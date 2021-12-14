В Дании нашли потрясающую золотую серьгу родом из Византии

Для Скандинавии это уникальная находка, поскольку раньше здесь подобные серьги не встречались. По словам Петера Пентца, инспектора Национального музея Дании, во всем мире известно лишь 10-12 похожих украшений. Все они находятся в старых музейных коллекциях в США, Великобритании или арабских странах. Удивителен и тот факт, что такое прекрасное украшение было найдено не в королевском захоронении или вместе с большим золотым кладом, а совершенно случайно, в земле на каком-то поле в Бёвлинге.