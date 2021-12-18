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Фото ветерана войны без ног перед моряками. Кто этот фронтовик и что с ним стало?

Фото ветерана войны без ног перед моряками. Кто этот фронтовик и что с ним стало? (12 фото)

Автор:
18 декабря 2021 21:29
Метки: Россия   СССР   история   люди   страна   фотографии   
1301
12
Вы наверное видели фотографию, которая появилась несколько лет назад в интернете. Где бы ее не публиковали, под ней всегда было много комментариев, она вызывала неподдельные эмоции и чувства, однако кто был изображен на ней долгое время оставалось неизвестно массовому зрителю.
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Источник:

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Метки: Россия   СССР   история   люди   страна   фотографии   
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18  комментариев
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7k
Михаил 2 часа назад
СПАСИБО! Фото видел не раз, но историю не знал. ЧЕЛОВЕЧИЩЕ! Поразительная крепость духа.
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1k
Alex G Минуту назад
Много раз в раннем детстве видел в Ленинграде фронтовиков - инвалидов именно на таких тележках. Многие у кого были еще типо палочек толкателей для рук. А некоторые ветераны на кожаных накладках которые крепились ремнями на то что осталось от ног, без тележок вовсе.Мой дед прошел 2 войны Халхи-Гол и Отечественную. Когда он встречался с друзьями фронтовиками ни кто на судьбу не жаловался. Просто сядут естественно по маленькой и часами
беседовали на разные темы , но о войне почти не говорили. Я все это сыну и внучке рассказываю какие раньше ЛЮДИ были.
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233k
Rusbond Минуту назад
Низкий поклон героям, спасшим нашу родину!
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10k
Star Link 9 минут назад
Инвалид из Германии, проигравшей страны. Ничего странного не видите?
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946
Андрей Полчаса назад
Его жене тоже низкий поклон.
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2k
Свет в темноте Полчаса назад
За деда
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−7
RUSOFOB9999LVL 59 минут назад
Аниме лучше ветеранов
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63k
parallax Час назад
Даже инвалидную коляску государство не выделило. Зато вне очереди обслуживали.
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19k
Luc72 Час назад
Эх, всего несколько лет еще... и пенициллин был бы в полевых аптечках у санитаров... А в том году только по лендлизу ограниченно и только в крупных госпиталях.
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48k
noName Час назад
...не устану скидывать ссылки на Доброва... https://topwar.ru/13880-frontoviki-karandashnye-risunki-hudozhnika-gennadiya-dobrova.htmlhttps://topwar.ru/13880-frontoviki-karandashnye-risunki-hudozhnika-gennadiya-dobrova.html
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47k
Albert GER Час назад
автор, в 89 году всех участников ВОВ "носили на руках!".
инвалидов тоже. бесплатные машины, квартиры, комуналка, проезд везде и курорты.
ты написал или по незнанию или мерзкий пердёж.
было далеко не всё прекрасно, но не в этом.

тут масса народа, которые это время осознанно жили.
я так уже и дембельнулся...
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−2
spipiya 2 часа назад
Гвозди бы делать из этих людей-крепче бы не было в мире гвоздей!(с)
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