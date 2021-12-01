Человек vs алабай: мужчина борцовским приемом удержал агрессивного пса и удивил соцсети

И дня не проходит без новостей о собаках, набросившихся на людей. Агрессивные песики встречаются и среди бездомных, и среди домашних питомцев. Мужчине, который засветился на видео, похоже, и медведь будет нипочем - мастерским приемом человек одолел алабая и подождал, пока за собакой не придет ее хозяин.

Осторожно! Видео содержит сцены жестокости!