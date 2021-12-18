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Подборка интересных и странных фотографий

Подборка интересных и странных фотографий (15 фото)

Автор:
18 декабря 2021 19:03
Метки: Странные   интересно   фотографии   
1263
15
Фотографии которые заставляют задуматься
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Метки: Странные   интересно   фотографии   
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19k
SolomonA 2 часа назад
"Русские солдаты настолько суровы, что вместо котиков угощают молоком белых медведей. Фото было сделано в 1950 году."
При чем тут солдаты? Полярник это! Везде им солдаты видятся...
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31k
bgv 2 часа назад
"Она находилась в очень важной точке обзора и могла бы ответить на вопрос, что же именно случилось в тот день. "
Конечно могла
"Кенеди получил пулю в башку"
все что могла сказать эта бабка.
и Ли Харви Освальд, и предполагаемый скрытый убийца, стреляли из винтовки с оптикой, издалека, а не стоя возле Кненди.
поэтому Бабка самое интересное видеть не могла.
а само убийство не плохо снято на кинопленку.
включая любопытную бабку.
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3k
Kungs 2 часа назад
Хохляндия бьётся в стену НАТО и ЕС. Ну и вокруг посмеиваются с этих потуг.

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67k
Максим 3 часа назад
Ага.. землетрясение.. дорога ровно по разделительной, асфальт даже не потрескался, а если глянуть на срез, там походу нанопокрытие толщиной 1 мм
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