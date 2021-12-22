Экс-депутат Госдумы Максакова, сбежавшая на Украину, хочет вернуться и просит Путина о гарантиях

Напомним, в октябре 2016 года оперная певица, депутат Госдумы РФ Мария Максакова и ее муж - депутат Госдумы Денис Вороненков, сбежали на Украину. В Киеве Вороненков получил украинское гражданство и направо и налево раздавал интервью, сравнивая Россию с нацистской Германией и превознося новую Родину: «На Украине есть дух свободы. И за этот дух можно многое отдать. И сейчас, если придется, я на защиту своей страны здесь готов встать». В феврале 2017 года Вороненков был убит неизвестными в центре Киева.

Максакова с младшим сыном после смерти мужа решила остаться на Украине. В интервью "Радио Свобода" в июле 2017 года певица говорила: "Ему (Вороненкову) дали все, дали работу, дали гражданство. Мне то же самое. У меня сейчас будет возможность преподавать ничуть не хуже, петь, концерты у меня распланированы. Всё у меня лучше, чем там. Почему я должна думать о возвращении в ту страну, которая отправила моего мужа на тот свет? Почему я должна думать об этом возвращении, когда есть другая страна, в которой я не родилась, не выросла, но которая мне стала родной, потому что я нашла тут людей, которым не все равно".