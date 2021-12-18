Фото ветерана войны без ног перед моряками. Кто этот фронтовик и что с ним стало?

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Вы наверное видели фотографию, которая появилась несколько лет назад в интернете. Где бы ее не публиковали, под ней всегда было много комментариев, она вызывала неподдельные эмоции и чувства, однако кто был изображен на ней долгое время оставалось неизвестно массовому зрителю.
1.
Моряки отдают честь безногому ветерану, фото Ивана Куртова
На фотографии мы видим набережную города, у парапета стоят четыре моряка в шеренгу, а перед ним катится на каталке старый ветеран войны без ног со множеством медалей и орденов на груди, и при этом он еще улыбается.
На фотографии изображён Анатолий Леопольдович Голимбиевский.
На фотографии изображён Анатолий Леопольдович Голимбиевский.
2.
Эсминец «Сообразительный» на котором служил Анатолий Леопольдович Голимбиевский
До Великой Отечественной войны он служил мотористом эсминца «Сообразительный» на Черноморском флоте.
В годы Великой Отечественной войны он перевелся с корабля в морскую пехоту, где:
В 1941 году держал оборону Одессы, участвовал в боях на Перекопе.
В 1942 году охранял порт и аэродром Новороссийска.
В 1943 году высадился в Цемесской бухте под Новороссийском и начал штурм города вместе с десантниками.
За всю военную службу Анатолий был несколько раз ранен. Один раз в руку под Перекопом. В другой раз в ногу пулеметной очередью в Цемесской бухте, в третий раз в другую ногу все там же при обороне бухты. В четвертый раз ранение получил в руку, когда раненный в обе ноги пытался взорвать пулеметный ДЗОТ гранатой.
У него это получилось. Он вернулся к товарищам. В живых осталось только четверо. Лишь на седьмые, после взятия Новороссийска сутки его эвакуировали с плацдарма на мотоботе.
17 сентября 1943 года был доставлен в Геленджикский морской госпиталь, где у него диагностировали газовую гангрену ног.
"Участвуя в десантной операции по освобождению г. Новороссийска… при высадке на берег первым бросился вперёд уничтожить вражескую огневую точку в 20—30 метрах от берега. Наскочил на минное поле, раненый, всё же продолжал действовать, отказываясь от оказания помощи. Занял оборону и вёл огонь по контратакующему противнику, уничтожил четырёх немецких солдат при контратаке".
— из наградного листа на Орден Красной Звезды от 1 октября 1943 года, за подписью командира 393-го ОБМП, Героя Советского Союза, капитана 3-го ранга
В годы Великой Отечественной войны он перевелся с корабля в морскую пехоту, где:
В 1941 году держал оборону Одессы, участвовал в боях на Перекопе.
В 1942 году охранял порт и аэродром Новороссийска.
В 1943 году высадился в Цемесской бухте под Новороссийском и начал штурм города вместе с десантниками.
За всю военную службу Анатолий был несколько раз ранен. Один раз в руку под Перекопом. В другой раз в ногу пулеметной очередью в Цемесской бухте, в третий раз в другую ногу все там же при обороне бухты. В четвертый раз ранение получил в руку, когда раненный в обе ноги пытался взорвать пулеметный ДЗОТ гранатой.
У него это получилось. Он вернулся к товарищам. В живых осталось только четверо. Лишь на седьмые, после взятия Новороссийска сутки его эвакуировали с плацдарма на мотоботе.
17 сентября 1943 года был доставлен в Геленджикский морской госпиталь, где у него диагностировали газовую гангрену ног.
"Участвуя в десантной операции по освобождению г. Новороссийска… при высадке на берег первым бросился вперёд уничтожить вражескую огневую точку в 20—30 метрах от берега. Наскочил на минное поле, раненый, всё же продолжал действовать, отказываясь от оказания помощи. Занял оборону и вёл огонь по контратакующему противнику, уничтожил четырёх немецких солдат при контратаке".
— из наградного листа на Орден Красной Звезды от 1 октября 1943 года, за подписью командира 393-го ОБМП, Героя Советского Союза, капитана 3-го ранга
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3.
