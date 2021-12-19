Олдскульные лесорубы, которые валили гигантские деревья вручную, 1890 - 1935 гг

Лесорубы работали в лесных лагерях и мигрировали с одной лесозаготовки на другую. Ютились в тесных лачугах в малоприятных условиях, но выбирать не приходилось.



Этих людей можно было встретить везде, где нужно было вырубить обширные леса - в Скандинавии, Канаде, некоторых областях Соединенных Штатов. В США, кстати, было много лесорубов родом из Скандинавии - целые семейные бригады.