Олдскульные лесорубы, которые валили гигантские деревья вручную, 1890 - 1935 гг

1347
31
До изобретения моторизованных бензопил и лесозаготовительных машин тяжелая работа по валке деревьев выполнялась лесорубами с использованием ручных инструментов, таких как топоры и пилы. Работа на лесозаготовке была трудной, опасной и низкооплачиваемой. Но кто-то должен был ее выполнять.
Лесорубы работали в лесных лагерях и мигрировали с одной лесозаготовки на другую. Ютились в тесных лачугах в малоприятных условиях, но выбирать не приходилось.
Этих людей можно было встретить везде, где нужно было вырубить обширные леса - в Скандинавии, Канаде, некоторых областях Соединенных Штатов. В США, кстати, было много лесорубов родом из Скандинавии - целые семейные бригады.
Этих людей можно было встретить везде, где нужно было вырубить обширные леса - в Скандинавии, Канаде, некоторых областях Соединенных Штатов. В США, кстати, было много лесорубов родом из Скандинавии - целые семейные бригады.
Лесорубы на фоне Дугласовой пихты в Вашингтоне. 1899 г.
Дерево валили топорами и торцовочными пилами. После валки и обрезки сучьев его либо распиливали на кряжи (поперечная распиловка), либо с помощью специальных устройств тащили к железной дороге или реке для транспортировки.
×
×
Лесорубы позируют на фоне ели в Вашингтоне. 1902 г.
Обычно лесорубы стояли на трамплине, который вставлялся в выемки на дереве над основанием. Затем, используя торцовочные пилы и топоры, они врезали в дерево клин. Было важно определить направление разреза, в котором дерево могло упасть.
Лесорубы позируют у дерева диаметром 3,5 м. 1901 г.
С изобретением моторизованных инструментов, транспортных средств, тяжелой техники и других механических инструментов профессия и культура "олдскульных" лесорубов исчезли.
Предлагаем вашему вниманию старинные фотографии американских лесорубов начала прошлого века, использовавших только ручные инструменты.
Предлагаем вашему вниманию старинные фотографии американских лесорубов начала прошлого века, использовавших только ручные инструменты.
Лесорубы стоят в стволе дерева. Калифорния. Дерево было вырублено для Всемирной колумбийской выставки в Чикаго. 1892 г.
Лесорубы позируют на пне дерева, которое экспонировалось на Всемирной выставке в Сент-Луисе. 1904 г.
Лесозаготовительная бригада стоит среди спиленной старой длиннолистной сосны в округе Вернон, штат Луизиана. 1904 г.
Группа рабочих на лесозаготовке в 1930-х годах перемещает бревно в реку в Западной Вирджинии
Три лесоруба рядом с большим еловым бревном, распиленным с помощью пилы в Седро-Вулли, Вашингтон. 1900 г.
Упряжка лошадей тянет сани, набитые красными и белыми сосновыми бревнами. Ред-Лейк, штат Миннесота, начало 20 века
Источник:
Еще крутые истории!
- "Не трогай, это на Новый год!": планы, истории и мемы о поисках праздничного настроения
- Компьютерный мастер починил пенсионеру компьютер за 12 тысяч рублей
- Пионерки мирового женского юмора: они заставили смеяться мир вместе с ними
- Интересное о фильме "Интердевочка"
- Бандит Катя!
29
Понравилось29
Новости партнёров
Работяги.