Анатолий Голимбиевский с женой Мирцей
После войны.
Анатолий оказался не робким человеком. Будучи жизнелюбивым и неунывающим, он уже в госпитале смог завоевать сердце старшей медсестры. Звали ее Мирца и она вскоре стала его женой. У них родилась дочь Тамара, а потом Анатолий стал дедом и даже прадедом.
Анатолий оказался не робким человеком. Будучи жизнелюбивым и неунывающим, он уже в госпитале смог завоевать сердце старшей медсестры. Звали ее Мирца и она вскоре стала его женой. У них родилась дочь Тамара, а потом Анатолий стал дедом и даже прадедом.
4.
Анатолий Голимбиевский с внуком и собакой
Работа
После демобилизации в звании старшины первой статьи, Голимбиевский, имевший всего три класса образования, пошёл учиться в техникум, стал работать на заводе «Эталон», вначале электромехаником, затем — радиомонтажником, а потом стал инженером в лаборатории радиотехнических измерений Всесоюзного НИИ метрологии им. Д.И. Менделеева.
И этим не стал ограничиваться герой Ордена Ленина и Октябрьской Революции.
Он успел окончить музыкальное училище, став руководителем духового оркестра в одном из институтов Ленинграда.
После демобилизации в звании старшины первой статьи, Голимбиевский, имевший всего три класса образования, пошёл учиться в техникум, стал работать на заводе «Эталон», вначале электромехаником, затем — радиомонтажником, а потом стал инженером в лаборатории радиотехнических измерений Всесоюзного НИИ метрологии им. Д.И. Менделеева.
И этим не стал ограничиваться герой Ордена Ленина и Октябрьской Революции.
Он успел окончить музыкальное училище, став руководителем духового оркестра в одном из институтов Ленинграда.
5.
Анатолий Голимбиевский у своего Запорожца
Знания в электромеханике и инженерии Анатолию понадобились в быту. Он сам переделал свои автомобили «Запорожец» и «Волга» на ручное управление, на которых смело ездил по городу, на дачу, на рыбалку.
6.
На рыбалке.
В свободное время занимался ремонтом телевизоров. Бывало так, что приходилось на одних руках взбираться на девятый этаж к заказчику ради ремонта.
7.
Фотограф Иван Куртов,
Как появилась знаменитая фотография?
Известная фотография была сделана на набережной Ленинграда в 1989 году фотографом «ТАСС» Иваном Куртовым. На ней изображены: безногий фронтовик - ветеран войны Анатолий Голимбиевский которому отдают честь нахимовцы.
Известная фотография была сделана на набережной Ленинграда в 1989 году фотографом «ТАСС» Иваном Куртовым. На ней изображены: безногий фронтовик - ветеран войны Анатолий Голимбиевский которому отдают честь нахимовцы.
9.
Фотограф Иван Куртов на выставке на фоне своей фотографии моряки отдают честь безногому ветерану
Как фотография стала знаменитой?
А ведь фотография и вовсе могла не появиться публично. Фотограф Иван Куртов принес снимок в редакцию самой популярной газеты города – «Ленинградская правда», чтобы та напечатала его. Но не тут-то было. Главный редактор наотрез отказался это делать. Причина была веской: никто в Советском Союзе не хотел поднимать острую проблему жизни инвалидов-фронтовиков Великой Отечественной войны.
Помог журнал «Смена». На тот момент журнал оказался смелее всех и был прогрессивнее многих закостенелых СМИ.
А потом случилось мировой чудо. Московские редакторы фотохроники «ТАСС» отправили фото с ветераном на конкурс World Press Photo. Там она получила первое место и приз «Золотой глаз» в номинации «Повседневная жизнь».
А ведь фотография и вовсе могла не появиться публично. Фотограф Иван Куртов принес снимок в редакцию самой популярной газеты города – «Ленинградская правда», чтобы та напечатала его. Но не тут-то было. Главный редактор наотрез отказался это делать. Причина была веской: никто в Советском Союзе не хотел поднимать острую проблему жизни инвалидов-фронтовиков Великой Отечественной войны.
