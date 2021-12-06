В Швейцарии создали машину для эвтаназии

Массовое производство «девайсов» запланировано на 2022 год.
Добровольный уход из жизни (по медицинским причинам) - очень сложная тема. В одних странах считают, что это право и личный выбор каждого человека, в других выступают резко против.
Впереди планеты всей оказалась Швейцария. Видимо там на эвтаназию смотрят вполне благожелательно. И под это дело уже наладили бизнес).
Это аппарат Sarco, он напечатан на 3-D принтере. В серию его запустят в 2022 году. Машины планируют поставить в разных районах то ли Берна, то ли Цюриха - с этим пока не определились. Принцип работы: человек проходит онлайн-тест на смартфоне, после этого получает доступ к машине. Ложится в нее, нажимает кнопку, и капсула заполняется азотом. Он поглощает кислород, ну а «доброволец» чувствует лишь легкую дезориентацию.
А через 30 секунд - все, абонент недоступен.
Правительство Швейцарии этот агрегат и способ эвтаназии уже одобрило. А общество разделилось: многие считают, что этими приблудами будут пользоваться в основном не тяжелобольные люди, а суицидники.
Источник:
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Ну и суицидники будут уходить безопасным для окружающих способом.
Но у нас не разрешат.
По христианской идеологии раб должен горбатиться на господина до естественной смерти, ну или пока господин не решит его прикончить.
А самому уходить - это значит обокрасть хозяина. В этом вся суть христианства, к сожалению.
В древней Греции и Риме к самоубийству относились спокойно и даже уважительно...
Гуманисты херовы.
Самые гуманные - это америкосы с электрическим стулом. Там сразу КЛОЦ! и даже на стуле не успеет услышать БЖЖЖЖ.
Уважаемый, вы когда-нить рубали курей? Вы знаете, сколько курицу без головы нужно держать, перед тем как кинуть в ведро с окропом? Если сразу кинуть - она там всё попереворачивает. Отсечение головы - это не моментальная смерть.
А бесполезное гавно плодится страшными темпами и о смерти не помышляет.
А вообще-то для этого давно изобретена гильотина.