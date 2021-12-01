Человек vs алабай: мужчина борцовским приемом удержал агрессивного пса и удивил соцсети

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В соцсетях набирает популярность видео с поединком огромного пса и атлетичного мужчины. На этот раз собачке не удалось пообедать человеком.
И дня не проходит без новостей о собаках, набросившихся на людей. Агрессивные песики встречаются и среди бездомных, и среди домашних питомцев. Мужчине, который засветился на видео, похоже, и медведь будет нипочем - мастерским приемом человек одолел алабая и подождал, пока за собакой не придет ее хозяин.
Осторожно! Видео содержит сцены жестокости!
А вам, уважаемые фишкяне, удавалось отбиваться от напавшей собаки?
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стал героем кавказских соцсетей."
Автор в школe гeографию нe учил или eщё нe дорос до уроков гeографии.
Видео снято в Узбекистане, а популярно в кавказских соц. сетях. Не вижу противоречий.