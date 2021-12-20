"Не шесть миллионов, а 500 тысяч": в "Роскосмосе" обиделись на неверную информацию о банкете в честь вручения премии Гагарина

В соцсетях появилась информация о тратах госкорпорации на банкет. Сумма, как и меню для гостей, удивили обывателей. Но оказалось, что гости мероприятия съели только полмиллиона, остальное потратили на организацию награждения и шоу-программу. Ну да, это, конечно, в корне меняет дело.
29 ноября на ВДНХ в павильоне «Авиация и космонавтика» состоялось награждение лауреатов премии им. Ю. Гагарина. В соцсетях появилась информация о том, сколько было потрачено на банкет, состоявшийся после вручения наград. Фигурировала весьма нескромная сумма в шесть миллионов рублей. Если учесть, что гостей было 150 человек, то на каждого, выходит, израсходовали около 40 тысяч российских деревянных.
После появления этой информации в "Роскосмосе" оскорбились и назвали происходящее дискредитацией. А после выдали полный расклад по банкету. Оказывается, на еду для гостей было потрачено около полумиллиона рублей, а все остальное ушло на организационные нужды: монтаж сцены, аренду кресел, арт-программу и тому подобное. Об этом "Роскосмос" поведал в своем официальном Телеграм-канале.
Напомним, что премия им. Ю.А. Гагарина была учреждена правительством в апреле 2011 года в связи с 50-летним юбилеем первого в мире полета человека в космос. С тех пор ее присуждают раз в пять лет. В 2021 году лауреатами премии стали 10 коллективов. Каждый из них получил поощрительные премии в размере одного миллиона рублей. Награды присудили создателям орбитальной астрофизической обсерватории «Спектр-Р», разработчикам комплекса методов и технологий для отработки ключевых операций и поддержания высокой работоспособности космонавтов в полетах на Луну и Марс, а также исследователям систем управления полетом пилотируемых орбитальных станций.
Источник:
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автар е*банько, когда будешь собирать на банкет по поводу выпускного 11класса, не забудь тему запилить для обывателя(а то он не в курсе) сколько на человека бобла ушло
а любителям считать чужие деньги задам простой вопрос: "а тебя вот поставить Роскосмосом рулить, ты, сука, меньше воровать будешь? в глаза смотри!"
я к тому, что эти хоть ракеты в космос запускают, а не асфальт из пустого в порожнее перекладывают, хоть что-то делают полезное
Из реального-похороны моей бабушки,поминки в маленьком кафе-ресторане.17 клиентов,стоимость-около пятидесяти тысяч.Чуть больше,но меньше пятидесяти пяти.Единственное-это без спиртного.В самом заведении покупать было бы дорого,сошлись на "пробковом сборе".Это значило оплатить триста рублей за купленный самим алкоголь за каждую бутылку,"за пробку".Но надо отдать должность девушке администратору,которая помогала составлять меню-подсказала что ту же водку выгоднее покупать в литровых бутылках,сбор идёт от количества а не объёма.
В итоге-с шестидесяти тысяч приготовленных именно на это осталась существенная сдача.И при этом не экономя на качестве.Был накрыт нормальный длинный стол с салатами,маринадами и горячем на выбор-"рыба или мясо".
Санкт Петербург.Не центр,не Невский.Север города район "Гражданка".Конкретнее "ГДР"-Гражданка Дальше Ручья.Я к тому что всегда можно найти что то относительно бюджетное и адекватное вне зависимости от месторасположения.