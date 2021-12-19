Карпов и Корчной: история скандального противостояния СССР и Запада на шахматной доске

Дуэль чемпиона Карпова и претендента Корчного в Багио в 1978 году считается одной из самых скандальных в истории шахмат.



Сторона на тот момент уже эмигрировавшего Корчного, как и подобает окружению злодея (так в шутку называл себя сам Корчной), занималась «трэштоком» и выдвигала в сторону Карпова неправдоподобные обвинения.



Например, требовала удалить из зала, в котором проводилась встреча, советского врача - психотерапевта Владимира Зухаря. Причина – якобы он пытался гипнотизировать Корчного во время обдумывания ходов. Также сторона претендента обвиняла Карпова в том, что ему в стакане с йогуртом передали подсказку.



Сам Корчной допустил откровенную провокацию. Он отказался встать при исполнении «Интернационала», который играли вместо гимна СССР.



Штаб Карпова, как и подобает окружению героя, вел себя корректно, кроме одного момента. Перед началом 8-й партии Карпов не пожал руку Корчному, что являлось нарушением регламента, и на что судья закрыл глаза.



Все это привело к тому, что матч по всему миру воспринимался как противостояние СССР и стран Запада. В этих условиях отношения соперников не могли не испортиться, хотя до эмиграции между этими гроссмейстерами не было вражды, какая была, например, между Корчным и Тиграном Петросяном.

Матч за звание чемпиона мира в Багио (Филиппины) по регламенту являлся безлимитным, до шести побед, и продлился 110 дней – с 18 июля по 18 октября 1978 года. Было сыграно в общей сложности 32 партии.



В какой-то момент счет составлял 5:2 в пользу чемпиона. Но претендент сначала выиграл две партии, затем сыграл в ничью и взял еще одну партию. Счет 5:5, как в голливудском кино.



Только там подобные ситуации выглядят притянутыми за уши, а вот в реальности – в условиях матча, в рамках которого столкнулись СССР и Запад – напряжение достигло предела. Настал критический момент.