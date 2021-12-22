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Экс-депутат Госдумы Максакова, сбежавшая на Украину, хочет вернуться и просит Путина о гарантиях

Экс-депутат Госдумы Максакова, сбежавшая на Украину, хочет вернуться и просит Путина о гарантиях (4 фото)

Автор:
22 декабря 2021 13:40
Сообщество : Политика
Метки: Максакова   Россия   Украина   гарантии   госдума   путин   тюрин   
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Мария Максакова, оперная певица и бывший депутат Госдумы РФ от партии «Единая Россия», проживающая на территории Украины, снова напомнила о себе, написав письмо Владимиру Путину. По ее словам, она готова вернуться в Москву на постоянное место жительства, если получит гарантии жизни и здоровья.

В интервью News.ru, Макакова уточнила, что получает угрозы от бывшего мужа, вора в законе Владимира Тюрина (известного как Тюрик), который сказал, что если она появится в Москве, то здесь же и закончит свою жизнь. Все ресурсы для этого у него имеются, пояснила Максакова, добавив, что она может надеется только на Президента РФ, так как больше ей не у кого просить помощи.

В частности, экс-депутат уверена, что если внести поправки в статью Уголовного кодекса РФ "Занятие высшего положения в преступной иерархии", то можно будет привлекать к ответственности многих, «кто заслужил наказание, но остается безнаказанным, продолжает жить, круша жизни чужие».

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20 декабря 2021 года Пресненский суд Москвы вынес решение о передаче 260-метровой квартиры российской оперной певицы Марии Максаковой на Пресненской набережной Москвы ее старшим детям — Илье и Людмиле, которых воспитывает их отец, бывший муж певицы Владимир Тюрин. Максакова намерена обжаловать решение, так как квартира, стоимостью почти 200 миллионов, является единственной недвижимостью певицы, которая воспитывает малолетнего сына Ивана. Также суд обязал Максакову выплатить Тюрину алименты за двоих детей.

Напомним, в октябре 2016 года оперная певица, депутат Госдумы РФ Мария Максакова и ее муж - депутат Госдумы Денис Вороненков, сбежали на Украину. В Киеве Вороненков получил украинское гражданство и направо и налево раздавал интервью, сравнивая Россию с нацистской Германией и превознося новую Родину: «На Украине есть дух свободы. И за этот дух можно многое отдать. И сейчас, если придется, я на защиту своей страны здесь готов встать». В феврале 2017 года Вороненков был убит неизвестными в центре Киева.

Максакова с младшим сыном после смерти мужа решила остаться на Украине. В интервью "Радио Свобода" в июле 2017 года певица говорила: "Ему (Вороненкову) дали все, дали работу, дали гражданство. Мне то же самое. У меня сейчас будет возможность преподавать ничуть не хуже, петь, концерты у меня распланированы. Всё у меня лучше, чем там. Почему я должна думать о возвращении в ту страну, которая отправила моего мужа на тот свет? Почему я должна думать об этом возвращении, когда есть другая страна, в которой я не родилась, не выросла, но которая мне стала родной, потому что я нашла тут людей, которым не все равно".

"Я уехала от Левиафана, я всегда это говорю. Так получилось, что мой муж был им костью в горле <...> Я поняла, что дело в системе, даже не в тех, кто ее возглавляет. Я очень хотела бы, чтобы когда-нибудь возник человек, который бы хотел не царствовать в этой системе, уничтожающей собственный народ, а сразиться с этой системой и сделать ее такой, какой она призвана быть согласно Конституции Российской Федерации".

Позже в интервью КП Максакова объяснила свое отсутствие на родине сильнейшим стрессом после убийства мужа: "А сейчас время прошло, и я почувствовала в себе достаточную силу, чтобы вернуться. Я считаю, что своим отъездом на Украину законодательство не нарушила и могла вернуться в Россию, когда посчитаю нужным".

Снова хочет к Левиафану...

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Метки: Максакова   Россия   Украина   гарантии   госдума   путин   тюрин   
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2k
Moon24 2 часа назад
Зачем эту шалашовку принимать в России ?
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1k
Anton Chigurh 10 минут назад
да кому ты тут нужна шмара
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31k
Растрелли В.В. 15 минут назад
На Украине ведь значительно лучше и свободнее, чем в России. Зачем ей переезжать в Мордор? Пусть наслаждается молодой европейской демократией.
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342
Velziavul Necronomikonoff 18 минут назад
Нет предателями....
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−4
Елена Елена Полчаса назад
В ещеневмерлии жить неначто стало
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1k
Константин Полчаса назад
Господи, до чего же тупая тетка!
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3k
стопудовый Полчаса назад
? а для чего ей это нужно и кто за ней стоит? это жжжжж не просто так!!!
Ссылка www.youtube.com
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1
qen worth Полчаса назад
ну так после смерти мужа что ей делать, искать нового а это только в москве
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690
SilentBob Полчаса назад
пусть принимает ислам и едет по известному адресу. там недавно одну перебежчицу туда-сюда обратно приняли, дон!
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63k
parallax 40 минут назад
А как же украинский дух свободы? Или уже наелась и отрыгается?
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2k
Димон 41 минуту назад
даже текст читать не стал, хватило первого абзаца. это я должен налоги платить чтобы эта шляпа тут за мои деньги с охраной по улице ходила? не, спасибо, пущай краина ей занимается.
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6k
Pravednik84 42 минуты назад
Тут всё просто: если есть наше гражданство и хочет вернуться - пусть возвращается, я не могу запретить. Даже прокуратура не может запретить (потом может посадить, если есть за что, но запретить ГРАЖДАНКЕ РФ не может).
Требует гарантий. ХМММ. Понятное дело что её заявление об угрозе жизни стоит взять в разработку (в нашей стране угрожать жизни имеют право только полиция, армия и неназываемые), понятное дело что чисто по человечески я её пойму если проверка ничего не даст, угроза сохранится и в итоге она не вернётся... НО!!! ТРЕБОВАТЬ ГАРАНТИЙ? Требуют гарантий только те, кто может что то дать/продать. Что может дать она? Ведро поноса?
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5k
Echo 44 минуты назад
На Украине есть дух свободы, задыхаться стала или эфория попёрла ?
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13k
Паша Эмильевич 45 минут назад
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22k
Bar0 49 минут назад
Пусть для начала вакцинируется, а там посмотрим
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26k
Григорий 53 минуты назад
Не надо ей назад, у нас здесь и так не любят депутатов Госдумы РФ от партии «Единая Россия».
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20k
shevanez 55 минут назад
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3k
A 56 минут назад
А шо такое случилось? На чужбине никто деньги за ор@льные услуги не хочет платить?
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7k
amrita 58 минут назад
пошла в ПООООпу
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161k
☭Cheкаво☭ Час назад
Тут целый комикс.
https://yandex.ru/images/search?text=картинки максакова высказывания о россии&lr=65https://yandex.ru/images/search?text=картинки максакова высказывания о россии&lr=65
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1k
Боцман Час назад
а чего это всякие профуры напрямик к президенту лезут? к участковому вон пусть идет заяву пишет.....если примут
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