Помог журнал «Смена». На тот момент журнал оказался смелее всех и был прогрессивнее многих закостенелых СМИ.
А потом случилось мировой чудо. Московские редакторы фотохроники «ТАСС» отправили фото с ветераном на конкурс World Press Photo. Там она получила первое место и приз «Золотой глаз» в номинации «Повседневная жизнь».
10.
Фотограф Иван Куртов с книгой World Press Photo,
Как только о мировом триумфе стало известно на родине, в тот же день «Ленинградская правда» публикует фото на своей первой полосе.
Фотографию еще много раз печатали на первых полосах СМИ. В 2010 году снимок оказался на обложке журнала «Русский репортер» в номере ко Дню Победы.
Авторы подписали, что это фото поменяло мировоззрение советских людей.
Это было спусковым крючком к массовому появлению историй связанных с инвалидами. О них наконец-то начали писать и показывать много и часто в СМИ.
Фотографию еще много раз печатали на первых полосах СМИ. В 2010 году снимок оказался на обложке журнала «Русский репортер» в номере ко Дню Победы.
Авторы подписали, что это фото поменяло мировоззрение советских людей.
Это было спусковым крючком к массовому появлению историй связанных с инвалидами. О них наконец-то начали писать и показывать много и часто в СМИ.
11.
Анатолий Голимбиевский рассматривает фотографии,
Вот такая удивительная история фотографии с фронтовиком, ветераном ВОВ Анатолием Леопольдовичем Голимбиевским.
Анатолий Леопольдович прожил 80 лет. Не стало его в 2001 году.
Прожил он действительно яркую и насыщенную жизнь, как когда-то браво и храбро воевал за Родину:
«Я горжусь, что родом из моряцкого племени. Я верю в неодолимую силу, мощь и прогресс нашего Военно -Морского Флота. Верю в непоколебимость нашего флага — флага морской державы, морской гвардии…» Анатолий Голимбиевский
Анатолий Леопольдович прожил 80 лет. Не стало его в 2001 году.
Прожил он действительно яркую и насыщенную жизнь, как когда-то браво и храбро воевал за Родину:
«Я горжусь, что родом из моряцкого племени. Я верю в неодолимую силу, мощь и прогресс нашего Военно -Морского Флота. Верю в непоколебимость нашего флага — флага морской державы, морской гвардии…» Анатолий Голимбиевский
12.
Фронтовик и ветеран Анатолий Голимбиевский
Награды
орден Ленина
орден Октябрьской Революции
два ордена Отечественной войны I степени (в том числе 06.04.1985)
орден Отечественной войны II степени
орден Красной Звезды (14.10.1943)
медали в том числе:
«За оборону Одессы»
«За оборону Кавказа»
«За Победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941—1945 гг.» (1945)
«Ветеран труда»
орден Ленина
орден Октябрьской Революции
два ордена Отечественной войны I степени (в том числе 06.04.1985)
орден Отечественной войны II степени
орден Красной Звезды (14.10.1943)
медали в том числе:
«За оборону Одессы»
«За оборону Кавказа»
«За Победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941—1945 гг.» (1945)
«Ветеран труда»
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беседовали на разные темы , но о войне почти не говорили. Я все это сыну и внучке рассказываю какие раньше ЛЮДИ были.
Сколько их осталось?... Могли бы, даже в качестве пиар акции, отменить один из парадов и на эти деньги обеспечить достойную жизнь ветеранам ВОВ. Сказали бы: "Хлеба вместо зрелищ". В этом году мы не будем тратить бабло на агитки, а перенаправим эти ресурсы ветеранам. У кого с жильем беда - переселим. И в целом обеспечим им достойную жизнь. Это реально копейки, а эффект гораздо ярче был бы.
инвалидов тоже. бесплатные машины, квартиры, комуналка, проезд везде и курорты.
ты написал или по незнанию или мерзкий пердёж.
было далеко не всё прекрасно, но не в этом.
тут масса народа, которые это время осознанно жили.
я так уже и дембельнулся...
Будь добр, коль ты сдернул с родины, не надо пытаться нам чего-то доказать!