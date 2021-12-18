Гольфстрим останавливается. Как это отразится на Сибири?

Пересказ статьи «Current Atlantic Meridional Overturning Circulation weakest in last millennium» на русском сделали несколько российских изданий. Ссылаясь на оригинал, они отметили, что из-за снижения активности Гольфстрима климат в Европе и Америке может стать холоднее.

«Гольфстрим работает как гигантская конвейерная лента, транспортирующая тёплую поверхностную воду с экватора на север и отправляющая холодную низкосолёную глубинную воду обратно на юг, — приводит издание tjournal.ru слова ученого Стефана Рамшторфа. — Он перемещает почти 20 миллионов кубических метров воды в секунду. Это почти в сто раз больше, чем сток Амазонки».

Гольфстрим, который несет теплые воды из тропиков к берегам Западной Европы — одно из главных течений в системе Атлантической меридиональной циркуляции — AMOC. Ослабление AMOC, по мнению исследователей, может вызвать усиление жары и уменьшение осадков летом, а также увеличение числа экстремальных погодных явлений зимой. Они отмечают, что замедление Гольфстрима произошло, вопреки прогнозам, неожиданно резко.

За последние 100 лет, говорится в статье, скорость Гольфстрима снизилась на 15%. Сопоставив данные прошлых лет и результаты анализа грунта у берегов Гренландии, Исландии, Канады и Германии, ученые пришли к выводу, что до конца 19 века АМОС была относительно стабильной. Первое ослабление системы произошло примерно в 1850 году — вместе с окончанием малого ледникового периода. Второе, более резкое ослабление пришлось на середину 20 века. Один из авторов исследования Стефан Рамшторф предполагает, что если глобальное потепление продолжится, то к концу 21 века скорость Гольфстрима упадет еще на 34-45%, что может вызвать полную его остановку.

Мы попросили прокомментировать возможную остановку Гольфстрима и ее последствия для Европы (которую, как учили в школе, это теплое течение обогревает, как батарея) и для Сибири — директора исследовательского центра «БиоКлимЛэнд» ТГУ Сергея Кирпотина.

— Последние пару дней в сетях бурно обсуждают новость о рекордном замедлении Гольфстрима...

— На самом деле, это история давняя. И концепция по поводу замедления Гольфстрима существует и обсуждается уже пару десятков лет. Более того, американцы на эту тему сняли великолепный фильм в Голливуде — называется «Послезавтра». Он тоже основан на научных моделях...

Вот был такой великолепный ученый, Нобелевский лауреат, Илья Пригожин. Он русского происхождения, эмигрант в первом поколении. И он свои работы выполнял в Брюсселе, в Европе. Изучал поведение сложных неравновесных химических систем. И фактически рассматривал, как из хаоса может возникать порядок.

Казалось бы, к климату это не имеет никакого отношения. Но он получил за это Нобелевскую премию. Он выявил закономерности развития сложных систем. И любая сложная система — а климат, это несомненно сложная система — когда она находится в критическом состоянии и переходит в новое состояние, то на границе перехода возникает так называемая точка бифуркации, раздвоения. После чего развитие системы может пойти в двух, взаимно противоположных направлениях. Вы улавливаете, о чем я говорю?

Речь идет о том, что потепление в случае существенного замедления или даже остановки Гольфстрима может вызвать резкое похолодание.

Конечно, я считаю, что Гольфстрим все-таки подогревает Европу. И сегодня там именно за счет Гольфстрима температура на 10°, а то и на 15° С выше климатической нормы. Потому что весь теплый и влажный воздух поступает именно с Атлантики. А в Атлантике — Гольфстрим.