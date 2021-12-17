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Шоколад и Зефирка из Якутии: история необычной семейной пары

Шоколад и Зефирка из Якутии: история необычной семейной пары (15 фото)

Автор:
17 декабря 2021 13:30
Сообщество : Новости со всего Мира
Метки: Любовь похожая на сон   интересно   молодая семья   ребенок и мама   такие разные   
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История любви двух молодых людей из двух разных миров.

Любовь не знает границ. И этому есть множество подтверждений. Как думаете, что объединяет Якутию и Нигерию? Несложно догадаться, что у одного из самых холодных уголков России и жаркой африканской страны, между которыми пятнадцать с лишним тысяч километров мало что общего.

Но как минимум одно есть точно. Это Ярослав. Годовалый пацан, чья мама из Нигерии, а отец Дмитрий из местных.

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История любви двух молодых людей воистину прекрасна. Пара познакомилась больше пяти лет назад в Петербурге.


Дмитрий приехал из Якутии в отпуск в Северную Венецию, а нигерийка Рут Тетте закончила обучение в местном ВУЗе и собиралась уехать домой.

Но этому не суждено было случиться, потому что она встретила его - голубоглазого блондина из заснеженной Якутии.


Дмитрий решил прогуляться по улицам прекрасного города и пофотографировать его на память, но вместе с красивыми зданиями, мостами и памятниками встретил ее. Девушка гуляла по "Петроградке", наслаждаясь последними деньками в Петербурге.

Дмитрий решил запечатлеть тайком, как ему казалось иностранку. Но та заметила и пришлось извиняться за то, что без спроса устроил фотосессию.


Извинения на идеальном английском поразили нигерийку и они весь вечер прогуляли по городу.



С того момента Рут решила, что ее сердце не отпустит ее на свою родину.


Она осталась в Петербурге, а мимолетная встреча переросла в "отпускной" роман, ведь Дмитрию пришлось вскоре вернуться на малую родину, а работа не позволяла переехать.


Так продлилось пять лет, после чего парень все-таки решился сделать нигерийке предложение.


Он сделал его в костюме медведя на улице в Петербурге. Девушка, недолго думая, ответила положительно, и они вместе отправились в заснеженный Якутск.


В народе пару окрестили шоколад и зефирка и начали следить за их романом, словно это какое-то реалити-шоу.


Местные делали ставки на то, сколько времени выдержит африканка местный дубак.


Но прошел год и Рут не то, что не сбежала, она родила Дмитрию малыша, подарив людям новую тему для споров. "Чья кровь победила".


Стоит отметить, что в этом споре все-таки произошла ничья. Ярослав получился белоликим с черными глазами и вьющимися волосами.


Дмитрий зовет свою жену Руся, а она его "наш папа". Семья живет душа в душу и своим примером показывает, что нет никаких преград для чистой и искренней любви.

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Метки: Любовь похожая на сон   интересно   молодая семья   ребенок и мама   такие разные   
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5k
Денис Колосов 2 часа назад
национальность неважна, главное быть человеком.
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781
Homem Секунду назад
Всё хорошо,красиво и искренне,но получается так,что она среди своих суженого не встретила,а он среди своих .Наверное она просто не меркантильная вот и сопутствует им удача и благо.
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367
Гиви Секунду назад
Круто.
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3k
Дарвин и аморальная премия 2 минуты назад
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69k
Пётровыч 4 минуты назад
Нигерийцы наверное говорят про неё, отбеливательница!
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2k
neutrino 11 минут назад
Ну на снегу её всегда хорошо видно будет!
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834
ya_pavel 16 минут назад
Красивая девушка. Совсем не похоже на классическую тумбу-юмбу. У неё европейские черты лица и тёмная кожа, очень необычно.
Так-то, пацан молодец!
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2k
makc 19 минут назад
Чернильниц.
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489
Нестеров Антон Полчаса назад
Необычно для наших мест, а так конечно молодцы. Бли забыл в каком фильме говорится что тоже любишь потыкать в шоколадку
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2
Sergey Нестеров Антон 5 минут назад
Без чувств фильм.
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221
sapsanbosh 36 минут назад
Счастья этой паре! Долгих лет совместной жизни!
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23k
Михаил Сметанкин 37 минут назад
Че-то я не понимаю, а что тут необычного? Два человека встретились, поженились и дали плод? Типа сейчас редко такое встретишь?
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2k
Александр Алехин 43 минуты назад
Чернильник!
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128
Мурчелло 57 минут назад
Посмотрим ,сколько они продержатся.Когда её после родов разнесёт.
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19k
Luc72 58 минут назад
Если обучалась за свой счет, значит отец вождь какого нить местного племени и крупный землевладелец, то неплохой вариант

Помните Убойную силу и Петю из Африки?
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3k
Viejo Borracho Dikobraz Час назад
Молодец. Мужик с большой буквы. Прошёл через все косые взгляды и мнения добрых самаритян.
Совет да любовь на долгие года !!!
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11k
Majul Час назад
Отличный, добрый пост в сонме желтухи на этом сайте. Удачи и здоровья семье! Красавцы!
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12k
ss Час назад
Ну и... Совет, да любовь!
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−43
Евгений Журавлёв Час назад
Зефир в шоколаде
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6k
klop Час назад
Интересно если бы было всё наоборот какие тут писали комментарии? Наверно что-то типа чернильница и.т.д
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57k
Парагвайский шпион 2 часа назад
ШИКАРНЫЙ пост. Надеюсь они до ста лет проживут. А может и больше.
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Mowgley 2 часа назад
Ну и молодцы, дай им Бог всего плюс счастья
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