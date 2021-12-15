Раковины и корона: самые странные наушники, которые вы когда-либо видели





Если классическое устройство при длительном использовании начинает давить на ухо, то данный девайс содержит специальную пленку, которая подстраивается под ушные раковины.

Воздушный шарик начинает работать только после того, как вы вставите его в ухо, не доставляя какого-либо дискомфорта.