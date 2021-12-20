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20 декабря: история дня, посвященного святому Амвросию

20 декабря: история дня, посвященного святому Амвросию (2 фото)

Автор:
20 декабря 2021 11:40
Сообщество : Жить в России
Метки: 20 декабря   Дата   День   вера   календарь   почемучка   праздник   примета   
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Амвросимов день – 20 декабря – это день, в который принято вспоминать святого Амвросия, епископа Медиоланского, а также преподобного Нила Столобенского, чудотворца из Новгорода.

Амвросий Медиоланский появился на свет в IV веке в Италии в знатной семье. Юноша получил отличное образование, начал карьеру адвоката, а потом стала помощником префекта. В 370 году занял должность префекта, а спустя несколько лет крестился и стал епископом. Всю жизнь Амвросий посвятил борьбе с язычеством и варварскими традициями, крестил множество язычников, помогая прийти им к вере.


Нил Столобенский родился в Новгороде и еще в юношеские годы принял постриг. Из монастыря по прошествии некоторого времени перебрался в отдельную келью, построенную собственными руками, и 40 лет вел жизнь отшельника, о котором шла молва как об аскете, способном творить чудеса.

Каноны 20 декабря у славян

У наших предков  начиная с этой даты и вплоть до Рождества не было крупных праздников. 20 декабря под запретом было активное веселье. Люди потихоньку начинали готовиться к одному главных христианских праздников года. Женщины убирали избы, стирали занавески и половики, пересчитывали запасы. Мужчины резали скот, коптили рыбу, мясо и сало.

Под строгим запретом была ругань и всяческие ссоры. Считалось, что брань и скандалы в этот день станут причиной неудач в будущем году. Нежелательно было брать деньги в долг, поскольку считалось, что вместе с ними к должнику перейдут горести, беды и проблемы.

20 декабря девушки начинали готовить себе приданое. Считалось, что чем красивее будет вышивка на нарядах, тем быстрее девица выйдет замуж. По погоде судили о зиме и будущем лете. Если снег был мокрым, то он сулил дождливое и холодное лето, а сухой – жаркое. Близко расположенные к изгороди сугробы считались предвестниками скудного урожая. А если между ней и снегом оставались зазоры, то он должен быть щедрым и богатым.

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Метки: 20 декабря   Дата   День   вера   календарь   почемучка   праздник   примета   
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