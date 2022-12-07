17 игрушек, которые сделают новогоднюю ёлку уникальной, а окружающих удивят и рассмешат

Украшение новогодней ёлки — важная часть подготовки к одному из самых главных праздников в году. Конечно, процесс декорирования никак не может обойтись без ёлочных украшений. Декораторы всего мира ломают голову над изготовлением креативных и уникальных игрушек. Видимо, иногда творческий процесс выходит из-под контроля, и на свет появляются довольно странные ёлочные прибамбасы, которые способны вызвать сразу несколько реакций — удивление, недоумение и смех.

Дед-паук