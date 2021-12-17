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Гадалку в Махачкале убили из-за импотенции клиента

Гадалку в Махачкале убили из-за импотенции клиента (1 фото + 2 видео)

Автор:
17 декабря 2021 14:56
Сообщество : Криминал
Метки: 360подмосковье   гадалка   импотент   клиент   порча   сглаз   убийство   
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Вернее, сглаза, порчи, или как там у них называется. За это она получила 12 ударов ножом.

Ни для кого не секрет, что к гадалкам, белым магам в пятом поколении, ведунам и прочим мракобесам ходят откровенно е… нездоровые люди. И вот доказательство.

Гадалка - Шовкат Джалаева, ей было 56 лет. Долгие годы занималась «ворожбой», снимала порчу по фотографии, чинила ауру, в общем, занималась черт знает чем. И за это ей платили деньги, причем неплохие.

Соседи Джалаевой считали ее ведьмой и требовали бросить это бесовское занятие. Потом перешли к угрозам, а в 2013 году даже прикрепили к ее дому в Махачкале гранату. Но вроде не боевую - так, припугнуть.

А 11 декабря ее нашли мертвой.

Тут даже свидетели не понадобились - полицейские просмотрели записи с камер и увидели мужчину, который в установленное время убийства входил в ее дом. В темных очках, с капюшоном на башке, так что сразу попал в главные подозреваемые. Через два дня его скрутили.

Причем этот мракобес сам пришел на место преступления: убийства ему показалось мало и он решил спалить дом гадалки. Тут-то его и повязали.

Преступником оказался 37-летний Галиб. Этот мракобес страдал импотенцией и обратился к гадалке, чтобы его «излечили». Тетка долго кряхтела и ворожила, но ничего не вышло. Джигит так и остался в статусе «на пол-шестого». Такого он уже не стерпел: через пару дней явился к ней домой и нанес 12 ножевых.

Дополнительно выяснилось, что поехавший обращался к еще одной гадалке, она тоже не смогла помочь. И после поджога вялый убийца собирался отправиться к ней. Но не срослось.

Теперь импотенцию ему будут лечить тюремными методами. Возможно, это будет даже эффективнее, чем ворожба.

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Метки: 360подмосковье   гадалка   импотент   клиент   порча   сглаз   убийство   
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49  комментариев
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1k
Аарон Чупа 3 часа назад
Бинго! Импотент и дебил. Дарвин одобряет!
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6k
Нестерин Сергей Минуту назад
В чужой монастырь, со своим "усталым" не ходят.
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10k
MMH 9 минут назад
какая же она гадалка если свою судьбу не увидела?
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451
zenon 52 минуты назад
12 ударов это значит, что туда он должен смотреть. Доктор помогите спасите. Что такое? Понимаете он у меня всё время смотрит на галоши. Что же вы хотите? Я хочу, что бы он смотрел на верх шкафа. Так поставьте туда свои галоши. Это волшебные галоши, которые изготавливали только в СССР.
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15k
Злобный Члегр 56 минут назад
Ну что, хорошие новости. Одной гадалкой и одним идиотом-импотентом меньше стало.
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258
Сигизмунд Лазаревич Час назад
Ну на такую гадалку и у меня не встал бы. Так что правильно зарезал
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86k
Дмитрий Час назад
Такой страшный выродок в 37 лет выглядит на 65 . Видимо так обдрочился на овечек , что уже больше не встаёт.
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21k
Ego sum qui sum Час назад
гадалки и клиенты гадалок в общем-то стоят друг друга
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25k
Скептик-материалист Час назад
Импотенция в голове, как и "разруха" )))
Гадалка пострадала за свою жадность )
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126
Мурчелло 2 часа назад
Если постоянно ослов ипать,то на нормальную женщину уже не встанет.
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126
Мурчелло soar 49 минут назад
Думаешь они проверяют?
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12k
Великий Кормчий 2 часа назад
Мдяяааа..
Идёт 2021 год.
Только нехватает костров "святой инквиции"
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2k
Natural Selection 2 часа назад
Одна ибанашка заколбасила другую, оба выпилились из общества. Норм расклад, приемлимо
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20k
Юрий 2 часа назад
Тут бакулюм нужен, а не гадалка....
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1
Татьяна Застелюк 2 часа назад
Упс ,джинов отправляла ,без тоника видать...
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9k
кот базилий 2 часа назад
Вот у себя пускай и мочат друг друга, а этот которому 36 лет похож на старого козла.
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56
Серж 2 часа назад
Джин против :)
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339
Andrey 2 часа назад
37? На видео все 57 можно дать !
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19k
sanchesS80 3 часа назад
Если совсем беда с потенцией в 37 лет, то это к врачам надо.
Понятно что в 37 большинство уже не такие как в 20, но хоть как-то должно стоять.
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44
Тонк Viktor 2 часа назад
Долго пытался понять, зачем 42 раза жениться, пока не дошло)))).
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161
Шурман 3 часа назад
Лохи и дебилы не перевелись . К доктору сходить и сделать узи и тд это видать дороже чем заплатить кому то .
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186
Moon 3 часа назад
не, ну а кому понравится, когда к тебе джинов отправляют
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15k
Михаил Гривин 3 часа назад
Зачем пошёл к 56-летней импотенцию лечить? Надо было ведьмочку лет 25 найти и излечить.
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161
Шурман Михаил Гривин 3 часа назад
Если не стоит там и она не поможет :) ну максимум ложку скотчем примотать , но это уже не к гадалке :)
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