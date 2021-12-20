"Не шесть миллионов, а 500 тысяч": в "Роскосмосе" обиделись на неверную информацию о банкете в честь вручения премии Гагарина

Напомним, что премия им. Ю.А. Гагарина была учреждена правительством в апреле 2011 года в связи с 50-летним юбилеем первого в мире полета человека в космос. С тех пор ее присуждают раз в пять лет. В 2021 году лауреатами премии стали 10 коллективов. Каждый из них получил поощрительные премии в размере одного миллиона рублей. Награды присудили создателям орбитальной астрофизической обсерватории «Спектр-Р», разработчикам комплекса методов и технологий для отработки ключевых операций и поддержания высокой работоспособности космонавтов в полетах на Луну и Марс, а также исследователям систем управления полетом пилотируемых орбитальных станций.