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Курганский депутат стал героем мемов — он решил, что он мастер фотошопа

Курганский депутат стал героем мемов — он решил, что он мастер фотошопа (8 фото)

Автор:
03 декабря 2021 21:25
Сообщество : Треники&Вареники
Метки: боги фотошопа   депутат   курган   мемы   отфотошопленные люди   политика   
1154
8
Находчивость не всегда хорошая черта. Артём Исламов, депутат курганской области прославился на всю Россию и стал героем мемов. Вместо того чтобы отправиться на детскую площадку, где были проведены работы, и сделать фотографии, он решил отфотошопить свои фото к ним и сдать отчёт так
И да, он выложил это в социальные сети, с гордостью демонстрируя проделанную работу. Избиратели мигом заметили подделку и пристыдили Исламова.
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Он решил исправиться и всё-таки поехал на площадку и сделал оригинальные фото, но было уже поздно. Пользователи сети решили пойти дальше и показать депутату мастер-класс по фотошопу и сделали из него героя мемов.
Вряд ли этот процесс обратим, ведь мемом стать может каждый, а вот перестать им быть мало у кого получалось. А какой вариант понравился вам больше всего?

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Метки: боги фотошопа   депутат   курган   мемы   отфотошопленные люди   политика   
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5  комментариев
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19k
KOSTELLO Час назад
Я не пойму, он вообще имеет отношение к этой площадке?
Каким образом, если не секрет?
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88
Мурчелло Полчаса назад
Артем Исламмов.Еще одна жертва чернильницы.
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88
Мурчелло Иннокентий 3 минуты назад
У них артемы тоже есть?По логике фамилия отца.Мать может быть русская.
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4k
a_komolow 45 минут назад
""" ведь мемом стать может каждый, а вот перестать им быть мало у кого получалось"""

Увы! обратного пути нет! Интернет помнит всё!
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