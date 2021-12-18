Фото ветерана войны без ног перед моряками. Кто этот фронтовик и что с ним стало?

2.

До Великой Отечественной войны он служил мотористом эсминца «Сообразительный» на Черноморском флоте.

В годы Великой Отечественной войны он перевелся с корабля в морскую пехоту, где:

В 1941 году держал оборону Одессы, участвовал в боях на Перекопе.

В 1942 году охранял порт и аэродром Новороссийска.

В 1943 году высадился в Цемесской бухте под Новороссийском и начал штурм города вместе с десантниками.

За всю военную службу Анатолий был несколько раз ранен. Один раз в руку под Перекопом. В другой раз в ногу пулеметной очередью в Цемесской бухте, в третий раз в другую ногу все там же при обороне бухты. В четвертый раз ранение получил в руку, когда раненный в обе ноги пытался взорвать пулеметный ДЗОТ гранатой.

У него это получилось. Он вернулся к товарищам. В живых осталось только четверо. Лишь на седьмые, после взятия Новороссийска сутки его эвакуировали с плацдарма на мотоботе.

17 сентября 1943 года был доставлен в Геленджикский морской госпиталь, где у него диагностировали газовую гангрену ног.



"Участвуя в десантной операции по освобождению г. Новороссийска… при высадке на берег первым бросился вперёд уничтожить вражескую огневую точку в 20—30 метрах от берега. Наскочил на минное поле, раненый, всё же продолжал действовать, отказываясь от оказания помощи. Занял оборону и вёл огонь по контратакующему противнику, уничтожил четырёх немецких солдат при контратаке".

— из наградного листа на Орден Красной Звезды от 1 октября 1943 года, за подписью командира 393-го ОБМП, Героя Советского Союза, капитана 3-го ранга