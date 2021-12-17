Шоколад и Зефирка из Якутии: история необычной семейной пары

Любовь не знает границ. И этому есть множество подтверждений. Как думаете, что объединяет Якутию и Нигерию? Несложно догадаться, что у одного из самых холодных уголков России и жаркой африканской страны, между которыми пятнадцать с лишним тысяч километров мало что общего.



Но как минимум одно есть точно. Это Ярослав. Годовалый пацан, чья мама из Нигерии, а отец Дмитрий из местных.