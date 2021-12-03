Курганский депутат стал героем мемов — он решил, что он мастер фотошопа

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Находчивость не всегда хорошая черта. Артём Исламов, депутат курганской области прославился на всю Россию и стал героем мемов. Вместо того чтобы отправиться на детскую площадку, где были проведены работы, и сделать фотографии, он решил отфотошопить свои фото к ним и сдать отчёт так
И да, он выложил это в социальные сети, с гордостью демонстрируя проделанную работу. Избиратели мигом заметили подделку и пристыдили Исламова.
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Он решил исправиться и всё-таки поехал на площадку и сделал оригинальные фото, но было уже поздно. Пользователи сети решили пойти дальше и показать депутату мастер-класс по фотошопу и сделали из него героя мемов.
Вряд ли этот процесс обратим, ведь мемом стать может каждый, а вот перестать им быть мало у кого получалось. А какой вариант понравился вам больше всего?
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