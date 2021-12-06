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Охтинский коллектор: спускаемся в огромную шахту

Охтинский коллектор: спускаемся в огромную шахту (10 фото)

Автор:
06 декабря 2021 09:22
Сообщество : Фоторепортажи
Метки: Охтинский коллектор   заброшенное   интересно   спуск   фото   шахта   
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Ни один крупный город не может обойтись без развитой системы подземных коллекторов. Сброс воды с предприятий, дренаж дождевой воды и банальная канализация: всё это должно единой системой стекать к очистным сооружениям, иначе город ждёт коммунальная катастрофа.

Весной 2021 года в Санкт-Петербурге был введён в эксплуатацию Охтинский канализационный коллектор, который по праву считается одним из ключевых экологических проектов Ленобласти. Коллектор строился в несколько этапов, так что нам удалось спуститься в шахту и спокойно осмотреть один из участков. Вероятнее всего, этот участок относился ко второй очереди коллектора.

Сначала нами была замечена шахта коллектора. Снаружи её выдавала надстройка, где расположено оборудование для спуска/подъема грузов и людей (так называемый копер).

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Площадка вокруг шахты даже не была освещена. До пуска коллектора оставались считанные недели, видимо работы здесь уже были почти приостановлены.

Одна из шахт, вид сверху. Глубина залегания коллектора составляет от 6 до 28 метров, так что без таких шахт проложить трубы было бы крайне проблематично.

Фотография шахты с сайта администрации Санкт-Петербурга. Видно работы по монтажу трубы коллектора.

Решили спуститься и осмотреть доступные шахты. Всего для строительства Охтинского коллектора возвели 20 подобных шахт.

Справа видно лестничный ходок. 23 марта 2021 года состоялось торжественное открытие коллектора, на котором губернатор Александр Беглов нажал символическую кнопку старта. На данный момент Охтинский коллектор продолжает функционировать.

Далее мы спустились ещё ниже, где неожиданно обнаружили микроволновку. Работа работой, а обед у рабочих по расписанию.

Нижняя часть одной из шахт (глубина около 20 метров). Считается, что благодаря Охтинскому коллектору в Петербурге очищается 99,5% сточных вод. В основном стоки направляются на Северную станцию аэрации.

Почти все шахты в том районе выглядели почти одинаково. Стоит отметить, что такие относительно широкие шахты использовались для монтажа труб диметром до 3,8 метров.

Сейчас на глубине этих шахт уже протекает настоящая подземная река.

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Метки: Охтинский коллектор   заброшенное   интересно   спуск   фото   шахта   
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Батончик с маком Час назад
Ну и зачем лазить по канализации. Чебурашек-ниндзя там нету
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