В Швейцарии создали машину для эвтаназии

Это аппарат Sarco, он напечатан на 3-D принтере. В серию его запустят в 2022 году. Машины планируют поставить в разных районах то ли Берна, то ли Цюриха - с этим пока не определились. Принцип работы: человек проходит онлайн-тест на смартфоне, после этого получает доступ к машине. Ложится в нее, нажимает кнопку, и капсула заполняется азотом. Он поглощает кислород, ну а «доброволец» чувствует лишь легкую дезориентацию.

А через 30 секунд - все, абонент недоступен.

Правительство Швейцарии этот агрегат и способ эвтаназии уже одобрило. А общество разделилось: многие считают, что этими приблудами будут пользоваться в основном не тяжелобольные люди, а суицидники.