высшего положения в преступной иерархии", то можно будет привлекать к ответственности многих, «кто заслужил наказание, но остается безнаказанным, продолжает жить, круша жизни чужие».
20 декабря 2021 года Пресненский суд Москвы вынес решение о передаче 260-метровой квартиры российской оперной певицы Марии Максаковой на Пресненской набережной Москвы ее старшим детям — Илье и Людмиле, которых воспитывает их отец, бывший муж певицы Владимир Тюрин. Максакова намерена обжаловать решение, так как квартира, стоимостью почти 200 миллионов, является единственной недвижимостью певицы, которая воспитывает малолетнего сына Ивана. Также суд обязал Максакову выплатить Тюрину алименты за двоих детей.
Напомним, в октябре 2016 года оперная певица, депутат Госдумы РФ Мария Максакова и ее муж - депутат Госдумы Денис Вороненков, сбежали на Украину. В Киеве Вороненков получил украинское гражданство и направо и налево раздавал интервью, сравнивая Россию с нацистской Германией и превознося новую Родину: «На Украине есть дух свободы. И за этот дух можно многое отдать. И сейчас, если придется, я на защиту своей страны здесь готов встать». В феврале 2017 года Вороненков был убит неизвестными в центре Киева.
Максакова с младшим сыном после смерти мужа решила остаться на Украине. В интервью "Радио Свобода" в июле 2017 года певица говорила: "Ему (Вороненкову) дали все, дали работу, дали гражданство. Мне то же самое. У меня сейчас будет возможность преподавать ничуть не хуже, петь, концерты у меня распланированы. Всё у меня лучше, чем там. Почему я должна думать о возвращении в ту страну, которая отправила моего мужа на тот свет? Почему я должна думать об этом возвращении, когда есть другая страна, в которой я не родилась, не выросла, но которая мне стала родной, потому что я нашла тут людей, которым не все равно".
"Я уехала от Левиафана, я всегда это говорю. Так получилось, что мой муж был им костью в горле <...> Я поняла, что дело в системе, даже не в тех, кто ее возглавляет. Я очень хотела бы, чтобы когда-нибудь возник человек, который бы хотел не царствовать в этой системе, уничтожающей собственный народ, а сразиться с этой системой и сделать ее такой, какой она призвана быть согласно Конституции Российской Федерации".
Позже в интервью КП Максакова объяснила свое отсутствие на родине сильнейшим стрессом после убийства мужа: "А сейчас время прошло, и я почувствовала в себе достаточную силу, чтобы вернуться. Я считаю, что своим отъездом на Украину законодательство не нарушила и могла вернуться в Россию, когда посчитаю нужным".
Снова хочет к Левиафану...
Источник:
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Требует гарантий. ХМММ. Понятное дело что её заявление об угрозе жизни стоит взять в разработку (в нашей стране угрожать жизни имеют право только полиция, армия и неназываемые), понятное дело что чисто по человечески я её пойму если проверка ничего не даст, угроза сохранится и в итоге она не вернётся... НО!!! ТРЕБОВАТЬ ГАРАНТИЙ? Требуют гарантий только те, кто может что то дать/продать. Что может дать она? Ведро поноса?
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