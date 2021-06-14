Жертвенный близнец: шокирующие обычаи хантов и манси

Прошло совсем немного времени с того момента, как народы Сибири начали переходить от устоев традиционного общества к современному, более цивилизованному. Представители народов ханты и манси уникальны тем, что сохранили свой жизненный уклад на одной из первых стадий существования человеческого общества, оставшись охотниками и собирателями и не начав вести производящее хозяйство.

Причина этого – суровый климат и скудный рельеф. Эти факторы вынуждали людей кочевать в поисках пищи. Поскольку выжить можно было только постоянно перемещаясь, то ни о какой промышленности, даже в зачаточном состоянии, не могло быть и речи.

С учетом этого у северных народов сформировалось уникальное видение мира, которое может показаться не просто суровым, а даже жутким. Суть бытия для аборигенов – выжить любой ценой. В связи с этим моральные поведенческие установки формировались таким образом, чтобы ориентироваться на интересы общины, а не ее отдельно взятых членов.