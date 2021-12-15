Сотрудники Эрмитажа нашли в платье дочери Александра III конфетку

Удивительную находку обнаружили сотрудники галереи костюма Эрмитажа во время реставрации платья великой княгини Ксении Александровны — дочери Александра III, - пишет LIFE.ru.
В рукаве была спрятана конфета, которая пролежала там минимум 118 лет, сообщил Эрмитаж в ролике, выложенном в Instagram.
Наряд цвета жёлтой глазури был пошит специально к костюмированному балу 1903 года, на котором блистала 28-летняя сестра будущего российского императора Николая II.
Недавно платье из атласа с бархатным рисунком, прошитом золотой нитью, с богато украшенным жемчужным воротником решено было реставрировать к выставке, хотя, по оценкам Нины Тарасовой, хранителя фонда костюма Отдела истории русской культуры, его сохранность, в целом, была хорошей: в нескольких местах разошлись швы, потерлась отделка, был частично утрачен внешний декор из искусственного жемчуга. Но для реставраторов это не проблема - такие вещи успешно восстанавливаются, тем более что сохранилась фотография с бала 1903 года, где Ксения Александровна позирует в этом самом платье.
Работа была кропотливой, ведь само платье пошито вручную по крайне сложной технологии. При изучении состояния платья Нина Тарасова обнаружила в одном из рукавов странный камушек.
"Мы всегда просматриваемся всякие складки, где скапливается пыль, перетёртые волокна, и когда я приводила в порядок платье, я подняла один рукав, а второй оказался зашит. Я сняла эту нитку, и мне на ладошку выпало нечто". Реставратор призналась, что не удержалась и лизнула конфету: "Я это нечто лизнула, получилось сладенько во рту".
"Это оказалась помадка начала XX века, надкушенная великой княгиней во время бала".
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Вероятно, книгиня сунула сладкую помадку в рукав, когда кавалер повёл на вальс, а потом про конфетку забыла. Сладость отправили биологам. Они изучили конфету — никаких вирусов и болезнетворных бактерий на поверхности не обнаружили, зато подтвердили, что сладости не менее 118 лет.
Сейчас необычная находка хранится в отдельной коробочке фондохранилища Эрмитажа.
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Мне вспомнился детский анекдот:
Идёт котёнок по двору, видит кучка лежит, подошёл и лизнул, оказалось говно. Котёнок - Тьфу, а я чуть лапкой сюда не вляпался.
Браво!!! Безумству храбрых поем мы песню.