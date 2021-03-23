Артуро Галансино, директор музея, говорит, что чувствует большую ответственность продолжать выполнять миссию музея, пока тот остается закрытым, в рамках чего он уделяет особое внимание инициативам в области онлайн-образования, а также заказу общественных художественных работ. Инсталляция JR положила начало новой ежегодной традиции заказа художественных работ для города, направленной на поддержку создания и продвижения современного искусства в Италии. Для этого фонд Fondazione Palazzo Strozzi при поддержке филантропа Энди Бьянчеди разработал новую программу Future Art Program. Галансино надеется, что вскоре сможет снова открыть двери музея и напоминает, что череда локдаунов навредила «не только экономике нашей территории, но также нашей идентичности и нашему образу жизни».