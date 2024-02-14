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Раненый буйвол подбросил охотника в воздух

Раненый буйвол подбросил охотника в воздух

Автор:
14 февраля 2024 09:30
Сообщество : Рыбалка, походы, активный отдых на природе
Метки: ЮАР   буйвол   инцидент   нападение   охота   охотник   
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Охотники поделились кадрами смертельной схватки с буйволом в Восточно-Капской провинции, ЮАР. Животное успело жестоко атаковать одного из своих мучителей.

Пострадавший помогал охотникам, когда на него напало животное.

Буйвол зацепил рогом ногу мужчины, рана закровила. Но в остальном он остался цел и невредим, тут же встал и отряхнулся.

Инцидент начался с того, что в буйвола попала стрела. Группа не хотела мучительной смерти животного, поэтому они позвонили организатору сафари, чтобы тот привёз огнестрельное оружие.

Для съёмки наняли 43-летнего видеографа Мартина Мюллера.

Мартин рассказал: "Клиент выстрелил из лука. Он целился в нужное место - в легкие, но, видимо, стрела попала не очень глубоко. Буйвол убежал. Остались только я, охотник и клиент. Мы проследили за следами крови четыре километра, после чего позвонили управляющему. Мы отошли на 100 метров от ближайшего следа животного и стали ждать машину".


"Управляющий прибыл с винтовкой клиента. Он также взял с собой двух собак, чтобы помочь выследить раненого буйвола".

Организатор отделился от группы, но оставался в безопасной зоне, его собаки пытались взять след животного.

Неожиданно буйвол оказался менее чем в 20 м от мужчины и начал преследовать его по направлению к остальным охотникам.

Сафари заказал американский клиент, имя которого не разглашается.

Охотник не мог стрелять, так как на линии огня находился управляющий, но когда тот упал на землю, он сделал выстрел и попал в буйвола.

"Мы поговорили с клиентом и сказали ему, что это был рискованный выстрел, но он ответил, что всё это время буйвол был под прицелом. Это было решение, принятое в доли секунды, и всё могло закончиться по-другому", - подытожил Мартин.


Видеограф добавил: "У охотников всегда есть аптечка. Мы промыли рану и отправили управляющего в больницу. Он был счастлив, что остался жив".

Источник:  — переведено специально для fishki.net

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Метки: ЮАР   буйвол   инцидент   нападение   охота   охотник   
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4  комментария
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6k
pinbalist 2 часа назад
Жаль буйвол не попал по Робин Гуду.
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36k
БамбарбияКиргуду Полчаса назад
Сафари заказал американский клиент, имя которого не разглашается.
------
Кто бы сомневался.
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3k
Pioner76 53 минуты назад
Твари конченные.
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11k
Борис Карабанов 2 часа назад
Хорошая охота "с луком". Это, типа, как драка один-на-один, а при оппоненте имеются трое дружбанов с волыной. ножом и кастетом.
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