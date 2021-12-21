Папа сказал ударить доктора ножом

Инцидент произошел 18 декабря в инфекционном отделении городской больницы № 3 города Ижевска. 70-летний Василий Батуев вёл обыкновенный будничный приём. Очередным пациентом стал подросток в сопровождении папы. У ребёнка была температура, поэтому врач назначил ему анализ крови, чтобы установить, требуется ли госпитализация.

Мальчик ушёл сдавать кровь, и в этот момент Батуев переключил внимание на другого пациента. 44-летнему отцу подростка это почему то не понравилось и он ударил врача по лицу. Пока родителя пытались вывести из приёмного отделения вернулся сын дебошира. И отец велел своему сыну напасть на врача. Сын подошёл к врачу со спины и трижды ударил ножом. далее злоумышленники были задержаны сотрудниками больницы.

Пострадавшего врача госпитализировали и провели операцию, сейчас его жизни ничего не угрожает. Следственный комитет возбудил против отца мальчика уголовное дело по статье "Покушение на убийство". Как сообщает пресс-служба СУ СК России по Удмуртии, мужчина ранее был судим за причинение тяжкого вреда здоровью человека.

В отношении сына назначена судебно-психиатрическая экспертиза.