Раненый буйвол подбросил охотника в воздух

Охотники поделились кадрами смертельной схватки с буйволом в Восточно-Капской провинции, ЮАР. Животное успело жестоко атаковать одного из своих мучителей.
Пострадавший помогал охотникам, когда на него напало животное.
Буйвол зацепил рогом ногу мужчины, рана закровила. Но в остальном он остался цел и невредим, тут же встал и отряхнулся.
Инцидент начался с того, что в буйвола попала стрела. Группа не хотела мучительной смерти животного, поэтому они позвонили организатору сафари, чтобы тот привёз огнестрельное оружие.
Для съёмки наняли 43-летнего видеографа Мартина Мюллера.
Мартин рассказал: "Клиент выстрелил из лука. Он целился в нужное место - в легкие, но, видимо, стрела попала не очень глубоко. Буйвол убежал. Остались только я, охотник и клиент. Мы проследили за следами крови четыре километра, после чего позвонили управляющему. Мы отошли на 100 метров от ближайшего следа животного и стали ждать машину".
"Управляющий прибыл с винтовкой клиента. Он также взял с собой двух собак, чтобы помочь выследить раненого буйвола".
Организатор отделился от группы, но оставался в безопасной зоне, его собаки пытались взять след животного.
Неожиданно буйвол оказался менее чем в 20 м от мужчины и начал преследовать его по направлению к остальным охотникам.
Сафари заказал американский клиент, имя которого не разглашается.
Охотник не мог стрелять, так как на линии огня находился управляющий, но когда тот упал на землю, он сделал выстрел и попал в буйвола.
"Мы поговорили с клиентом и сказали ему, что это был рискованный выстрел, но он ответил, что всё это время буйвол был под прицелом. Это было решение, принятое в доли секунды, и всё могло закончиться по-другому", - подытожил Мартин.
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Видеограф добавил: "У охотников всегда есть аптечка. Мы промыли рану и отправили управляющего в больницу. Он был счастлив, что остался жив".
Источник: — переведено специально для fishki.net
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Кто бы сомневался.