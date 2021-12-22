Лайкай меня полностью: самые понравившиеся посты 2021 года

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Какие посты понравились фишкянам в этом году? Рейтинг составлен на основе тех постов, которые получили больше всего лайков.
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3.
1148 лайков собрал пост "В Германии националисты поставили на место мигрантов, не пустивших немца в свое кафе"
4.
1165 лайков получил пост "Почему на нашем телевидении разрешено рекламировать кредиты в 5,9% годовых, которые являются откровенным враньем?"
7.
1175 лайков получил пост "Тушила"
9.
1248 лайков у поста "Элитный компьютерный мастер"
10.
1262 лайка собрал пост "Дизайнерское агентство отказалось делать логотип для ЛГБТ-группы, назвав их «пи***сами»"
11.
1288 лайков получил пост "ОМОН жестко задержал кавказцев, избивших заступившихся за беременную девушку прохожих"
12.
1344 лайка у поста "У реальных событий, которые лежали в основе фильма «Ворошиловский стрелок», был совсем другой финал"
14.
1375 лайков собрал пост "Бандит Катя!"
15.
1375 лайков собрал пост "Девушка высказалась о равноправии в отношениях, тем самым просто разорвала соцсети"
16.
1379 лайков собрал пост "Я второй раз так не смогу": сказал Алексей Смирнов после тяжелой финальной сцены фильма"
18.
1460 лайков собрал пост "На Украине школьница попыталась избить "ботаника", но наткнулась на гендерное равенство"
19.
1522 лайка у поста "Памяти самого богатого человека"
20.
1592 лайка получил пост "Школьница пригласила на выпускной спецназовца, который спас её в Беслане — фото спустя 16 лет"
21.
1830 лайков у поста "В США набирает обороты движение, высмеивающее новую "расовую" моду Голливуда"
23.
Какие посты понравились Фишкянам в 2020 году? Ответ здесь ^_^
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