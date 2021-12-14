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В Дании нашли потрясающую золотую серьгу родом из Византии

В Дании нашли потрясающую золотую серьгу родом из Византии (8 фото)

Автор:
14 декабря 2021 17:49
Сообщество : Новости со всего Мира
Метки: артефакт   византия   викинги   интересная находка   история   находка   серьга   
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Украшение, найденное на поле недалеко от Бёвлинга в Западной Ютландии (Дания), удивило ученых. Специалисты утверждают, что серьге 1000 лет и таких артефактов раньше никогда не встречали в странах Северной Европы. Откуда же она там взялась?
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Источник:  — переведено специально для fishki.net

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Метки: артефакт   византия   викинги   интересная находка   история   находка   серьга   
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5  комментариев
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51k
stabskapitan 2 часа назад
Специалисты утверждают, что серьге 1000 лет и таких артефактов раньше никогда не встречали в странах Северной Европы.
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Путь «из варя г в гре ки» (также Варя жский путь или Восто чный путь) водный (морской и речной) путь из Балтийского моря через Восточную Европу в Византию. Один из водных путей экспансии варягов из района проживания (побережье Балтийского моря) на юг в Юго-Восточную Европу и Малую Азию в начале X века середине XIII века.

Британские ученые???
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4k
Fishki_surfer 9 минут назад
Древней иранской посуды по русскому северу дофига нашли.
Там и тысяча лет, и полторы тысячи.
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38k
Андрей 2 часа назад
Скоро там и скифское золото найдут, и много чего похожего на то, что пропало из Багдатского музея.
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