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Раковины и корона: самые странные наушники, которые вы когда-либо видели

Раковины и корона: самые странные наушники, которые вы когда-либо видели (16 фото)

Автор:
15 декабря 2021 01:16
Сообщество : Новости со всего Мира
Метки: Музыкаа   Разное   интересно   наушники   странное   
849
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Наушники причудливых форм встреченные на просторах интернета.

Когда кто-то говорит о необычных наушниках, обычно в голове всплывает RGB-подсветка или стильный кейс для зарядки, различные провода или удивительный форм-фактор.

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Но на деле существуют те модели, которые могут взорвать мозг своими особенностями. В существование некоторых из них вообще можно не поверить, не увидев их собственными глазами.


Например, корона со стразами от Dolce & Gabbana, представленная в 2015 году, знатно удивила всех, кто о ней вообще знал.


На деле это были золотые наушники стоимостью 8 895 долларов. Ограниченную серию изделия раскупили в течение нескольких дней из-за того, что певица Rihanna поместила объявление о девайсе у себя на страничке в Twitter.


Также есть интересный вариант с раковинами от художника Marek Cina 'Listening to the Sea'.



Неизвестно, какой у них звук, но внимание к ним в кругу приятелей будет обеспечено.



Кстати, они беспроводные, что позволит насладиться музыкой вкупе со звуками прибоя без какого-то дискомфорта.



Также обычные наушники-вкладыши Ballooning Headphones получили своеобразную вариацию с воздушными шариками.



Если классическое устройство при длительном использовании начинает давить на ухо, то данный девайс содержит специальную пленку, которая подстраивается под ушные раковины.


Воздушный шарик начинает работать только после того, как вы вставите его в ухо, не доставляя какого-либо дискомфорта.


Существуют даже наушники трансформеры, внешне похожие на обычную шайбу, но могут трансформироваться в робота. Крайне странное устройство, но точно удивит друзей.

А приз за самое странное устройство получает Sennheiser за наушники ошейник. Или скорее колонку ошейник.


Девайс был разработан для геймеров и создавал эффект полного погружения. Но в целом, это скорее эксперимент, чем готовый продукт.


Ведь кто захочет таскать на шее такую дурынду, тем более в 2001 году, когда у игр и звук то был посредственный.

Дизайн был действительно сумасшедший, и, вероятно, на момент 2021 года эта модель могла бы найти свою нишу, но на начало 21 века популярности Sennheiser Surrounder не снискал.


Есть еще много различных наушников, но в данном материале мы постарались показать самые интересные устройства. А какими наушниками пользуетесь вы?

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Метки: Музыкаа   Разное   интересно   наушники   странное   
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