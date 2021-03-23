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Художник символически «открыл» музей во Флоренции, разместив на фасаде фотоколлаж интерьера

Художник символически «открыл» музей во Флоренции, разместив на фасаде фотоколлаж интерьера (8 фото)

Автор:
23 марта 2021 20:09
Сообщество : Искусство
Метки: искусство   италия   карантин   музей   уличные художники   флоренция   
143
8

На фоне очередного локдауна в Италии французский художник JR установил масштабную инсталляцию на фасаде Палаццо Строцци во Флоренции, которая подчеркивает важность доступа к культуре во время глобального кризиса здравоохранения.

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Источник:  — переведено специально для fishki.net

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Метки: искусство   италия   карантин   музей   уличные художники   флоренция   
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5  комментариев
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8k
Караганда 2 часа назад
красиво
только не озвучена цена.я прогматист.
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8k
Караганда Лучший Друг Час назад
да.
исправлюсь-прагматист-надеюсь вам полегчало.
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568
Лучший Друг 2 часа назад
Интересно, во всех странах локдауны и карантины, а у нас гуляй конём. Чёт падазрительна...
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