Нил Столобенский родился в Новгороде и еще в юношеские годы принял постриг. Из монастыря по прошествии некоторого времени перебрался в отдельную келью, построенную собственными руками, и 40 лет вел жизнь отшельника, о котором шла молва как об аскете, способном творить чудеса.

Каноны 20 декабря у славян

У наших предков начиная с этой даты и вплоть до Рождества не было крупных праздников. 20 декабря под запретом было активное веселье. Люди потихоньку начинали готовиться к одному главных христианских праздников года. Женщины убирали избы, стирали занавески и половики, пересчитывали запасы. Мужчины резали скот, коптили рыбу, мясо и сало.

Под строгим запретом была ругань и всяческие ссоры. Считалось, что брань и скандалы в этот день станут причиной неудач в будущем году. Нежелательно было брать деньги в долг, поскольку считалось, что вместе с ними к должнику перейдут горести, беды и проблемы.

20 декабря девушки начинали готовить себе приданое. Считалось, что чем красивее будет вышивка на нарядах, тем быстрее девица выйдет замуж. По погоде судили о зиме и будущем лете. Если снег был мокрым, то он сулил дождливое и холодное лето, а сухой – жаркое. Близко расположенные к изгороди сугробы считались предвестниками скудного урожая. А если между ней и снегом оставались зазоры, то он должен быть щедрым и богатым.