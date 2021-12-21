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В Петербурге ищут кто заминировал метро от имени популярного тиктокера

В Петербурге ищут кто заминировал метро от имени популярного тиктокера (1 фото + 2 видео)

Автор:
21 декабря 2021 22:16
Сообщество : Жить в России
Метки: Петербург   блогер   метро   минирование   тик ток   
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"Здравствуйте, я популярный тиктокер Иван Золочевский. Я решил проверить способности правоохранительных органов нашей страны. Я заложил взрывчатку на всех станциях метро Санкт-Петербурга и Нижнего Новгорода. Ваша цель — найти взрывчатку и обезвредить".

Такое сообщение от имени популярного тиктокера 17-летнего Вани Золочевского пришло на электронную почту МЧС, - пишет телеграм-канал SHOT. При этом сам Ваня утверждает, что, ничего подобного не отправлял, а это вот все зависть к его творчеству, ведь у Ивана, шутка ли, 1 млн 800 тысяч подписчиков.



К тому же подобные инциденты были и раньше: взламывали инсту, заводили фейковые аккаунты в соцсетях и т.п. А в последнее время одиннадцатиклассник даже перестал ходить в школу после очередного фейка с минированием от его имени.

Взрывчатку в метро не нашли. Настоящего "минёра" ищут.

Тем временем юный блогер поведал SHOT, что из-за таких фейков мама может запретить ему заниматься "Тиктоком".


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Метки: Петербург   блогер   метро   минирование   тик ток   
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Комментарий удален. Причина: мат на картинке
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15k
Агент Безопасной Национальности 9 минут назад
Оклеветали, бедненького, зато малолетний дебил на этой волне прорекламировался.
Как говорится, ищите, кому выгодно...
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10k
Шурум-бурум 12 минут назад
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1k
Martin 51 минуту назад
Надо ввести ежегодный IQ и психологический тест для етих тиктокеров, а то могут всякое натворить. Мало ли подростков смотрят и копируют их...
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2k
Sergius SPb 52 минуты назад
По лицу вижу, одаренный.
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690
Chaim Kushnir Час назад
я категорически против подобных перфомансов, но, если в итоге на одного долпоепа-бездельника станет меньше... )))))
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3k
Сергей Час назад
1800000 думают, что этот моргушник, который не только Тургенева с Чеховым не читал, а даже Робинзона Крузо, думают, что из его тик тока подчерпнут что нибудь этакое???? Боже, куда я попал...
Животные со смартфоном.. Остановите Землю, я сойду ! Минусите, животные
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3k
Сергей 2 часа назад
Ну теперь учись кукарекать и спать под шконкой. Тикчпокер хренов...
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47k
zloykoyot 2 часа назад
Родителям с самого начала должны были запретить ему заниматься тиктоком и прочим дебилизмом.
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