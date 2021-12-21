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10 самых дорогих товаров из парков Уолта Диснея

10 самых дорогих товаров из парков Уолта Диснея (11 фото)

Автор:
21 декабря 2021 21:31
Сообщество : Факты
Метки: волт дисней   дисней   дорогие вещи   мир   подборка   самые дорогие вещи   факты   фото   
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Disney точно знает, как зарабатывать деньги. Помимо культовых мультфильмов, по всему миру есть множество парков Walt Disney World, отелей, тематических товаров, костюмов, украшений... И это далеко не полный список. Посмотрим на самые дорогие товары, которые когда-либо предлагали посетителям в парках Диснея.
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Источник:  — переведено специально для fishki.net

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Метки: волт дисней   дисней   дорогие вещи   мир   подборка   самые дорогие вещи   факты   фото   
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Сергей 44 минуты назад
И чего? Берут? [мат]...
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