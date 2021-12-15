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Сотрудники Эрмитажа нашли в платье дочери Александра III конфетку

Сотрудники Эрмитажа нашли в платье дочери Александра III конфетку (2 фото + 1 видео)

Автор:
15 декабря 2021 21:57
Сообщество : Истории
Метки: история   княгиня ксения   конфета   находка   реставрация   эрмитаж   
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Удивительную находку обнаружили сотрудники галереи костюма Эрмитажа во время реставрации платья великой княгини Ксении Александровны — дочери Александра III, - пишет LIFE.ru.

В рукаве была спрятана конфета, которая пролежала там минимум 118 лет, сообщил Эрмитаж в ролике, выложенном в Instagram.

Наряд цвета жёлтой глазури был пошит специально к костюмированному балу 1903 года, на котором блистала 28-летняя сестра будущего российского императора Николая II.

Недавно платье из атласа с бархатным рисунком, прошитом золотой нитью, с богато украшенным жемчужным воротником решено было реставрировать к выставке, хотя, по оценкам Нины Тарасовой, хранителя фонда костюма Отдела истории русской культуры, его сохранность, в целом, была хорошей: в нескольких местах разошлись швы, потерлась отделка, был частично утрачен внешний декор из искусственного жемчуга. Но для реставраторов это не проблема - такие вещи успешно восстанавливаются, тем более что сохранилась фотография с бала 1903 года, где Ксения Александровна позирует в этом самом платье.

Работа была кропотливой, ведь само платье пошито вручную по крайне сложной технологии. При изучении состояния платья Нина Тарасова обнаружила в одном из рукавов странный камушек.

"Мы всегда просматриваемся всякие складки, где скапливается пыль, перетёртые волокна, и когда я приводила в порядок платье, я подняла один рукав, а второй оказался зашит. Я сняла эту нитку, и мне на ладошку выпало нечто". Реставратор призналась, что не удержалась и лизнула конфету: "Я это нечто лизнула, получилось сладенько во рту".

"Это оказалась помадка начала XX века, надкушенная великой княгиней во время бала".

Вероятно, книгиня сунула сладкую помадку в рукав, когда кавалер повёл на вальс, а потом про конфетку забыла. Сладость отправили биологам. Они изучили конфету — никаких вирусов и болезнетворных бактерий на поверхности не обнаружили, зато подтвердили, что сладости не менее 118 лет.

Сейчас необычная находка хранится в отдельной коробочке фондохранилища Эрмитажа.

Источник:

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Метки: история   княгиня ксения   конфета   находка   реставрация   эрмитаж   
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18  комментариев
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1k
Леонид 2 часа назад
Ковид говорите? Китайцы жрут летучих мышей? ...... Тётка занимается платьем которому 118 лет, и тут из него что то выпало, конечно это что то надо срочно лизнуть, а то неинтересно живём.
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14k
Александр 23 минуты назад
Шёл в школу(1-ый класс), зимой... По дороге нашёл затейливого вида камушек... Будет моим талисманом! Положил в карман пальто... А по окончанию уроков, отогревшись в школьном гардеробе, "талисман" превратился в обыкновенную собачью какашку!
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24k
Юрьевич Полчаса назад
"Реставратор призналась, что не удержалась и лизнула конфету"

Мне вспомнился детский анекдот:
Идёт котёнок по двору, видит кучка лежит, подошёл и лизнул, оказалось говно. Котёнок - Тьфу, а я чуть лапкой сюда не вляпался.
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3k
Дарвин и аморальная премия Полчаса назад
Над находкой долго ржал дворник Василий,который по пьяне на спор нарядился в платье прынцессы и забыл там закусь
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6k
Андрей Крылов 36 минут назад
Вроде ерунда. Но как это мило и житво! :) Ну спрятала девочка конфетку...
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37k
Бабай 44 минуты назад
Конечно не 100 лет, но 40 точно - есть у меня письменный стол, я за ним учился, доживает своё на даче, так там под крышкой можно отколупать окаменелую жевачку, ещё производства СССР. Не доел. Присылайте реставратора.
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233k
Rusbond Час назад
Интересно, спасибо!
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8k
Ном-Номыч Час назад
Очень мило
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Комментарий удален. Причина: флуд
−15
10k
Кыся Час назад
Зато без ГМО!
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6k
newegg 2 часа назад
Взяла и лизнула что-то с отпечатками зубов 100-летней давности!!!
Браво!!! Безумству храбрых поем мы песню.
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123k
Игорь 2 часа назад
Ну наконец то за ней доели.
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