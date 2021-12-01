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Человек vs алабай: мужчина борцовским приемом удержал агрессивного пса и удивил соцсети

Человек vs алабай: мужчина борцовским приемом удержал агрессивного пса и удивил соцсети (2 фото)

Автор:
01 декабря 2021 08:11
Сообщество : Треники&Вареники
Метки: алабай   борцуха   борьба   видео   поединок   узбекистан   
2186
2

В соцсетях набирает популярность видео с поединком огромного пса и атлетичного мужчины. На этот раз собачке не удалось пообедать человеком.

И дня не проходит без новостей о собаках, набросившихся на людей. Агрессивные песики встречаются и среди бездомных, и среди домашних питомцев. Мужчине, который засветился на видео, похоже, и медведь будет нипочем - мастерским приемом человек одолел алабая и подождал, пока за собакой не придет ее хозяин.

Осторожно! Видео содержит сцены жестокости!


А вам, уважаемые фишкяне, удавалось отбиваться от напавшей собаки?

Источник:

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Метки: алабай   борцуха   борьба   видео   поединок   узбекистан   
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20  комментариев
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6k
Shade116 Час назад
Вот о чем я всегда и говорю, у себя на родине есть достойные люди, а в Россию прутся один сброд, который постоянно попадает в скандальные криминальные хроники.
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4k
aleksei 8 минут назад
Не зря в секцию по борьбе ходил
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8k
Пётр 9 минут назад
Ссылка www.youtube.com
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14k
Альф 57 12 минут назад
Победа разума над природой

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7k
hetrick 13 минут назад
Ситуация ужасная, конечно. Понятно одно, что вокруг этих придурков собака тоже не знает, что делать. В тех районах необходимо запретить держать собак таких пород, индивидам, которые не понимают что творят и не далеко ушли от развития животного.
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27k
Aqueronte 23 минуты назад
На прогиб воткнуть надо было, жиесть.
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7k
Позитив 24 минуты назад
не плохо он её
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0
Раиль 24 минуты назад
И плавно перешло в обсуждение кавказа)). Люди, вы здоровы?
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31k
Григорий Полчаса назад
Душить надо было наглухо блоховоза. Следующий человек, на которого это чудище лишайное набросится, может оказаться не таким подготовленным.
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29k
a.fey Полчаса назад
Подготовленный человек легко побеждает собаку.
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8
Игорь Ш 45 минут назад
А я за собачку болел...
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104
kukaracha21 Час назад
"В сети расходится видео из Узбекистана
стал героем кавказских соцсетей."
Автор в школe гeографию нe учил или eщё нe дорос до уроков гeографии.
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