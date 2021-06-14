Жертвенный близнец: шокирующие обычаи хантов и манси

Западная Сибирь – суровый и неприветливый регион с морозными зимами. Своеобразные природные условия выковали характер местного населения, в котором слабости и лирике нет места.
Прошло совсем немного времени с того момента, как народы Сибири начали переходить от устоев традиционного общества к современному, более цивилизованному. Представители народов ханты и манси уникальны тем, что сохранили свой жизненный уклад на одной из первых стадий существования человеческого общества, оставшись охотниками и собирателями и не начав вести производящее хозяйство.
Причина этого – суровый климат и скудный рельеф. Эти факторы вынуждали людей кочевать в поисках пищи. Поскольку выжить можно было только постоянно перемещаясь, то ни о какой промышленности, даже в зачаточном состоянии, не могло быть и речи.
С учетом этого у северных народов сформировалось уникальное видение мира, которое может показаться не просто суровым, а даже жутким. Суть бытия для аборигенов – выжить любой ценой. В связи с этим моральные поведенческие установки формировались таким образом, чтобы ориентироваться на интересы общины, а не ее отдельно взятых членов.
Так, в народе ходит предание о том, как оказавшаяся в затруднительном положении женщина сделала ужасный, но правильный выбор. У нее заболел муж, и она приняла решение избавиться от грудного младенца, дабы использовать свое молоко для выхаживания и спасения супруга. С позиции манси это единственное правильное и верное решение, поскольку в случае смерти мужчины-охотника вся семья бы просто погибла от холода.
Еще один пример суровых и жестоких обычаев манси – умерщвление больных и старых родственников. А если в семье рождались близнецы, то убивали и одного из них. Логика поступка была предельно проста: в суровых условиях холода и кочевой жизни вырастить двух малышей было практически невозможно. И, чтобы сохранить жизнь одному, приходилось жертвовать вторым.
При этом нельзя утверждать, что общество этих северных народов – сплошь социопаты. Его философия была преисполнена фатализма. К примеру, люди считали, что боги наводят их во время охоты только на тех животных, которые и так вскоре должны были погибнуть. Не культивировалась в среде манси и ненужная жестокость. К примеру, во время охоты на колонию животных они всегда оставляли в живых пару – самку и самца, чтобы популяция могла восстановиться.
Естественно, такая этика, пусть и специфическая, распространялась не только на животный мир, но и на соплеменников. Если одному из членов общины долгое время не везло в охоте, то остальные помогали и делились частью своей добычи. Это было логично и правильно, поскольку иначе выжить на Севере было попросту невозможно. Сегодня помог ты, а завтра помогут тебе.
Аналогичные принципы поведения были отмечены также у северных якутов, чукчей, бурятов, камчадалов и других народностей. Они тоже убивали больных стариков и могли избавиться от нежелательных младенцев. В целом такие нормы были более характерны для кочевых, а не оседлых групп.
Даже с приходом христианства старинные обычаи ушли не сразу, поскольку менталитет и образ жизни аборигенов были настолько устоявшимися и специфическими в силу объективных жизненных условий, что переиначить их в соответствии с христианскими канонами было не просто трудно, а почти что невозможно. И религия несколько трансформировалась, сочетая классические каноны и специфические местные верования.
Источник:
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