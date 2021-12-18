Подборка интересных и странных фотографий

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Фотографии которые заставляют задуматься
Нет, это не странный способ самоубийства. Таким образом происходило тестирование футбольного шлема.
Энн Ходжес и её доктор, Муди Джейкобс, демонстрируют прессе синяк на теле Энн, оставленный осколком метеорита, упавшего в 1945 году.
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Ныне крысолов — одна из исчезнувших профессий. Однако в 1904 году (а именно тогда был сделан этот снимок) ловцы крыс обыскивали канализационные коллекторы Европы и получали деньги за каждую убитую крысу.
Русские солдаты настолько суровы, что вместо котиков угощают молоком белых медведей. Фото было сделано в 1950 году.
Мы не знаем, насколько четкой могла бы быть картинка в подобном устройстве. Но вот что точно знаем: ходить с таким телевизором на голове было бы жутко неудобно.
Среди самых странных фотографий этот снимок на первый взгляд выглядит «белой вороной». Ну доставляют работники какой-то огромный предмет, и что? А теперь представьте, что это — доставка в ваш офис, а огромный предмет — это первый в вашем городе компьютер.
Женщина в коричневом пальто или "Леди Бабушка", как ее позже назвали ФБР, находилась очень близко к президенту Джону Кеннеди, когда он был убит в Далласе.
Согласно свидетелям, эта женщина засняла весь процесс убийства. Она находилась в очень важной точке обзора и могла бы ответить на вопрос, что же именно случилось в тот день.
Однако ФБР так и не смогли разыскать женщину или идентифицировать личность этого загадочного наблюдателя.
Ни одна фотография с места убийства не запечатлела ее лицо, а видео, которое она снимала, не было обнаружено, несмотря на запросы правоохранительных органов.
Согласно свидетелям, эта женщина засняла весь процесс убийства. Она находилась в очень важной точке обзора и могла бы ответить на вопрос, что же именно случилось в тот день.
Однако ФБР так и не смогли разыскать женщину или идентифицировать личность этого загадочного наблюдателя.
Ни одна фотография с места убийства не запечатлела ее лицо, а видео, которое она снимала, не было обнаружено, несмотря на запросы правоохранительных органов.
На этой фотографии из четырех детей, у мальчика в черном справа возле уха виден чей-то большой палец, который не принадлежит никому из детей.
Многие знают известных персонажей фильмов ужасов, таких как Джейсон или Майкл Майерс, но самый знаменитый и ужасный — это Фредди Крюгер. На этой старой фотографии, которая может показаться уже от этого зловещей, всего лишь трое детей, которые смотрят в камеру. Однако на заднем плане можно заметить мужчину, который застыл в странной позе и жутковато ухмыляется. И он подозрительно похож на Фредди Крюгера.
Из ледника Тейлора в Сухих долинах Мак-Мердо в Антарктиде текут кровавые реки! Это жуткое зрелище легко объяснить с точки зрения науки, но когда видишь кадры местности, по телу начинают бегать мурашки. Все дело в том, что из небольшой трещины в леднике вытекает богатая железом соленая вода. Ее источником является озеро, которое находится на глубине 400 метров подо льдами.
Самая большая лошадь в мире из запечатленных на фотографии проживала в Англии в 1927 году и звали его Суприм. Огромный конь в 2 метра высотой и полторы тонны весом.
Авторский пост
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Метки: Странные интересно фотографии
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При чем тут солдаты? Полярник это! Везде им солдаты видятся...
Конечно могла
"Кенеди получил пулю в башку"
все что могла сказать эта бабка.
и Ли Харви Освальд, и предполагаемый скрытый убийца, стреляли из винтовки с оптикой, издалека, а не стоя возле Кненди.
поэтому Бабка самое интересное видеть не могла.
а само убийство не плохо снято на кинопленку.
включая любопытную бабку.
Ощущение, что кто-то организовал "землетрясение"...