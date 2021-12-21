В Петербурге ищут кто заминировал метро от имени популярного тиктокера

"Здравствуйте, я популярный тиктокер Иван Золочевский. Я решил проверить способности правоохранительных органов нашей страны. Я заложил взрывчатку на всех станциях метро Санкт-Петербурга и Нижнего Новгорода. Ваша цель — найти взрывчатку и обезвредить".
Такое сообщение от имени популярного тиктокера 17-летнего Вани Золочевского пришло на электронную почту МЧС, - пишет телеграм-канал SHOT. При этом сам Ваня утверждает, что, ничего подобного не отправлял, а это вот все зависть к его творчеству, ведь у Ивана, шутка ли, 1 млн 800 тысяч подписчиков.
К тому же подобные инциденты были и раньше: взламывали инсту, заводили фейковые аккаунты в соцсетях и т.п. А в последнее время одиннадцатиклассник даже перестал ходить в школу после очередного фейка с минированием от его имени.
Взрывчатку в метро не нашли. Настоящего "минёра" ищут.
Тем временем юный блогер поведал SHOT, что из-за таких фейков мама может запретить ему заниматься "Тиктоком".
Источник:
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Как говорится, ищите, кому выгодно...
Животные со смартфоном.. Остановите Землю, я сойду ! Минусите, животные
Правду сказали.
Животные со смартфоном - самое точное определение!