Российские комиксы не хуже Marvel: графические романы, достойные внимания

Зарубежными комиксами сегодня вряд ли кого-то можно удивить. Многие знакомы с каноничными Marvel и DC, ставшими основной для крупных киновселенных. Каждый год в России проводятся крупные тематические фестивали, посвященные им.
Однако российские комиксы до сих пор находятся где-то в тени. Из-за этого не всегда понятно, насколько качественным выходит отечественный продукт. Однако российские художники тоже умеют создавать незаурядные графические романы, способные вызывать эмоции.
Например, в следующем году издательство Bubble выпустил к 25-летию фильма «Брат» комикс, посвященный Даниле Багрову. При этом, по словам главного редактора, это не будет копированием фильма, а будет уникальная история, посвященная герою.
Интересно ли будет? Вероятно, да.
Нельзя не упомянуть комикс «Майор Гром», ставший основой для набравшего популярность фильма. Изначально издательство Bubble пыталось копировать успешную формулу Marvel, но позже всё-таки решило взяться за создание своего каноничного героя, начавшего свой путь аж в 1939 году.
Получилось ли? Вполне. Всё-таки брутальный майор МВД, борющийся со злом, это не парень со способностями, бегающий в обтягивающем трико.
Он - единственный, кто еще не утонул в грязи прогнившего города. Именно так можно описать комикс «Детектив Мопс». Здесь есть все штампы, связанные с нуаром и криминальной драмой.
Графический роман подойдем всем, кому нравится фильм «Город грехов» и мультик «Зверополис».
«Сурвило» один из самых сложных комиксов в плане тематики. Его автор Ольга Лаврентьева посвятила роман своей бабушке, прошедшей годы репрессий и блокаду Ленинграда.
Вот где показана настоящая, не вымышленная героиня, прошедшая испытания, которые могли бы сломить любого человека. Несмотря на то, что это комикс, не стоит несерьезно воспринимать талантливую работу.
Ещё один серьезный графический роман – «Кодекс Кафка». Он посвящен несовершенству судебной системе в России, где невинного подростка могут отправить на принудительное лечение, а насильника выпустить с оправдательным приговором.
По крайней мере, так это видят создателя комикса, увидевшие в служителях Фемиды безликих персонажей из «Процесса» Кафки. Они использовали острую сатиру, чтобы рассказать об абсурдных судебных делах 2019-2019 годов.
«Золотой ключ» - это комикс, поместивший персонажей из «Буратино» в реалии современной провинциальной России. Кроме того, автор решила поиграть со стереотипами, связанными с графическими романами.
Ещё один необычный комикс – «Собакистан», переносящий нас в закрытую республику, где живут лапудающие собаки. По словам авторов, здесь нет отсылки на какую-то конкретную страну, вроде СССР или Северной Кореи.
Однако некоторые нравы будут знакомы тем, кто прожил в странах СНГ до 1990-х годов. Причём здесь вообще показаны международные отношения, где Собакистан сотрудничает с Медведией.
Отвлечется на веселый комикс «Продукты 24», где панельки собираются в одного огромного злого монстра, противостоять которому будет любимый всеми круглосуточный ларек.
Одним словом, противостояние типовой застройки выглядит как отечественный «Тихоокеанский рубеж».
Что может быть лучше, чем советский ретрофутуризм, показанный в комиксе «Гимн для пионеров». Он рассказывает историю выживания на чужой планете, а также напоминает, зачем и главное как вставать по утрам, несмотря ни на что.
Ну и завершим знакомство с отечественными комиксами «Дорой», по которой можно снять ещё один сериал. Он погружает читателей с проблемы, с которыми сталкиваются современные подростки.
Подобных многосерийных фильмов и так хватает, но среди графических романов таких представителей нет. В целом, это добрая история о школе, любви, семье, радости, страхах, подростковых амбициях и настоящей дружбе. Отличная возможность прикоснуться к тому, чем дышит современная молодежь.
Конечно, это не все примеры отечественных работ. Однако и этого достаточно, чтобы понять, что фантазия российских художников безгранична, способна передать наш колорит, и уж точно достойна внимания.
Не все комиксы выходят блистательными, но главное, что у нас хотя бы пытаются сделать что-то свое.
Источник:
- Осторожно, сарказм: свежие комиксы московского иллюстратора Антона Гудима
- 15 странных и забавных комиксов от британского иллюстратора
- Грустный комикс о смерти со счастливым концом
- «Монстр»: остро-социальный комикс с глубоким смыслом
- 22 комикса с примесью черного юмора и неожиданной развязкой
Понравилось30
Это книжка для тех, кто не умеет (ленится) читать?