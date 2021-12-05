FISHKINET
добавить
пост
Сообщество Истории 4962 поста • 1225 подписчиков подписаться
Главная > Сообщество Истории 
Село на Волге, которое образовалось благодаря ссоре двух мужиков

Село на Волге, которое образовалось благодаря ссоре двух мужиков (6 фото)

Автор:
05 декабря 2021 09:56
Сообщество : Истории
Метки: Волга   Красновидово   Село на Волге   история   люди   мужики   село   ссора   
516
6

На высоком берегу Волги неподалеку от Казани радует глаз цветущими лугами и пышными садами старинное село Красновидово, История у него интересная: село возникло благодаря ссоре.

В 17 веке на холме стояла маленькая деревушка, и жили в ней два друга – Антон и Захар. Однажды мужики крепко поссорились, перестали разговаривать. Деревня разделилась пополам: одни держали сторону Захара, другие – Антона. Судили-рядили долго, но так и не помирились, а решили разойтись подобру-поздорову.

×
×

Антон ушел вниз по реке, основал деревню и назвал ее Антоновка, Соответственно, Захар обосновался выше по течению и построил Захаровку. После смерти Захара деревушку переименовали в Старое Зимовье. Так она бы и оставалась по сей день Зимовьем, да вскорости произошел судьбоносный случай с участием царицы Екатерины Второй.


Красный вид

Как-то весной по Волге плыл массивный деревянный плот, крепко связанный лыковыми веревками и тальником. В те времена таким образом перегоняли бревна для стройки. Идти связке бревен намечено было до города Царицына, да налетел ураган. Веревки не выдержали, и плот развалился возле Старого Зимовья. Мужики поутру обнаружили остатки плота, собрали его заново и решили подождать, не объявится ли хозяин.


Но объявилась хозяйка. В мае 1767 года к деревне пристало судно, доселе не виданное народом. На нем в окружении свиты путешествовала царица Екатерина. Узнав про историю с плотом, императрица похвалила мужиков за мастерство и смекалку и решила щедро наградить. Так деревня получила богатые травами заливные луга и средства для строительства новой церкви.

А перед отъездом царица поглядела с высоты на величаво текущую Волгу и воскликнула, что здесь красный (то есть красивый) вид. Так и стало село Красновидовым.

Шло время, село росло и богатело. Славилось оно яблоневыми садами, которые давали богатый урожай. Еще жители промышляли рыболовством, разводили пчел. Плодами труда торговали на ярмарках. В общем, не бедствовали.


Горькое лето

Несколько месяцев в 1888 году в селе прожил писатель Алексей Максимович Горький. В Казани ему пришлось трудно, накатила хандра, добавилась несчастная любовь. Начинающий писатель всерьез хотел застрелиться. С участием отнесся к юноше его товарищ Михаил Ромась, державший лавку в Красновидово. Он пригласил Горького к себе, и тот провел в селе все лето.

В Красновидово не любили чужаков, к «пришлому смутьяну» Горькому относились враждебно, да и на Ромася у односельчан был зуб. Однажды лавку Ромася подожгли, пожар был нешуточный, заполыхали и соседние дома. Будущий пролетарский писатель чудом спасся, вовремя выскочив с чердака, где снимал комнату. В общем, от местных крестьян он остался не в восторге.


Сегодня в Красновидово находится единственный сельский музей Горького. Он небольшой, но с тщательно подобранной экспозицией. Из нее можно узнать об истории села, о некоторых жителях, о подробностях пребывания там Горького.

Интерьер музея оформлен как помещение типовой торговой лавки конца 19 века 4 разряда. Чуть покачиваются чаши весов, на полках – товары того времени: сахарные головы, жестянки с леденцами-монпансье, колокольчики, посуда. Рядом – комната, где жил Горький, по-деревенски уютная: кровать, керосиновая лампа на столе, образа над головой занавешены вышитым полотенцем с петухами.


Во втором помещении – музей русской старины Поволжья. Там представлена крестьянская утварь, глиняная и деревянная посуда, народные костюмы.

Сейчас из Казани в Красновидово по Волге водят экскурсии. Туристы посещают музеи, прогуливаются по селу, где сохранились некоторые старинные дома. Много народу бывает во время фольклорного праздника Яблочный Спас. Яблоками земля Красновидово богата по-прежнему.

Источник:

Еще крутые истории!
подписаться на сообщество "Истории"
Метки: Волга   Красновидово   Село на Волге   история   люди   мужики   село   ссора   
Понравился пост? Поддержи Фишки, нажми:
0
3
Новости партнёров
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
3  комментария
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
5k
Дмитрий Час назад
Научный конгресс, посвященный происхождению географических названий.
Выступает один ученый:
- У нас под Москвой был такой исторический случай. Петр Первый со свитой
остановился в одном селе, и ночью один солдат заснул в карауле. Утром
начальник караула спросил царя, как его наказать. Но царь был в хорошем
настроении и только сказал: "Оставь его!". С тех пор село называется
Астафьево.
Берет слово другой ученый:
- У нас на Ставрополье был очень похожий случай. Только царь на этот раз
был не в духе, и солдату повезло меньше. А село с тех пор называется
Ипатьево.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать 1 ответ
12k
net 40 минут назад
Называть поселения и города именем создателя или захватчика плохая традиция. Это все временно.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать ещё
Как совершить кучу разных платежей и не разориться на комиссии Как совершить кучу разных платежей и не разориться на комиссии Носи усы: 15 обладателей самых эффектных усов в истории Носи усы: 15 обладателей самых эффектных усов в истории 7 выживших пассажиров печально известного «Титаника»: как сложилась их жизнь 7 выживших пассажиров печально известного «Титаника»: как сложилась их жизнь Детективная история человека, первым сфотографировавшего столицу Тибета Лхасу Детективная история человека, первым сфотографировавшего столицу Тибета Лхасу Девушка бросила работу и устроилась в цирк, чтобы залезать в стеклянные банки Девушка бросила работу и устроилась в цирк, чтобы залезать в стеклянные банки Необъяснимые исчезновения людей на полуострове Сайкун Необъяснимые исчезновения людей на полуострове Сайкун
Alove_Roleen

Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

326555



Другие посты автора
Прямые трансляции 24 часа в сутки из воронежского заповедника
Популярное в сообществах
"Бункер Жукова": много лет он был затопленным, а теперь откачан
3
95
"Бункер Жукова": много лет он был затопленным, а теперь откачан
После гибели россиян, в Белоруссии задержаны 11 человек за разжигание национальной розни
0
217
После гибели россиян, в Белоруссии задержаны 11 человек за разжигание национальной розни
Набирающие популярность в сообществах
Посмотрите на Project Maybach — внедорожное электрическое купе с топором и кенгурятниками
0
30
Посмотрите на Project Maybach — внедорожное электрическое купе с топором и кенгурятниками
Кто такие фалаши, или был ли А. С. Пушкин евреем
1
27
Кто такие фалаши, или был ли А. С. Пушкин евреем
"А я не гадил!" - кто в ответе за г****, которое остается на улицах
"А я не гадил!" - кто в ответе за г****, которое остается на улицах
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Мемолента
Произошёл сбой
1
0

Лучшие демотиваторы
Завтрак на орбите
4
10

Перейти в раздел
Популярные теги
#фото#факты#животные#подборка#новости#Россия#в мире#прикольные#комментарии#сарказм
#Юмор#прикол#ватермарк#Разное#фотографии#СССР#кино#еда#мемы#смешные
#интересно#история#люди#картинки#Ynews#природа#наука#забавно#приколы#сша

На что жалуетесь?

Вернуться