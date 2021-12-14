В Дании нашли потрясающую золотую серьгу родом из Византии

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Украшение, найденное на поле недалеко от Бёвлинга в Западной Ютландии (Дания), удивило ученых. Специалисты утверждают, что серьге 1000 лет и таких артефактов раньше никогда не встречали в странах Северной Европы. Откуда же она там взялась?
Находку сделал искатель кладов Франц Фугл Вестергаард при помощи металлоискателя. Теперь украшение экспонируется на выставке, посвященной викингам и их поездкам на Ближний Восток, в Датском национальном музее "Тогтет".
По словам экспертов, серьга была изготовлена в Византии или Египте. Это говорит о том, что викинги имели связи по всему Средиземноморью.
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Для Скандинавии это уникальная находка, поскольку раньше здесь подобные серьги не встречались. По словам Петера Пентца, инспектора Национального музея Дании, во всем мире известно лишь 10-12 похожих украшений. Все они находятся в старых музейных коллекциях в США, Великобритании или арабских странах. Удивителен и тот факт, что такое прекрасное украшение было найдено не в королевском захоронении или вместе с большим золотым кладом, а совершенно случайно, в земле на каком-то поле в Бёвлинге.
Серьга выглядит как золотая пластина в форме полумесяца. Она вставлена в оправу из золотых нитей, украшенную золотыми лентами и маленькими золотыми шариками. Слегка потрескавшаяся эмаль изображает двух птиц вокруг древа жизни. Украшения такого типа были популярны в мусульманском Египте и Сирии, а также в Византии и на Руси.
Украшение по стилю и исполнению похоже на известную византийскую реликвию 11-12 веков - крест Дагмарка. Крест был найден в королевской могиле в церкви Святого Бендта в Рингстеде, Дания, в 1683 году.
Специалисты полагают, что и серьга, и крест Дагмарка относятся к одной эпохе, эпохе викингов, и, по всей вероятности, были ценными подарками от королей и императоров.
Как византийское украшение могло оказаться на полуострове Ютландия?
Одна из гипотез состоит в следующем. Известно, что многие викинги пошли на военную службу к византийскому императору. Исландские саги показывают, что наемники возвращались с Востока с шелком и оружием, а также говорят, что император иногда дарил прекрасные подарки своим телохранителям. Таким образом, это мог быть личный подарок императора своему телохранителю-викингу. А уж как и при каких обстоятельствах серьга была утеряна - история умалчивает.
Одна из гипотез состоит в следующем. Известно, что многие викинги пошли на военную службу к византийскому императору. Исландские саги показывают, что наемники возвращались с Востока с шелком и оружием, а также говорят, что император иногда дарил прекрасные подарки своим телохранителям. Таким образом, это мог быть личный подарок императора своему телохранителю-викингу. А уж как и при каких обстоятельствах серьга была утеряна - история умалчивает.
Источник: — переведено специально для fishki.net
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Путь «из варя г в гре ки» (также Варя жский путь или Восто чный путь) водный (морской и речной) путь из Балтийского моря через Восточную Европу в Византию. Один из водных путей экспансии варягов из района проживания (побережье Балтийского моря) на юг в Юго-Восточную Европу и Малую Азию в начале X века середине XIII века.
Британские ученые???
Там и тысяча лет, и полторы тысячи.