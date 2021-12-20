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"Не шесть миллионов, а 500 тысяч": в "Роскосмосе" обиделись на неверную информацию о банкете в честь вручения премии Гагарина

"Не шесть миллионов, а 500 тысяч": в "Роскосмосе" обиделись на неверную информацию о банкете в честь вручения премии Гагарина (3 фото)

Автор:
20 декабря 2021 08:15
Сообщество : Жить в России
Метки: Ynews   Рогозин   банкет   космос   премия им. Ю.А. Гагарина   прорыв или рывок   роскосмос   
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В соцсетях появилась информация о тратах госкорпорации на банкет. Сумма, как и меню для гостей, удивили обывателей. Но оказалось, что гости мероприятия съели только полмиллиона, остальное потратили на организацию награждения и шоу-программу. Ну да, это, конечно, в корне меняет дело.

29 ноября на ВДНХ в павильоне «Авиация и космонавтика» состоялось награждение лауреатов премии им. Ю. Гагарина. В соцсетях появилась информация о том, сколько было потрачено на банкет, состоявшийся после вручения наград. Фигурировала весьма нескромная сумма в шесть миллионов рублей. Если учесть, что гостей было 150 человек, то на каждого, выходит, израсходовали около 40 тысяч российских деревянных.


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После появления этой информации в "Роскосмосе" оскорбились и назвали происходящее дискредитацией. А после выдали полный расклад по банкету. Оказывается, на еду для гостей было потрачено около полумиллиона рублей, а все остальное ушло на организационные нужды: монтаж сцены, аренду кресел, арт-программу и тому подобное. Об этом "Роскосмос" поведал в своем официальном Телеграм-канале.


Напомним, что премия им. Ю.А. Гагарина была учреждена правительством в апреле 2011 года в связи с 50-летним юбилеем первого в мире полета человека в космос. С тех пор ее присуждают раз в пять лет. В 2021 году лауреатами премии стали 10 коллективов. Каждый из них получил поощрительные премии в размере одного миллиона рублей. Награды присудили создателям орбитальной астрофизической обсерватории «Спектр-Р», разработчикам комплекса методов и технологий для отработки ключевых операций и поддержания высокой работоспособности космонавтов в полетах на Луну и Марс, а также исследователям систем управления полетом пилотируемых орбитальных станций.

Источник:

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Метки: Ynews   Рогозин   банкет   космос   премия им. Ю.А. Гагарина   прорыв или рывок   роскосмос   
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1k
poбт 2 часа назад
"Сумма, как и меню для гостей, удивили обывателей"
автар е*банько, когда будешь собирать на банкет по поводу выпускного 11класса, не забудь тему запилить для обывателя(а то он не в курсе) сколько на человека бобла ушло
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3
Евгений 2 минуты назад
Ждём новый альбом с блеянеями от Рогозина
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635
Max 3 минуты назад
Раз дерьмо забулькало ниже, значит всё правильно делают...
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5k
hhwost 58 минут назад
любителям вспоминать "как там хорошо и честно было при совках" рекомендую пересмотреть "Укрощение огня", например, эпизод банкета в Кремле.
а любителям считать чужие деньги задам простой вопрос: "а тебя вот поставить Роскосмосом рулить, ты, сука, меньше воровать будешь? в глаза смотри!"

я к тому, что эти хоть ракеты в космос запускают, а не асфальт из пустого в порожнее перекладывают, хоть что-то делают полезное
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159
Иванов Петров Сидоров Час назад
Вообще-то это мало. 500 тыс руб на еду для 150 человек это менее 3,5 тыс. руб на человека. Как минимум на банкетах должна быть десятка на человека.
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1k
Андрей Вырвихвист 2 часа назад
500 тысяч? У нас в детском саду на ёлку и то больше собрали. Интересно, почему в России так принято по поводу и без обсирать "Роскосмос"? Ведь очень серьёзная организация. По сути как была, так и остаётся самой эффективной и передовой в мире. Как-то подленько и гаденько...
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57
Andreas Charakambus Андрей Вырвихвист 45 минут назад
Прости, а в чем она передовая в мире в данный момент?
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