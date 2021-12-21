Папа сказал ударить доктора ножом

В столице Удмуртии Ижевске произошел дикий случай, который просто запределен. И кажется, что такого не может быть, однако это произошло. 12-летний подросток ударил ножом врача по указанию отца, сообщили в управлении СК России по Удмуртской Республике.
Инцидент произошел 18 декабря в инфекционном отделении городской больницы № 3 города Ижевска. 70-летний Василий Батуев вёл обыкновенный будничный приём. Очередным пациентом стал подросток в сопровождении папы. У ребёнка была температура, поэтому врач назначил ему анализ крови, чтобы установить, требуется ли госпитализация.
Мальчик ушёл сдавать кровь, и в этот момент Батуев переключил внимание на другого пациента. 44-летнему отцу подростка это почему то не понравилось и он ударил врача по лицу. Пока родителя пытались вывести из приёмного отделения вернулся сын дебошира. И отец велел своему сыну напасть на врача. Сын подошёл к врачу со спины и трижды ударил ножом. далее злоумышленники были задержаны сотрудниками больницы.
Пострадавшего врача госпитализировали и провели операцию, сейчас его жизни ничего не угрожает. Следственный комитет возбудил против отца мальчика уголовное дело по статье "Покушение на убийство". Как сообщает пресс-служба СУ СК России по Удмуртии, мужчина ранее был судим за причинение тяжкого вреда здоровью человека.
В отношении сына назначена судебно-психиатрическая экспертиза.
Это запредельно! Отец по совершенно надуманному поводу бьет пожилого врача, а затем отдает приказ напасть своему сыну на доктора с ножом. И тот этот приказ выполняет... Папа достойную смену вырастил... гнилое яблочко совсем недалеко от ядовитой яблони откатилось. И этот ребенок не будет отвечать за то что бил ножом доктора. Потому что не достиг возраста ответственности. И что у этого ребенка в голове?! Сейчас ему назначена психиатрическая экспертиза. Может быть признают и ненормальным этого подростка. В любом случае он ненормален. Что он может предпринять, как поступить в следующий раз, если бьет человека ножом...
Папаша теперь будет отвечать по статье "покушение на убийство". Получит максимум лет 10. Хотя этого зверя вообще выпускать на свободу нельзя...
Источник:
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Тоже россиянин?