Гольфстрим останавливается. Как это отразится на Сибири?

Научный журнал Nature Geoscience опубликовал статью о рекордном замедлении Гольфстрима за последнее тысячелетие. Авторы материала предполагают, что на скорость теплого течения в Атлантике влияет глобальное потепление. И если потепление ускорится, то течение может однажды остановиться совсем.
Пересказ статьи «Current Atlantic Meridional Overturning Circulation weakest in last millennium» на русском сделали несколько российских изданий. Ссылаясь на оригинал, они отметили, что из-за снижения активности Гольфстрима климат в Европе и Америке может стать холоднее.
«Гольфстрим работает как гигантская конвейерная лента, транспортирующая тёплую поверхностную воду с экватора на север и отправляющая холодную низкосолёную глубинную воду обратно на юг, — приводит издание tjournal.ru слова ученого Стефана Рамшторфа. — Он перемещает почти 20 миллионов кубических метров воды в секунду. Это почти в сто раз больше, чем сток Амазонки».
Гольфстрим, который несет теплые воды из тропиков к берегам Западной Европы — одно из главных течений в системе Атлантической меридиональной циркуляции — AMOC. Ослабление AMOC, по мнению исследователей, может вызвать усиление жары и уменьшение осадков летом, а также увеличение числа экстремальных погодных явлений зимой. Они отмечают, что замедление Гольфстрима произошло, вопреки прогнозам, неожиданно резко.
За последние 100 лет, говорится в статье, скорость Гольфстрима снизилась на 15%. Сопоставив данные прошлых лет и результаты анализа грунта у берегов Гренландии, Исландии, Канады и Германии, ученые пришли к выводу, что до конца 19 века АМОС была относительно стабильной. Первое ослабление системы произошло примерно в 1850 году — вместе с окончанием малого ледникового периода. Второе, более резкое ослабление пришлось на середину 20 века. Один из авторов исследования Стефан Рамшторф предполагает, что если глобальное потепление продолжится, то к концу 21 века скорость Гольфстрима упадет еще на 34-45%, что может вызвать полную его остановку.
Мы попросили прокомментировать возможную остановку Гольфстрима и ее последствия для Европы (которую, как учили в школе, это теплое течение обогревает, как батарея) и для Сибири — директора исследовательского центра «БиоКлимЛэнд» ТГУ Сергея Кирпотина.
— Последние пару дней в сетях бурно обсуждают новость о рекордном замедлении Гольфстрима...
— На самом деле, это история давняя. И концепция по поводу замедления Гольфстрима существует и обсуждается уже пару десятков лет. Более того, американцы на эту тему сняли великолепный фильм в Голливуде — называется «Послезавтра». Он тоже основан на научных моделях...
Вот был такой великолепный ученый, Нобелевский лауреат, Илья Пригожин. Он русского происхождения, эмигрант в первом поколении. И он свои работы выполнял в Брюсселе, в Европе. Изучал поведение сложных неравновесных химических систем. И фактически рассматривал, как из хаоса может возникать порядок.
Казалось бы, к климату это не имеет никакого отношения. Но он получил за это Нобелевскую премию. Он выявил закономерности развития сложных систем. И любая сложная система — а климат, это несомненно сложная система — когда она находится в критическом состоянии и переходит в новое состояние, то на границе перехода возникает так называемая точка бифуркации, раздвоения. После чего развитие системы может пойти в двух, взаимно противоположных направлениях. Вы улавливаете, о чем я говорю?
Речь идет о том, что потепление в случае существенного замедления или даже остановки Гольфстрима может вызвать резкое похолодание.
Конечно, я считаю, что Гольфстрим все-таки подогревает Европу. И сегодня там именно за счет Гольфстрима температура на 10°, а то и на 15° С выше климатической нормы. Потому что весь теплый и влажный воздух поступает именно с Атлантики. А в Атлантике — Гольфстрим.
Его остановка происходит за счет опреснения океана, потому что огромные массы пресной воды при таянии океанического льда — и другие процессы идут — они поступают в мировой океан. И на севере он опресняется. Это требует дополнительных доказательств, но, по крайней мере, я могу сказать, что такую вероятность нельзя исключать.
Пока Гольфстрим продолжает работать. Тут, скорее, на этих недавних холодах в Европе и Техасе сказался так называемый меридиональный перенос. Потому что потепление климата вызвало крупнейшие перестройки воздушных масс. Раньше в Европе и Азии работал Атлантический перенос. Что это значит.
С Атлантики влажные теплые массы поступают сначала в Европу — поэтому она значительно теплее. Потом постепенно — в европейскую часть России. А потом постепенно доходят до Сибири.
«По дороге» эти влажные теплые массы иссушаются и охлаждаются. И климат становится все холоднее. Поэтому две наиболее холодные континентальные точки Евразии находятся в Верхоянске и Оймяконе. Когда-то они считались полюсами холода (теперь, вроде, доказано, что полюс холода — в Гренландии).
Сейчас же иногда Атлантический перенос нарушен. Вместо этого происходит меридиональный перенос.
Арктика теплеет. Но несмотря на это, все еще продолжающие оставаться холодными арктические массы поступают по меридиану на юг. И там они сталкиваются с перегретыми массами, которые формируются на юге. И вот природные катаклизмы за счет этого и возникают. Поэтому, если кто-то начинает говорить, что началось глобальное похолодание — это абсолютная ерунда. Просто идет глобальная перестройка мощнейших воздушных атмосферных потоков. И связано это, конечно, однозначно с потеплением.
Ну и такой эффект как существенное охлаждение, в том числе, за счет остановки Гольфстрима, исключать нельзя. Это требует еще дополнительных доказательств. Серьезного изучения. Но вот оригинальный материал в Nature как раз показывает, что такие представления существуют. Пока это только гипотеза. Потому что там их недостаточно для того, чтобы это стало теорией. Но в принципе эта возможность существует. И исключать ее нельзя.
— Если Гольфстрим останавливается, Англия замерзает — Сибирь тоже замерзает?
— Ну, в Сибири и так холодно. Там немножечко другие процессы происходят. Нет, в Сибири будет просто меньше влажных масс. Там наоборот в летнее время может наступать перегрев, и кстати, такое бывает и называется блокировками. Когда антициклон устанавливается на территории Сибири — жаркая солнечная погода летом на 2-2,5 месяца. Такая ситуация была в 2012 году. Мощнейшая блокировка.
Источник:
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Ну, а почему нет ?
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