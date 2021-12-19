Вечные проблемы из журнала "Крокодил".Актуальны в любое время

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Все уже было в «Крокодиле»: и священники, и санкции, и показуха, и наплевательство чиновников, и бардак на Ближнем Востоке, и молодежная мода. Съешь валидол, запей корвалолом и смотри, как мир никогда не меняется!
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Авторский пост
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За последних 60 лет так и не высрали ничего убедительнее.
кого он напоминает?
А еще выписывали кучу газет и журналов во времена СССР ,даже в почтовый ящик не помещалась !!! Читающая страна была ..
Спасибо автор ,за подборку ..Любая карикатура ,даже сейчас актуальна !!
90-е был сплошной "Крокодил" ВСЕ сбылось и в политике и внутри страны ..Жулье власть захватило !!!