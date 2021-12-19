Карпов и Корчной: история скандального противостояния СССР и Запада на шахматной доске

Уже 30 декабря 2021 года в российский кинопрокат выходит фильм «Чемпион мира», посвященный драматической и легендарной 110-дневной шахматной дуэли за звание чемпиона мира между 27-летним чемпионом Анатолием Карповым и 47-летним претендентом Виктором Корчным, эмигрировавшим из СССР до этой дуэли.
Дуэль чемпиона Карпова и претендента Корчного в Багио в 1978 году считается одной из самых скандальных в истории шахмат.
Поэтому специально рассказываем, в чем суть наряженной ситуации вокруг той партии великих гроссмейстеров, и почему эта партия вошла в историю.
Сегодня многие спортивные состязания по ММА и киберспортивным дисциплинам не обходится без трэштока – оскорбительных высказываний в адрес оппонента и того, что ему дорого. Удивительно, но эта особенность была характерна и в билд-апе той шахматной встречи.
Виктор Корчной родился в 1931 году в Ленинграде (сегодня – Санкт-Петербург). Начал заниматься шахматами в городском Дворце пионеров с 1944 года (с 13 лет), а гроссмейстером стал в 1956 году (в 25 лет).
Четыре раза побеждал на чемпионате СССР по шахматам – в 1960, 1962, 1964, 1970 годах. Одерживал победу в межзональных турнирах в 1973 и 1987 годах, а также в матчах претендентов против Бориса Спасского в 1977 году и против Роберта Хюбнера в 1980 году.
Победа в чемпионате СССР по шахматам в 1960 году сделала Виктора Корчного одним из ведущих шахматистов страны. Перед ним были открыты все пути, но он решил идти своей дорогой.
По словам кандидата в мастера спорта по шахматам, журналиста, шахматного обозревателя Александра Кругликова, бравшего интервью у Виктора Корчного, гроссмейстер обладал очень тяжелым характером, из-за чего конфликтовал со спортивным руководством.
Часто это заканчивалось неприятными наказаниями для шахматиста.
По мнению шахматного обозревателя, если раньше Виктор Корчной сам преувеличивал степень враждебности к нему со стороны спортивного руководства, то после просьбы политического убежища он действительно этой агрессии добился.
Но не только со стороны начальства, но и со стороны советской прессы. Журналисты в своих публикациях именовали гроссмейстера «предателем и отщепенцем» (цитата). Впоследствии Виктор Корчной в интервью всегда подчеркивал, что не является политическим диссидентом. Иммигрировать его заставило только желание играть в шахматы и стать чемпионом мира.
Если есть злодей, значит должен быть и герой. Один без другого не может существовать в пространстве. Для советской прессы, демонизировавшей Виктора Корчного, этим героем стал Анатолий Карпов.
Анатолий Карпов родился в 1951 году в Златоусте. Начал заниматься шахматами с 5 лет, а первым наставником в этой игре стал его отец – Евгений Степанович Карпов (1918-1979 годы жизни). В 9 лет получил первый разряд, в 1962 году выполнил норму кандидата в мастера спорта, а в 14 лет стал мастером спорта СССР.
В 1969 году Анатолий Карпов стал чемпионом мира среди юношей, в 1970 году – гроссмейстером и чемпионом РСФСР. В 1973-1974 годах выиграл межзональный турнир и матчи претендентов.
Из-за своего таланта находился под покровительством легендарного гроссмейстера Михаила Ботвинника, благодаря ходатайству которого перед министром высшего образования СССР Вячеславом Елютиным поступил в МГУ вне конкурса и имел уникальный для тех лет график посещения.
Дуэль чемпиона Карпова и претендента Корчного в Багио в 1978 году считается одной из самых скандальных в истории шахмат.
Сторона на тот момент уже эмигрировавшего Корчного, как и подобает окружению злодея (так в шутку называл себя сам Корчной), занималась «трэштоком» и выдвигала в сторону Карпова неправдоподобные обвинения.
Например, требовала удалить из зала, в котором проводилась встреча, советского врача - психотерапевта Владимира Зухаря. Причина – якобы он пытался гипнотизировать Корчного во время обдумывания ходов. Также сторона претендента обвиняла Карпова в том, что ему в стакане с йогуртом передали подсказку.
Сам Корчной допустил откровенную провокацию. Он отказался встать при исполнении «Интернационала», который играли вместо гимна СССР.
Штаб Карпова, как и подобает окружению героя, вел себя корректно, кроме одного момента. Перед началом 8-й партии Карпов не пожал руку Корчному, что являлось нарушением регламента, и на что судья закрыл глаза.
Все это привело к тому, что матч по всему миру воспринимался как противостояние СССР и стран Запада. В этих условиях отношения соперников не могли не испортиться, хотя до эмиграции между этими гроссмейстерами не было вражды, какая была, например, между Корчным и Тиграном Петросяном.
Матч за звание чемпиона мира в Багио (Филиппины) по регламенту являлся безлимитным, до шести побед, и продлился 110 дней – с 18 июля по 18 октября 1978 года. Было сыграно в общей сложности 32 партии.
В какой-то момент счет составлял 5:2 в пользу чемпиона. Но претендент сначала выиграл две партии, затем сыграл в ничью и взял еще одну партию. Счет 5:5, как в голливудском кино.
Только там подобные ситуации выглядят притянутыми за уши, а вот в реальности – в условиях матча, в рамках которого столкнулись СССР и Запад – напряжение достигло предела. Настал критический момент.
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На кону с одной стороны стояла честь целого государства. Безусловно, поражение советского чемпиона от человека, который скандально покинул СССР, столь демонстративно и вызывающе вел себя во время дуэли, нанесло бы страшный удар по престижу страны и ее шахматной школы. Западные журналисты не оставили бы от них «камня на камне».
С другой стороны на кону стояла шахматная корона и возможность показать тому самому государству, которое, по мнению претендента, его «зажимало и не принимало», что оно ошиблось. Что именно он – Корчной – самый великий шахматист советской школы. И показать это громко, во всеуслышание.
Но проигравший три партии подряд чемпион не сломался. Накануне 32-й партии Анатолий Карпов вместе с президентом Федерации шахмат СССР, космонавтом Виталием Севастьяновым поехали в Манилу на финальный матч чемпионата мира по баскетболу между СССР и Югославией.
Такой отдых пошел ему на пользу.
Чемпион играл сильно и доминировал на доске. Напор Карпова привел к тому, что заключительную партию отложили после 40 ходов, и Корчной сдался, решив ее даже не доигрывать. Поражение от Карпова было полным, разгромным, безусловным. По мнению Александра Кругликова, 20-летняя разница в возрасте была в пользу чемпиона и стала его основным преимуществом.
Анатолий Карпов, защитивший звание чемпиона от «антисоветчика и врага народа» и не позволивший увезти шахматную корону из СССР в Европу, стал одним из главных героев советского спорта. Для него устроили церемонию чествования в Кремле, генеральный секретарь ЦК КПСС Леонид Ильич Брежнев вручил ему ордена лично.
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