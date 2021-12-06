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В Швейцарии создали машину для эвтаназии

В Швейцарии создали машину для эвтаназии (2 фото)

Автор:
06 декабря 2021 17:23
Сообщество : Новости со всего Мира
Метки: Швейцария   суицид   эвтаназия   
1975
2

Массовое производство «девайсов» запланировано на 2022 год.

Добровольный уход из жизни (по медицинским причинам) - очень сложная тема. В одних странах считают, что это право и личный выбор каждого человека, в других выступают резко против.

Впереди планеты всей оказалась Швейцария. Видимо там на эвтаназию смотрят вполне благожелательно. И под это дело уже наладили бизнес).

Это аппарат Sarco, он напечатан на 3-D принтере. В серию его запустят в 2022 году. Машины планируют поставить в разных районах то ли Берна, то ли Цюриха - с этим пока не определились. Принцип работы: человек проходит онлайн-тест на смартфоне, после этого получает доступ к машине. Ложится в нее, нажимает кнопку, и капсула заполняется азотом. Он поглощает кислород, ну а «доброволец» чувствует лишь легкую дезориентацию.

А через 30 секунд - все, абонент недоступен.

Правительство Швейцарии этот агрегат и способ эвтаназии уже одобрило. А общество разделилось: многие считают, что этими приблудами будут пользоваться в основном не тяжелобольные люди, а суицидники.

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Метки: Швейцария   суицид   эвтаназия   
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30  комментариев
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38k
Андрей 2 часа назад
Может всё-таки не поглащает кислород, а вытесняет?
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500
Сам дурак Минуту назад
Хорошая штука..чтобы избавляться от конкурентов. Стрелять не надо..башку дробить битой и пачкаться кровью тоже не придется. Кстати..девайс будет платным или нет? Хотя..все равно найдутся "цыгане" которые как в общественных туалетах будут плату за поссать брать))
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1k
vasilykopkov 3 минуты назад
Отличный девайс, например человек смертельно болен, мучается.
Ну и суицидники будут уходить безопасным для окружающих способом.
Но у нас не разрешат.
По христианской идеологии раб должен горбатиться на господина до естественной смерти, ну или пока господин не решит его прикончить.
А самому уходить - это значит обокрасть хозяина. В этом вся суть христианства, к сожалению.
В древней Греции и Риме к самоубийству относились спокойно и даже уважительно...
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29k
Юр21 5 минут назад
Жалкий плагиат газвагена начала сороковых.
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138
Nаnе First NameLаst 17 минут назад
Ога. Сколько способов эвтаназии/казни чз удушение или иньекции - тело тупо не может пошевелиться, но всё чувствует. Вау! Это не больно!


Гуманисты херовы.


Самые гуманные - это америкосы с электрическим стулом. Там сразу КЛОЦ! и даже на стуле не успеет услышать БЖЖЖЖ.
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7k
mH 21 минуту назад
Теперь каждый блогер будет просто обязан снять обзор на эту шайтан машину
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58k
Александр Ломовицкий 23 минуты назад
суицыдники и так выпялятся а вот людям страдающим от болей при том же раке который неизлечим все таки нужно давать выбор -продолжать мучиться или все таки умереть
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561
Chaim Kushnir 54 минуты назад
партию бы таких пригнать в Россию и всяким тик-токерам и прочей киркоровщине загнать с легендой, мол, для отбеливания ануса машинка или еще что -нить для повышения популярности. Насколько б мир чище стал. Мечты, мечты...
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907
Миша Час назад
Гильотину с тремя лезвиями?

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138
Nаnе First NameLаst Миша 9 минут назад
По свидетельству очевидцев времён Марии Антуанетты, отрубленная голова могла около двух минут вращать глазами и открывать/закрывать рот.

Уважаемый, вы когда-нить рубали курей? Вы знаете, сколько курицу без головы нужно держать, перед тем как кинуть в ведро с окропом? Если сразу кинуть - она там всё попереворачивает. Отсечение головы - это не моментальная смерть.
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479
MoZaR Час назад
А кто убирать будет?
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12k
Erorist Час назад
Не совсем понятно, почему с суицидниками так носятся? Если человек уже до такого дошёл, какой смысл его вытягивать обратно? Людей и так вагон на планете.
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3k
Sam Backet Час назад
в футураме уже было!
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18k
Luc72 2 часа назад
"а суицидники" не только, я усыплю эфиром кого нить, привезу к этому агрегату, пройду тест за человека и запихаю его туда
(ну не эфир, а допустим инсулиновую кому или еще что нить быстро распадающееся в организме, и подождать, чтобы почти пришел в себя, чтобы в крови ничего не было).
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138
Nаnе First NameLаst Luc72 4 минуты назад
Интересная идея. Вопрос идентификации. Отрубленный палец или выколотый глаз не прокатят давно уже как. Человек должен быть в сознании. Ну а потом уже да.
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10k
Lynx 2 часа назад
тазик эвтаназик
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4k
livaneth 2 часа назад
Скорее тест на смартфоне пройдёт один а в капсулу запихнут другого.
А вообще-то для этого давно изобретена гильотина.
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16k
SpoiltNail 2 часа назад
Вот такой вариант вообще бы за пару секунд справлялся бы. И без всякого азота.
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7k
Sterling Malory Archer 2 часа назад
Мэтт Грейнинг, как всгда, предвидел!
Ссылка www.youtube.com
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Сигизмунд Лазаревич 2 часа назад
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