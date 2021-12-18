Подборка интересных и странных фотографий

Женщина в коричневом пальто или "Леди Бабушка", как ее позже назвали ФБР, находилась очень близко к президенту Джону Кеннеди, когда он был убит в Далласе.

Согласно свидетелям, эта женщина засняла весь процесс убийства. Она находилась в очень важной точке обзора и могла бы ответить на вопрос, что же именно случилось в тот день.

Однако ФБР так и не смогли разыскать женщину или идентифицировать личность этого загадочного наблюдателя.

Ни одна фотография с места убийства не запечатлела ее лицо, а видео, которое она снимала, не было обнаружено, несмотря на запросы правоохранительных органов.