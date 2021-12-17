Шоколад и Зефирка из Якутии: история необычной семейной пары

История любви двух молодых людей из двух разных миров.
Любовь не знает границ. И этому есть множество подтверждений. Как думаете, что объединяет Якутию и Нигерию? Несложно догадаться, что у одного из самых холодных уголков России и жаркой африканской страны, между которыми пятнадцать с лишним тысяч километров мало что общего.
Но как минимум одно есть точно. Это Ярослав. Годовалый пацан, чья мама из Нигерии, а отец Дмитрий из местных.
История любви двух молодых людей воистину прекрасна. Пара познакомилась больше пяти лет назад в Петербурге.
Дмитрий приехал из Якутии в отпуск в Северную Венецию, а нигерийка Рут Тетте закончила обучение в местном ВУЗе и собиралась уехать домой.
Но этому не суждено было случиться, потому что она встретила его - голубоглазого блондина из заснеженной Якутии.
Дмитрий решил прогуляться по улицам прекрасного города и пофотографировать его на память, но вместе с красивыми зданиями, мостами и памятниками встретил ее. Девушка гуляла по "Петроградке", наслаждаясь последними деньками в Петербурге.
Дмитрий решил запечатлеть тайком, как ему казалось иностранку. Но та заметила и пришлось извиняться за то, что без спроса устроил фотосессию.
Извинения на идеальном английском поразили нигерийку и они весь вечер прогуляли по городу.
С того момента Рут решила, что ее сердце не отпустит ее на свою родину.
Она осталась в Петербурге, а мимолетная встреча переросла в "отпускной" роман, ведь Дмитрию пришлось вскоре вернуться на малую родину, а работа не позволяла переехать.
Так продлилось пять лет, после чего парень все-таки решился сделать нигерийке предложение.
Он сделал его в костюме медведя на улице в Петербурге. Девушка, недолго думая, ответила положительно, и они вместе отправились в заснеженный Якутск.
В народе пару окрестили шоколад и зефирка и начали следить за их романом, словно это какое-то реалити-шоу.
Местные делали ставки на то, сколько времени выдержит африканка местный дубак.
Но прошел год и Рут не то, что не сбежала, она родила Дмитрию малыша, подарив людям новую тему для споров. "Чья кровь победила".
Стоит отметить, что в этом споре все-таки произошла ничья. Ярослав получился белоликим с черными глазами и вьющимися волосами.
Дмитрий зовет свою жену Руся, а она его "наш папа". Семья живет душа в душу и своим примером показывает, что нет никаких преград для чистой и искренней любви.
Источник:
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Так-то, пацан молодец!
Помните Убойную силу и Петю из Африки?
Совет да любовь на долгие года !!!