Раненый буйвол подбросил охотника в воздух

Инцидент начался с того, что в буйвола попала стрела. Группа не хотела мучительной смерти животного, поэтому они позвонили организатору сафари, чтобы тот привёз огнестрельное оружие.

Для съёмки наняли 43-летнего видеографа Мартина Мюллера.

Мартин рассказал: "Клиент выстрелил из лука. Он целился в нужное место - в легкие, но, видимо, стрела попала не очень глубоко. Буйвол убежал. Остались только я, охотник и клиент. Мы проследили за следами крови четыре километра, после чего позвонили управляющему. Мы отошли на 100 метров от ближайшего следа животного и стали ждать машину".