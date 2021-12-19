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Вечные проблемы из журнала "Крокодил".Актуальны в любое время

Вечные проблемы из журнала "Крокодил".Актуальны в любое время (30 фото)

Автор:
19 декабря 2021 11:11
Сообщество : Смешные комментарии и картинки из соц. сетей
Метки: Юмор   крокодил   сарказм   
895
30

Все уже было в «Крокодиле»: и священники, и санкции, и показуха, и наплевательство чиновников, и бардак на Ближнем Востоке, и молодежная мода. Съешь валидол, запей корвалолом и смотри, как мир никогда не меняется!

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Метки: Юмор   крокодил   сарказм   
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27k
Мойша 2 часа назад
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Николай Минуту назад
НАТО окружает , Америке кирдык ага.
За последних 60 лет так и не высрали ничего убедительнее.
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Хмели Сунели Полчаса назад
А говорят что "Симпсоны" пророки...
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14k
Иван Фёдорович 45 минут назад

кого он напоминает?
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51k
doker Час назад
Дождались...
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609
Mixan Час назад
Нравился мне это журнал "Крокодил " и критика очень острая была(все прям в тему ))) ,в отличии от нынешней сатиры .
А еще выписывали кучу газет и журналов во времена СССР ,даже в почтовый ящик не помещалась !!! Читающая страна была ..
Спасибо автор ,за подборку ..Любая карикатура ,даже сейчас актуальна !!
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27k
Мойша 2 часа назад
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