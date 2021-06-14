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Жертвенный близнец: шокирующие обычаи хантов и манси

Жертвенный близнец: шокирующие обычаи хантов и манси (3 фото)

Автор:
14 июня 2021 20:34
Сообщество : Исторические факты
Метки: климат   манси   народ   обычай   сибирь   устои   ханты   характер   
1628
3

Западная Сибирь – суровый и неприветливый регион с морозными зимами. Своеобразные природные условия выковали характер местного населения, в котором слабости и лирике нет места.

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Метки: климат   манси   народ   обычай   сибирь   устои   ханты   характер   
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565
анатолий горленко 2 часа назад
Гала, выключай компьютер, и ложись спать.
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