Охтинский коллектор: спускаемся в огромную шахту

Весной 2021 года в Санкт-Петербурге был введён в эксплуатацию Охтинский канализационный коллектор, который по праву считается одним из ключевых экологических проектов Ленобласти. Коллектор строился в несколько этапов, так что нам удалось спуститься в шахту и спокойно осмотреть один из участков. Вероятнее всего, этот участок относился ко второй очереди коллектора.

Сначала нами была замечена шахта коллектора. Снаружи её выдавала надстройка, где расположено оборудование для спуска/подъема грузов и людей (так называемый копер).