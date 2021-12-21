10 самых дорогих товаров из парков Уолта Диснея

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Disney точно знает, как зарабатывать деньги. Помимо культовых мультфильмов, по всему миру есть множество парков Walt Disney World, отелей, тематических товаров, костюмов, украшений... И это далеко не полный список. Посмотрим на самые дорогие товары, которые когда-либо предлагали посетителям в парках Диснея.
Мини-монорельсовая дорога
Монорельсовая дорога Walt Disney World представляет собой целую футуристичную систему - она доставляет гостей с автостоянки в парк Magic Kingdom, а также соединяет парк с отелями. Дисней воспользовался популярностью своей монорельсовой системы, и создал игрушечную модель. Стоимость одного комплекта - 99 долларов (7 тысяч на рубли).
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Подарочная карта - 300 долларов
Эту подарочную карту в Disney World, покрытую кристаллами Swarovski, выпустили в честь 90-летия Микки Мауса. Карта стоит 300 долларов (22 тыс рублей), но при этом ее лимит, который гость может потратить в парке - всего 90 долларов (6600 рублей).
Замок Лего - 490 долларов
Один из самых популярных наборов Лего в тематике Диснея - "Замок Золушки". Они продаются во всех парках и магазинах Disney World, но за такой замок придется отдать немаленькую сумму в 490 долларов (36 тысяч рублей).
Дизайнерские ушки - 600 долларов
"Ушки" Микки Мауса - самый популярный аксессуар в парках Disney World. Но помимо классической версии, продаются и дизайнерские ушки с разными цветами и узорами. Их стоимость в зависимости от сложности и тематики варьируется от 60 до 600 долларов (44 тыс рублей).
Картина "Чай с Алисой" - 4900 долларов
"Чай с Алисой" - картина Мишель Сен-Лоран, которая доступна для покупки в парке Диснея во Флориде, США. Ее стоимость - 4900 долларов (362 тыс рублей), и она нацелена на поклонников мультфильма и тех, кто увлекается искусством Диснея.
Украшения - 6000 долларов
Под брендом Диснея выпускают украшения, стоимость которых может достигать 6000 долларов (400 тыс рублей). Также компания сотрудничает с Pandora, выставляя эксклюзивные изделия в тематических парках.
Костюм Штурмовика - 6 615 долларов
В парке Disney World есть отдельная тематическая зона по мотивам легендарных "Звездных войн". Можно также приобрести памятные сувениры, в том числе - костюм штурмовика. Стоимость такого сувенира - 6 615 долларов (490 тыс рублей).
Фигурки персонажей - 9000 долларов
В любом парке Диснея можно встретить фигурки самых разных персонажей. Они представлены в разных размерах, и выполнены с использованием разных материалов. Некоторые из них даже полностью украшены бриллиантами. Стоимость фигурок достигает 9000 долларов (660 тыс рублей).
Дроид R2-D2 - 25 тысяч долларов
В тематической зоне "Звездных войн" есть магазин дроидов, где посетители могут сделать своих собственных дроидов, и забрать их домой. Желающие могут приобрести настоящий R2-D2 в натуральную величину за 25 000 долларов (1,8 млн рублей).
Замок Золушки - 37 500 долларов
В парке в Германии находится самый дорогой товар во всем мире Уолта Диснея по цене 37 500 долларов (2,7 млн рублей). Это мини копия культового замка Золушки с 28255 кристаллами Swarovski, созданная братьями Аррибас. Замок продается исключительно в Walt Disney World.
Источник: — переведено специально для fishki.net
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