Село на Волге, которое образовалось благодаря ссоре двух мужиков

На высоком берегу Волги неподалеку от Казани радует глаз цветущими лугами и пышными садами старинное село Красновидово, История у него интересная: село возникло благодаря ссоре.
В 17 веке на холме стояла маленькая деревушка, и жили в ней два друга – Антон и Захар. Однажды мужики крепко поссорились, перестали разговаривать. Деревня разделилась пополам: одни держали сторону Захара, другие – Антона. Судили-рядили долго, но так и не помирились, а решили разойтись подобру-поздорову.
Антон ушел вниз по реке, основал деревню и назвал ее Антоновка, Соответственно, Захар обосновался выше по течению и построил Захаровку. После смерти Захара деревушку переименовали в Старое Зимовье. Так она бы и оставалась по сей день Зимовьем, да вскорости произошел судьбоносный случай с участием царицы Екатерины Второй.
Красный вид
Как-то весной по Волге плыл массивный деревянный плот, крепко связанный лыковыми веревками и тальником. В те времена таким образом перегоняли бревна для стройки. Идти связке бревен намечено было до города Царицына, да налетел ураган. Веревки не выдержали, и плот развалился возле Старого Зимовья. Мужики поутру обнаружили остатки плота, собрали его заново и решили подождать, не объявится ли хозяин.
Но объявилась хозяйка. В мае 1767 года к деревне пристало судно, доселе не виданное народом. На нем в окружении свиты путешествовала царица Екатерина. Узнав про историю с плотом, императрица похвалила мужиков за мастерство и смекалку и решила щедро наградить. Так деревня получила богатые травами заливные луга и средства для строительства новой церкви.
А перед отъездом царица поглядела с высоты на величаво текущую Волгу и воскликнула, что здесь красный (то есть красивый) вид. Так и стало село Красновидовым.
Шло время, село росло и богатело. Славилось оно яблоневыми садами, которые давали богатый урожай. Еще жители промышляли рыболовством, разводили пчел. Плодами труда торговали на ярмарках. В общем, не бедствовали.
Горькое лето
Несколько месяцев в 1888 году в селе прожил писатель Алексей Максимович Горький. В Казани ему пришлось трудно, накатила хандра, добавилась несчастная любовь. Начинающий писатель всерьез хотел застрелиться. С участием отнесся к юноше его товарищ Михаил Ромась, державший лавку в Красновидово. Он пригласил Горького к себе, и тот провел в селе все лето.
В Красновидово не любили чужаков, к «пришлому смутьяну» Горькому относились враждебно, да и на Ромася у односельчан был зуб. Однажды лавку Ромася подожгли, пожар был нешуточный, заполыхали и соседние дома. Будущий пролетарский писатель чудом спасся, вовремя выскочив с чердака, где снимал комнату. В общем, от местных крестьян он остался не в восторге.
Сегодня в Красновидово находится единственный сельский музей Горького. Он небольшой, но с тщательно подобранной экспозицией. Из нее можно узнать об истории села, о некоторых жителях, о подробностях пребывания там Горького.
Интерьер музея оформлен как помещение типовой торговой лавки конца 19 века 4 разряда. Чуть покачиваются чаши весов, на полках – товары того времени: сахарные головы, жестянки с леденцами-монпансье, колокольчики, посуда. Рядом – комната, где жил Горький, по-деревенски уютная: кровать, керосиновая лампа на столе, образа над головой занавешены вышитым полотенцем с петухами.
Во втором помещении – музей русской старины Поволжья. Там представлена крестьянская утварь, глиняная и деревянная посуда, народные костюмы.
Сейчас из Казани в Красновидово по Волге водят экскурсии. Туристы посещают музеи, прогуливаются по селу, где сохранились некоторые старинные дома. Много народу бывает во время фольклорного праздника Яблочный Спас. Яблоками земля Красновидово богата по-прежнему.
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Выступает один ученый:
- У нас под Москвой был такой исторический случай. Петр Первый со свитой
остановился в одном селе, и ночью один солдат заснул в карауле. Утром
начальник караула спросил царя, как его наказать. Но царь был в хорошем
настроении и только сказал: "Оставь его!". С тех пор село называется
Астафьево.
Берет слово другой ученый:
- У нас на Ставрополье был очень похожий случай. Только царь на этот раз
был не в духе, и солдату повезло меньше. А село с тех пор называется
Ипатьево.