В Петербурге ищут кто заминировал метро от имени популярного тиктокера

К тому же подобные инциденты были и раньше: взламывали инсту, заводили фейковые аккаунты в соцсетях и т.п. А в последнее время одиннадцатиклассник даже перестал ходить в школу после очередного фейка с минированием от его имени.

Взрывчатку в метро не нашли. Настоящего "минёра" ищут.

Тем временем юный блогер поведал SHOT, что из-за таких фейков мама может запретить ему заниматься "Тиктоком".