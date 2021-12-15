Сотрудники Эрмитажа нашли в платье дочери Александра III конфетку

В рукаве была спрятана конфета, которая пролежала там минимум 118 лет, сообщил Эрмитаж в ролике, выложенном в Instagram.

Наряд цвета жёлтой глазури был пошит специально к костюмированному балу 1903 года, на котором блистала 28-летняя сестра будущего российского императора Николая II.

Недавно платье из атласа с бархатным рисунком, прошитом золотой нитью, с богато украшенным жемчужным воротником решено было реставрировать к выставке, хотя, по оценкам Нины Тарасовой, хранителя фонда костюма Отдела истории русской культуры, его сохранность, в целом, была хорошей: в нескольких местах разошлись швы, потерлась отделка, был частично утрачен внешний декор из искусственного жемчуга. Но для реставраторов это не проблема - такие вещи успешно восстанавливаются, тем более что сохранилась фотография с бала 1903 года, где Ксения Александровна позирует в этом самом платье.

Работа была кропотливой, ведь само платье пошито вручную по крайне сложной технологии. При изучении состояния платья Нина Тарасова обнаружила в одном из рукавов странный камушек.