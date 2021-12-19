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Олдскульные лесорубы, которые валили гигантские деревья вручную, 1890 - 1935 гг

Олдскульные лесорубы, которые валили гигантские деревья вручную, 1890 - 1935 гг (31 фото)

Автор:
19 декабря 2021 15:38
Сообщество : Исторические факты
Метки: Лесоруб   история   как это было   лесозаготовка   лесорубы   начало 20-го века   старинные снимки   сша   
1347
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До изобретения моторизованных бензопил и лесозаготовительных машин тяжелая работа по валке деревьев выполнялась лесорубами с использованием ручных инструментов, таких как топоры и пилы. Работа на лесозаготовке была трудной, опасной и низкооплачиваемой. Но кто-то должен был ее выполнять.
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Метки: Лесоруб   история   как это было   лесозаготовка   лесорубы   начало 20-го века   старинные снимки   сша   
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Трям 2 часа назад
Питарасы! Пендосы только и умеют, что все уничтожать. Бизоны, секвойи, хохлы...
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Нестеров Антон 9 минут назад
Копец такие деревья не одну сотню лет росли, сколько лет и зим пережили. А тут на тебе, ярмарка же, надо срубить
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38k
Сергей Полчаса назад
Представляю, какой был звук от удара об землю гигантской секвойи. Земля вздрагивала.
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11k
Александр Час назад
Такой пилой попилять и руки отвалятся.
Работяги.
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котегRUS Час назад
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