Село на Волге, которое образовалось благодаря ссоре двух мужиков

Антон ушел вниз по реке, основал деревню и назвал ее Антоновка, Соответственно, Захар обосновался выше по течению и построил Захаровку. После смерти Захара деревушку переименовали в Старое Зимовье. Так она бы и оставалась по сей день Зимовьем, да вскорости произошел судьбоносный случай с участием царицы Екатерины Второй.





Красный вид

Как-то весной по Волге плыл массивный деревянный плот, крепко связанный лыковыми веревками и тальником. В те времена таким образом перегоняли бревна для стройки. Идти связке бревен намечено было до города Царицына, да налетел ураган. Веревки не выдержали, и плот развалился возле Старого Зимовья. Мужики поутру обнаружили остатки плота, собрали его заново и решили подождать, не объявится ли хозяин.